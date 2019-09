Samsung Galaxy Note 10 Lite saattaa olla kehitteillä

Samsung on julkaissut jo kaksi Galaxy Note 10 -mallia, mikä on yksi enemmän kuin yhtiöllä on ollut aiemmin tapana. Uusi mallinumero tosin viittaisi siihen suuntaan, että valmisteilla saattaa olla myös kolmas versio.

SamMobile on löytänyt tiedot SM-N770F-mallista, joka todennäköisesti viittaa N-kirjaimella alkavan koodisarjan vuoksi Galaxy Note -laitteisiin. Alun SM-yhdistelmä löytyy puolestaan kaikista Samsung-puhelimista.

Ajankohta tuntuu kuitenkin liian aikaiselta Samsung Galaxy Note 11:lle. Tämän lisäksi pääsarjan Note-malleissa N-kirjainta seuraa numero yhdeksän, eikä seitsemän, kuten tässä tapauksessa.

Vihje löytyy numerosta

Mihin uusi mallinumero siis viittaa? Yksi Note-sarjan puhelin, joka alkoi niin ikään yhdistelmällä N7 on Galaxy Note 3 Neo. Tämä oli edullisempi malli tuolloin julkaistusta Galaxy Note 3:sta, joten uusi mysteerimalli saattaisi hyvinkin olla Samsung Galaxy Note 10 Lite tai Neo.

Kaikki on tällä hetkellä kuitenkin spekulaatiota, emmekä tiedä mahdollisesta laitteesta muuta kuin sen, että se julkaistaan ilmeisesti 128 gigan tallennuskapasiteetilla varustettuna.

Emme voi myöskään olla varmoja, että mallinumero on edes oikea, sillä emme tiedä, mitä kautta SamMobile on saanut tietonsa. Uutinen kannattaakin ottaa tässä vaiheessa vielä puhtaana huhuna, mutta jos olet kaipaillut edullisempaa Note-puhelinta, sellainen saattaa olla tulossa.

Lähde: GSMArena