Samsung Galaxy S22 Ultra vs iPhone 13 Pro Max: lippulaivamallit vertailussa

Samsung Galaxy S22 Ultra (left) vs iPhone 13 Pro Max

Samsung Galaxy S22 Ultra on alkuvuoden kiinnostavimpia puhelinjulkaisuja. Se onkin teknisesti edistynein Android-puhelin. Se, onko kyseessä samalla markkinoiden paras puhelin, onkin hankalampi kysymys. Kilpailevan leirin iPhone 13 Pro Max on nimittäin todellinen kanto kaskessa.

Applen huippumalli on aiheestakin paras iPhone. Se tarjoaa erinomaisen kameran, malliston parhaan akkukeston sekä loistavan suorituskyvyn. Onnistuuko Galaxy S22 Ultrasta vastaamaan haasteeseen yhtä hyvin kuin edeltäjänsä Galaxy S21 Ultra taistossa iPhone 12 Pro Maxin kanssa?

Vaikka vasta pidempi käyttö paljastaa lopullisen lopputuloksen, osaamme jo ensituntuman pohjalta tehdä kattavan vertailun uusimman puhelinkaksikon välille. Kumpi vetää pidemmän korren?

Hinta ja saatavuus

Samsung Galaxy S22 Ultra julkistettiin 9. helmikuuta 2022. Malli maksaa Suomessa edullisimmillaan 1 299 €, jolla saa 8 Gt RAM-muistia ja 128 Gt tallennustilaa. Jos pikkurahasta ei ole puutetta, tarjolla on myös kolme suuremmalla tallennustilalla sekä 12 Gt RAM-muistilla varustettua vaihtoehtoa. Nämä maksavat 1 399 € (256 Gt), 1 499 € (512 Gt) ja 1 699 € (1 Tt).

iPhone 13 Pro Max saapui kauppoihin syyskuussa 2021. Kyseessä on kallein iPhone, sillä se maksaa edullisimmillaankin 1 279 €. Tällöin puhelimessa on 128 Gt tallennustilaa. Kookkaammat versiot maksavat 1 399 € (256 Gt), 1 629 € (512 Gt) ja 1 859 € (1 Tt).

Muotoilu

Vertailussa oleva puhelinkaksikko haastaa taskusi myös muilta osin kuin vain hinnaltaan. Ne ovat nimittäin erittäin kookkaita.

Galaxy S22 Ultra on mitoiltaan 163 x 77,9 x 8,9 mm, kun taas iPhone 13 Pro Maxin lukemat ovat 160,8 x 78,1 x 7,65 mm. Käytännössä Samsungin puhelin on siis pidempi ja paksumpi, mutta iPhone on aavistuksen leveämpi.

Galaxy S22 Ultra on isommasta koostaan huolimatta kevyempi. Se painaa 229 grammaa, kun taas kilpakumppanin vaakalukema pysähtyy 238 grammaan. Käytännössä molemmat ovat varsin painavia, joten Samsungin malli on vain hiukan vähemmän raskas.

iPhone 13 Pro Maxin lisägrammojen taustalla on sen ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko. Samsung on valinnut materiaalikseen alumiinin, joka on kevyempi joskaan ei aivan yhtä kestävä.

Vertailtavat puhelimet satsaavat hyvin erilaisiin ratkaisuihin muotoilun saralla. Galaxy S22 Ultra on neliskulmaisempi ja "laatikkomaisempi" kuin muut S22-puhelimet. Sen tasapintaisen päällys- ja pohjapinta saavat seurakseen kaarevat reunat. Näyttö puolestaan sulautuu tyylikkäästi osaksi runkoa.

iPhone 13 Pro Max on teräväkulmainen ja tasakylkinen. Lisäksi sen näyttö on luotisuora.

Samsung on onnistunut luomaan puhelimen selkämyksestään tasaisemman kuin kilpailijansa. Vaikka kamerajärjestelmä on vaikuttava, ei moduuli pomppaa esiin. Vastaavasti iPhone 13 Pro Maxin kolme linssiä rikkovat muutoin sulavalinjaisen rakenteen.

Molemmat mallit on IP68-luokiteltu. Ne kestävät siis pölyä sekä pudotuksen veteen ilman suurempia ongelmia.

Yksi merkittävä eri koskee etukameraa. Galaxy S22 Ultra hyödyntää punch-hole-reikää, kun taas iPhone 13 Pro Maxin etupuolella on kookas näyttölovi. Jälkimmäinen syö ruudun pinta-alaa selvästi enemmän.

Apple on tästä huolimatta onnistunut pienentämään näyttöloven kokoa 20 prosentilla edelliseen sukupolveen nähden. Kun huomioi vielä iPhone 13 Pro Maxin valtavan näytön, ei etukameran vaatima alue aiheuta suurta päänvaivaa. Vertailussa se jää silti kakkoseksi.

Näyttö

Samsung Galaxy S22 Ultra tarjoaa isomman, terävämmän ja kirkkaamman näytön kuin iPhone 13 Pro Max. Lisäksi se on energiakulutuksen suhteen säästeliäämpi.

Pureudutaanpa lukemiin tarkemmin. Galaxy S22 Ultrassa on 6,8-tuumainen AMOLED-näyttö QHD+ -tarkkuudella (3 200 x 1 440). iPhone 13 Pro Maxin 6,7-tuumainen OLED-ruutu tarjoaa tarkkuuden 2 778 x 1 284.

Molemmat puhelimet tarjoavat adaptiivisen 120 Hz virkistystaajuuden, joten esimerkiksi verkkoselaus on yhtä sulavaa. Siinä missä Galaxy S22 Ultran kuvataajuus on alimmillaan vain 1 Hz, Applen puhelimella minimiksi jää 10 Hz.

Tämä ei vaikuta kuvanlaatuun, mutta se tasoittaa puhelimien akkukeston eroavaisuutta aavistuksen verran. Pureudutaan jaksamisen tasoon tarkemmin myöhemmin tässä artikkelissa.

Samsungin näyttö on selvästi kirkkaampi. Galaxy S22 Ultran enimmäiskirkkaus on huima 1 750 nitiä. iPhone 13 Pro Maxin enimmäislukema on 1 200 nitiä.

Käytännössä katselukokemus on kuitenkin hyvin tasaveroinen, emmekä havainneet Galaxy S22 Ultran saavan teknisestä paremmuudestaan huolimatta eroa aikaiseksi.

Kamera

Galaxy S22 Ultra on kamerakokonaisuutensa osalta hyvin samanlainen kuin edeltävä malli Galaxy S21 Ultra. Selustassa on 108 MP pääkamera, 12 MP ultralaajakulmakamera sekä kaksi 10 MP linssiä.

Apple iPhone 13 Pro Max tarjoaa triplakameran, jossa on 12 MP laajakulmakamera, 12 MP ultralaajakulmakamera ja 12 MP telelinssi.

Samsung ei ole tuonut kameraan teknisiä muutoksia, vaan päivitykset koskevat vain sovellusta ja algoritmeja. Nämä ovat nousseet voiton puolelle ja osittain kokonaisuus nouseekin Applen puhelimen yläpuolelle. Linssit, vakaus, kennot ja algoritmit mahdollistavat laadukkaan yökuvauksen. Pimeitä tiloja voi valaista lähes päivän veroiseksi, ja niin Kuun tai oman pärstän kuvaus heikossa valaistuksessa onnistuu yllättävän laadukkaasti. Se tukee lisäksi pitkiä valotusaikoja ja tarjoaa siltä osin käyttäjälle mahdollisuuksia.

Etu- ja takakamerat ovat käypäiset myös potrettikuvaukseen, kiitos tälle omistetun kuvaustilan. Vaikka algoritmit eivät ole täysin virheettömiä, kuvien bokeh-efekti onnistuu erottelemaan kiitettävän hyvin yksittäiset hiukset ja muut taustasta. Kameratilan valmiit asetukset ovat niin ikään melko hyvät, ja puhelimen manuaaliasetukset tarjoavat asteen vaativammalle kuvaajalle riittävästi pelivaraa. Vain videon potrettivideo jättää kylmäksi.

Applen värikkäät ja vakaat kuvat ovat erinomaisia. Etenkin yökuvaus yhdessä kuvanvakaimen kanssa tekevät harrastelijakuvaajankin arjesta helppoa.

Samsung vetää pidemmän korren telekameroiden saralla, sillä sen kaksi 10 MP linssiä yltävät 3x- ja 10x-tarkennukseen. Sen sijaan Applen 12 MP telelinssi yltää vain kolminkertaiseen zoomiin. Tältä osin tilanne on pysynyt ennallaan viimevuotiseen kaksinkamppailuun nähden.

Apple on sen sijaan edellä videokuvauksessa. iPhone 13 Pro Max esittelee hauskoja ja näppäriä algoritmeja ja työkaluja tilanteiden ikuistamiseen. Näiden joukosta on poimittava ProRes-videokoodekki sekä Elokuvamainen tila, joka luo bokeh-efektin kohteen taakse. Lisäksi se osaa vaihtaa kohdistusta tapahtumien mukaan.

Samsung nappaa jälleen valtikan itselleen etukameroiden kamppailussa. Galaxy S22 Ultrassa on 40 MP selfiekamera, iPhone 13 Pro Maxissa jäädään 12 MP vastaavaan.

Galaxy S22 Ultra on kaikkinensa kuronut eroa kiinni. Vaikka iPhone 13 Pro Max on yhä markkinoiden paras kamerapuhelin, kamppailu on tiukempi kuin koskaan.

Suorituskyky ja tekniset tiedot

Samsung Galaxy S22 Ultra saapui myyntiin kahdella eri järjestelmäpiirillä, joista Suomessa on käytössä Exynos 2200. Suoritin sai Geekbench-testissä pisteet 1 100 (yksi ydin) ja 3 308 (moniydin).

Suorituskyky on lopulta varsin marginaalisesti parempi kuin edellisen sukupolevn puhelimessa. Valtaosa teholoikasta muotoutuu grafiikkapiirin puolelta.

Käytännössä iPhone 13 Pro Max onkin kaksikosta nopeampi puhelin. Apple väitti puhelimen A15 Bionic -suorittimen olevan jopa 50 prosenttia tehokkaampi kuin Androidin silloisten parhaiden puhelinten vastaavat. Koska Galaxy S22 Ultra ottaa vain pienen askeleen eteenpäin, pysyy etulyöntiasema edelleen Applella.

Vaikka suoritusteho ei testeissä ylläkään samalle tasolle kilpailijan kanssa, on Galaxy S22 Ultra tehojensa osalta suorituskykyinen puhelin pelaamiseen. Esimerkiksi runsaasti tehoa vaativa Asphalt 9 pyöri puhelimella ilman pienintäkään ongelmaa.

S22 Ultra on samalla Samsungin ensimmäinen puhelin, joka pohjautuu yhteistyöhön AMD:n kanssa. Käytännössä mallin näytönohjain hyödyntää samaa RDNA2-arkkitehtuuria kuin pelikonsolit PS5 ja Xbox Series X. Käytännössä tämä näkyy säteenseurannassa. Se, moniko peli lopulta hyödyntää mahdollisuutta, jää kuitenkin nähtäväksi.

RAM-muistin määrän vertailu on melko turhaa, sillä iOS ja Android käyttävät sitä hyvin eri tavoin. Paperilla iPhone 13 Pro Max sisältää 6 Gt RAM-muistia, Samsung Galaxy S22 Ultra 8 tai 12 gigatavua.

Mallit ovat samalla viivalla tallennustilan suhteen. Molemmat puhelimet ovat saatavissa 128 Gt, 256 Gt, 512 Gt ja 1 Tt kapasiteetilla.

Lopuksi on vielä mainittava Samsung Galaxy S22 Ultran tarjoama S Pen -yhteensopivuus. Valmistaja onkin ottanut rutkasti vaikutteita takavuosien Galaxy Note -mallistoista. Myös uudessa puhelimessa on paikka kosketuskynälle.

Kilpailevan leirin tilanne on heikompi. iPhone 13 Pro Max ei tue Apple Penciliä – eikä sille ole paikkaakaan.

Akkukesto

Samsung Galaxy S22 Ultra (Image credit: Future)

Samsungin uusimmassa huippupuhelimessa on 5 000 mAh akku, joka on täten merkittävästi kookkaampi kuin kilpailijan tarjoama 4 352 mAh.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Samsung ottaisi pelkästään teknisellä numerolla niskalenkin. Android ja iOS toimivat käyttöjärjestelminä erilaisin tavoin, joten niiden virrankulutus vaihtelee käytöstä riippuen.

iPhone 13 Pro Max tarjoaa paremman akkukeston kuin yksikään iPhone tähän mennessä. Edes puhelimen aktiivikäyttö ei saanut virtapankkia tyhjäksi päivän aikana, vaan virtaa oli nukkumaan mennessä vielä kolmannes jäljellä.

Galaxy S21 Ultran lailla S22 Ultrassa on kookas 5 000 mAh akku ja langaton lataus. Omissa testeissämme akku kesti kokonaisen päivän aina aamuseitsemästä iltayhteentoista asti, mutta tätä pidemmälle akusta ei kuitenkaan riittänyt mehuja omassa käytössämme.

Samsung vetää kuitenkin pidemmän korren latauksen saralla. S22 Ultra hyödyntää 45 W pikalatausta, mikä on merkittävä parannus edeltäjään nähden. Applen malli tyytyy vain 27 W lataukseen.

Kummankaan puhelimen myyntipaketti ei sisällä laturia, mikä on hinnan huomioiden varsin ärsyttävää.

Langaton lataus vaatisi joka tapauksessa erillisen lisälaitteen. Tämä onnistuu Galaxy S22 Ultran tapauksessa 15 W teholla, iPhone 13 Pro Maxilla vain 7,5 W tahdilla.

Tosin Applen erillinen MagSafe-laturi mahdollistaa niin ikään 15 W latauksen.

Yhteenveto

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy S21 Ultra ja iPhone 13 Pro Max olivat vuoden 2021 parhaat puhelimet. Vuoden 2022 alussa julkaistu Galaxy S22 Ultra syrjäyttää valmistajan edeltävän mallin kärkipaikalta.

Ihastuimme erityisesti S Pen -tukeen sekä Galaxy Note -puhelimista tuttuun muotoiluun. Näiden ansiosta pidämme Samsungin puhelinta aavistuksen parempana valintana.

Lopullinen tilanne ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Vaikka Galaxy S22 Ultra vie pistepotin teknisellä puolella, käyttökokemus sekä -järjestelmä ovat vahvasti mielipideasioita. Mikäli olet tykästynyt Android-puhelimiin, iPhone 13 Pro Max ei ole edes vaihtoehto. Ja sama pätee toisinpäin, eli Galaxy S22 Ultra tuskin kääntää yhdenkään Apple-fanin mieltä.

Molemmat puhelimet ovat markkinoiden kirkkainta kärkeä, joten niiden voi olettaa säilyttävän asemansa parhaiden puhelimien listallamme varsin pitkään.