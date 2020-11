Suojaako ilmainen virustorjuntaohjelma konettani riittävästi?

Kun koneelle haluaa parhaan mahdollisen virustorjuntasovelluksen, joutuu usein maksumieheksi. Monille ilmainen vaihtoehto tuntuu kuitenkin houkuttelevammalta, sillä joillekin ylimääräiset ominaisuudet eivät tunnu kiinnostavilta.

Monet pähkäilevät ilmaisen ja maksullisen vaihtoehdon välillä. Tämän vuoksi päätimme ottaa selvää siitä, kannattaako virustorjuntasovelluksesta maksaa.

Avira Free Antivirus on paras ilmainen virustorjuntasovellus

Avira on meidän suosikkimme ilmaisista virustorjuntasovelluksista. Se on osoittanut kyntensä testeissä, minkä lisäksi se tarjoaa kattavan turvan kiristysohjelmille, salasanoille sekä huijausviesteille. Mukana on myös ilmainen VPN-palvelu.

Ilmainen versio tarjoaa perusturvan

Kun valitset Aviran kaltaisen tunnetun ilmaisen virustorjuntasovelluksen, tiedät saavasi kattavat turvavälineet peruskäyttöön. Vähemmän tunnettujen vaihtoehtojen tapauksessa tilanne toki vaihtelee runsaasti, mutta keskimääräisesti ydintoimintojen suojaus onnistuu maksuttakin.

Siitä ei siis ole epäilystäkään etteikö ilmainen vaihtoehto pitäisi konettasi turvassa. Sen sijaan se on kokonaan toinen kysymys, että onko se riittävän hyvä. Tähänkin vastus on onneksi yleensä kyllä. Testitulosten mukaan ilmaisvaihtoehdot nappaavat haittaohjelmat sekä virukset seulaansa erittäin hyvällä prosentilla.

Nykyään tilanne on jo niin hyvä, että jopa Windows 10:n oma Windows Defender on suurimmalle osalle riittävän hyvä. Samaa ei voida sanoa Windowsin aiemmista viritelmistä, joten muutos on erittäin iloinen yllätys. Periaatteessa Windows-koneen hankkimalla saat siis automaattisesti riittävän hyvän turvan koneellesi ilman minkäänlaista lisävaivaa.

Lisäominaisuudet tekevät eron

On kuitenkin syytä huomata, että ilmaisvaihtoehdot tarjoavat sinulle vain pienimmän mahdollisen turvan. Vaikka perusasiat olisivat kunnossa, yhtään kinkkisemmissä tilanteissa voi tulla ongelmia vastaan. Maksulliset versiot tarjoavat runsaasti lisäkerroksia tietoturvaasi.

Perinteisiä esimerkkejä ovat erityisesti kiristyshaittaohjelmien turva. Ilmaisversiot saattavat tarjota kevyen suojan, jolloin yleisimmät murheenkryynit jäävät haaviin. Sen sijaan muutamalla eurolla saat runsaasti lisäturvaa, mikä auttaa sinua erityisesti niissä tilanteissa, joissa kiristyshaittaohjelma on saanut koneesi täysin lukkoon.

(Image credit: Shutterstock)

Muita perinteisiä lisäsuojauksia ovat vanhemmille suunnatut hallintaohjelmat sekä sosiaalisen median valvonta. Näiden avulla saat pidettyä huolen, etteivät perheen pienimmät altistu epämieluisalle sisällölle. Tämän vuoksi erityisesti koko perheen koneille on suositeltavaa hankkia kattava maksullinen paketti, joka paikkaa uteliaisuuden aiheuttamia ongelmakohtia. Lisäksi maksulliset vaihtoehdot sisältävät yleensä lisenssin useille laitteille kerralla.

Ilmaisversioiden mainokset ovat tyystin oma lukunsa. Vaikka murhe voi tuntua pieneltä, ruudun valtaavat ilmoitukset ja mainokset ovat ärsyttävä lisä arkiseen käyttöön.

Toki on samalla sanottava, etteivät parhaat ilmaiset vaihtoehdot täytä ruutuasi mainoksilla. Osa maksuttomista vaihtoehdoista ei kuitenkaan kainostele tällä saralla, sillä niiden koko rahoitusmalli saattaa pohjautua mainostuloihin. Asia kannattaa siis ehdottomasti huomioida.

Viimeinen huomionarvoinen asia on tekninen tuki. Ilmaisversioiden kohdalla tarjolla oleva tuki on parhaimmillaankin rajallista. Verkkokeskustelut saattavat tarjota vastauksia tyypillisiin ongelmiin, mutta näiden kanssa on syytä olla todella tarkkana. Kun petollinen vinkki aiheuttaa tuntikausien putsausoperaation tai pahimmillaan tietoturvaongelman, kiroat taatusti ratkaisua ohittaa maksullinen versio.

Onko ilmainen virustorjuntasovellus riittävän hyvä?

Laadukas ilmainen virustorjuntasovellus tarjoaa koneellesi hyvän perussuojan, joten vastaus on kyllä. Täysin ongelmaton vaihtoehto se ei kuitenkaan ole. Maksullisten versioiden tuomat lisäturvat tekevät esimerkiksi verkkopankissa asioinnista selvästi turvallisempaa, minkä lisäksi teknisen tuen kaltaiset lisät ovat merkittävä plussa pienelle satsaukselle.

Yksiselitteistä vastausta on siis vaikea antaa. Kevyeen verkkoselaamiseen ilmainen vaihtoehto riittää, mutta keskimääräisesti maksullinen versio tarjoaa sen verran lisäturvaa, että sen suosittelu on helppoa.