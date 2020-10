Samsung Galaxy Note 20:n hintavuoto paljastaa ison loven lompakkoon

Samsung Galaxy Note 20 -mallien on tiedetty olevan kalliita, mutta monilla on ollut toiveissa, että sarjan edullisin malli olisi edes jokseenkin edullinen siinä olevien keskihintaisten komponenttien perusteella.

Valitettavasti todellisuus näyttäisi olevan toisin, jos uusiin hintavuotoihin on uskominen.

Luotettavana vuotajana tunnetun Ishan Agarwalin mukaan Samsung Galaxy Note 20:n hinnat alkavat Euroopassa 999 €, jolla saisi vasta 4G-mallin. 5G:llä varustetut mallit alkaisivat puolestaan 1 099 €, kun taas Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G:n lähtöhinnan väitetään olevan 1 349 €.

Exclusive for MSP: Here are the prices of upcoming Samsung Galaxy products in Europe.Note20 4G: €999Note20 5G: €1,099Note20 Ultra 5G starts at €1,349256GB Base Storage.Buds Live: ~€189Note: May differ a bit due to VATLink for full info: https://t.co/ndWIMBVVU6 pic.twitter.com/MmDcGqshsKJuly 27, 2020