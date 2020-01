OnePlus Concept One -mysteeripuhelin saa piilotettavat takakamerat

Tiesimme jo ennestään, että OnePlus julkaisee CES 2020 -messuilla uuden Concept One -konseptipuhelimen, mutta nyt meille selvisi ainakin yksi sen erikoisominaisuuksista: piiloutuvat takakamerat.

Kiinalaisvalmistaja paljasti asian Twitterissä julkaisemalla teaser-videon uudesta konseptipuhelimestaan viisi päivää ennen 7.1. järjestettävää varsinaista julkaisutilaisuutta.

OnePlus Concept One käyttää kameroiden piilottamiseen "elektrokromista älylasiteknologiaa", joka muuttaa väriä reagoidessaan sähkövirtaan. Käytännössä kamerat paljastuvat esiin vain käytössä ja jäävät muuten tumman lasipinnat alle.

"OnePlus Concept One -puhelimessa on orgaanisia hiukkasia, jotka sähkökenttään osuessaan tuottavat useita värisävyjä. Valonläpäisyominaisuudet muuttuvat eri jännitteissä, mikä saa lasin pinnan vaihtelemaan läpinäkyvän ja läpikuultavan välillä. Teknologiaa käytetään ilmailuteollisuudessa ja huippuautoteollisuudessa, kuten Boeing 787 -lentokoneessa ja McLaren 720 -autossa, vähentämään valon heijastumista", OnePlus kertoo lehdistötiedotteessaan.

January 3, 2020