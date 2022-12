Tulevan Samsung Galaxy S23:n muotoilu vuoti julkisuuteen

Samsung Galaxy S23 -puhelinten julkaisun lähestyessä myös näihin liittyvät huhut ovat alkaneet lisääntyä. Viimeisin vuoto koskee tulevien lippulaivamallien dummy-yksikköjä, jotka näyttäisivät vuotaneen verkkoon.

Slash Leaks (Avaa uuteen ikkunaan) on julkaissut kuvia Galaxy S23:sta ja Galaxy S23 Plussasta, joiden perusteella saamme ensisilmäyksen puhelinten kokoon ja kamerajärjestelmään. Kyseiset valemallit on tehty samojen suunnitelmien pohjalta, jotka Samsung on lähettänyt myös muun muassa suojakuorien valmistajille.

Joukosta uupuu Samsung Galaxy S23 Ultra, jonka odotetaan olevan muotoilultaan erilainen kuin kaksi sen edullisempaa mallia. Aiempien huhujen mukaan kyseessä on kuitenkin melko samannäköinen puhelin kuin nykyinen Samsung Galaxy S22 Ultra.

Entistä huomionarvoisemmat kamerat

Yksi mielenkiintoinen esteettinen muutos uusissa malleissa näyttäisi olevan se, että kamerat ovat aavistuksen koholla selkämyksestä. Tämän perusteella S23- ja S23 Plus -mallit lainaisivat osan muotoilustaan nykyisestä Ultrasta.

Muutoin dummy-yksiköistä ei näyttäisi olevan suuriakaan eroja nykyisiin. Ilman vertailuyksikköä emme myöskään tiedä, kuinka ne vertautuvat kooltaan nykyisiin malleihin. Samsung Galaxy S23:ssa odotetaan olevan 6,1 tuuman näyttö, kun taas Galaxy S23 Plussassa olisi 6,6 tuuman näyttö.

Näyttöjen osalta koot ovat siten samat kuin tänäkin vuonna, joten Samsung näyttäisi pysyttelevän hyväksi havaitulla linjallaan myös ensi vuonna. Viimeisimpien huhujen mukaan puhelimet julkaistaisiin helmikuussa 2023.

Tulossa lisää sitä samaa

Viimeisin vuoto tuntuisi jatkavan aiempien huhujen linjalla, joiden mukaan Samsung Galaxy S23 -mallit eivät juurikaan poikkeaisi nykyisestä Samsung Galaxy S22:sta niin muotoilun kuin koon osalta.

Sama trendi on vaivannut muitakin puhelinvalmistajia, jotka eivät ole päässeet yhteismielisyyteen puhelinten seuraavasta muotoilusuuntauksesta. Toisaalta voimme myös sanoa, ettei nykyisten puhelinten muotoilussa ole mitään muutettavaa.

Pieniä muutoksia esiteltiin Google Pixel 7:n myötä, sillä puhelimissa nähtiin entistä tuntuvammin koholla olevat kamerat. Apple esitteli puolestaan Dynamic Island -ominaisuuden iPhone 14 Prohon ja iPhone 14 Pro Maxiin, joskin se koskee enemmän puhelimen ohjelmistopuolta.

Samsung ei tuntuisi sen sijaan seuraavan kummankaan jalanjäljissä uutuusmalleillaan. Kun yhtiö esittelee viimein Samsung Galaxy S23 -mallit virallisesti, niiden erottaminen nykyisistä voi olla jopa hankalaa.