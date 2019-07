Samsung Galaxy Note 10:n julkaisupäivä alkaa olla lähellä, sillä eteläkorealaisvalmistaja vahvisti ajankohdaksi elokuun 7. päivän.

Kutsussa väläyteltiin uutta kiinnostavaa selfie-ominaisuutta, jossa S Pen -kosketuskynä kiersi uuden kennon ympärillä. Kutsuun yhdistetyssä linkissä kerrottiin, että julkaisu "vie Galaxyn ekosysteemin aivan uudelle tasolle".

Samsungin uusi lippulaiva paljastetaan 7.8. New Yorkin Brooklynissa. Tilaisuus alkaa Suomen aikaa kello 23.

Kutsu ei tullut meille kovin suurena yllätyksenä, sillä olemme kuulleet julkaisuun viittaavia huhuja jo viikkojen ajan. Jopa Samsungin toimitusjohtaja mainitsi puhelimen nimeltä äskettäin pidetyssä mediatilaisuudessa.

Kuva: Samsung (Image credit: Samsung)

Mitä odotamme Note 10:ltä?

Galaxy Note 10 saanee samanlaisen reunattoman käsittelyn kuin helmikuussa 2019 jukaistu Galaxy S10. Viimeisimpien vuotojen perusteella näytössä nähtäisiin kuitenkin pieni kamerareikä, joten näyttö ei tarjonne täysin rajoittamatonta katselukokemusta.

Huhujen mukaan etukamera saattaisi yllättäen päätyä puhelimen keskiosaan, ja näyttöön on ilmeisesti tarkoitus sijoittaa vain yksi etukamera. Se olisi vähemmän kuin Galaxy S10 Plussassa, jonka ovaalinmuotoisessa kamerareiässä on kaksi etukameraa. Kalleimmassa S10 5G:ssä taas on peräti kolme etukameraa.

Myös takakamerat olisivat ilmeisesti vaihtamassa paikkaansa puhelimen vasemmalle reunalle. Kamerat muuttuisivat nykyisestä vaakarivistä pystyasetelmaan. Puhelin saa huhujen mukaan kolmannen kameran, joka on todennäköisesti ToF-syvyyskamera.

Komponenttipuolella puhelimen odotetaan saavan enintään 12 Gt:a RAM-muistia ja Snapdragon 855 -suoritin (Suomessa todennäköisesti Exynos). S Pen -kosketuskynäkin on saamassa todennäköisesti uusia ominaisuuksia tälle vuodelle.

The new Samsung SmartThings set. Image credit: Samsung. (Image credit: Samsung)

Mitä Samsungin mainostama "yhtenäinen ekosysteemi" sitten voisi tarkoittaa? Joidenkin huhujen mukaan ainakin Bixby olisi saamassa entistä monipuolisempia ominaisuuksia ja Samsungin älykkääseen asumiseen tehdyt SmartThings-laitteet saisivat suuren päivityksen. Voi siis olla, että Samsung julkaisee tilaisuudessa muutakin kuin Note 10:n.

Samsungilla on kuitenkin edessään pitkä matka, jos se aikoo tuoda Bixbyn samalle tasolle Google Assistantin, Amazon Alexan ja Sirin kanssa. Valmistaja on kyllä yrittänyt puskea ääniassistenttiaan puhelimiinsa lähes väkisin, mutta suurin osa käyttäjistä on silti valinnut mieluummin Google Assistantin.

Eteläkorealaisvalmistajalla on joka tapauksessa Applen tapaan suuri brändiuskollinen käyttäjäjoukko, joten entistä selvemmän ekosysteemin muodostaminen kuulostaa loogiselta vaihtoehdolta.