Netflixin kanta tilien jakamiselle muuttui – yhtiö on alkanut varoittaa tilien väärinkäyttäjiä

Netflix-käyttäjätilien jakaminen useiden talouksien välillä on ollut arkea jo vuosien ajan, mutta nyt yhtiö näyttäisi viimein aloittaneen keinot, joilla se pyrkii estämään tilien väärinkäytön.

GammaWire uutisoi, että osa Netflix-käyttäjistä on alkanut saada varoituksia, joissa lukee: "Jos et asu samassa taloudessa tämän käyttäjätilin omistajan kanssa, joudut tekemään oman tilin jatkaaksesi katsomista." Varoituksen lisäksi viestissä on annettu ohjeet, kuinka oman tilin voi luoda 30 päivän ilmaisen koejakson kera.

Tilin varmentamiseksi näille käyttäjille tarjottiin mahdollisuus vastaanottaa varmistuskoodi joko kyseisen käyttäjätilin sähköpostiosoitteeseen tai puhelimeen tekstiviesteitse.

Niissä harvoissa tapauksissa, jossa käyttäjätili on oikeasti ajautunut vääriin käsiin, uusi menetelmä estää väärinkäytön. Mutta todennäköisesti valtaosassa tapauksista, joissa tili on jaettu tarkoituksella useille käyttäjille, uusi toimenpide on luultavasti ainoastaan pieni lisävaihe käyttäjätilin oikealle omistajalle, jonka täytyy jakaa varmistuskoodi eteenpäin.

Netflix-jakamisen historia

Vielä vuonna 2016 Netflix ilmoitti tietävänsä tilien jakamisesta ja tukevansa asiaa, sillä se nähtiin yhtiölle positiivisena asiana. Tuolloin oletuksena oli, että palvelua ilmaiseksi käyttävät tilaisivat ennen pitkään palvelun itse. Tuoreen muutoksen myötä tilanne näyttäisi kuitenkin muuttuneen.

Viestin varmuuden on todentanut The Hollywood Reporter, jolle Netflixin edustaja kertoi yhtiön "testin tarkoituksena olevan se, että Netflix-tilejä käyttävillä on oikeus siihen". Hän mainitsi myös salasanojen jakamiseen liittyvät turvallisuusriskit.

Toiminto on edustajan mukaan toistaiseksi testattavana ja sen käyttö vaihtelee aluekohtaisesti. Toistaiseksi ei ole tiedossa, tuodaanko ominaisuus maailmanlaajuisesti kaikkialle.

Mutta jos sinä tai ystäväsi saavat tällaisen viestin, asia on hyvä pitää mielessä.

Sisältyykö Netflix-salasanan jakamiseen turvallisuusriskejä?

Jake Moore, ESET:n turva-asiantuntija, kommentoi asiaa ja totesi, miten käyttäjien tiukat salasanojen suojausasenteet muuttuvat Netflixin kaltaisten palvelujen kohdalla.

"Jos kysyisin ihmisiltä, haluavatko he jakaa heidän sähköpostiosoitteen salasanan muille, valtaosa kieltäytyisi todennäköisesti välittömästi. Mutta kun puhumme Netflixin, Amazon Primen ja Spotifyn kaltaisista palveluista, salasanojen jakaminen on kovin yleistä. Se saattaa tuntua viattomalta, mutta kun samoja salasanoja käytetään myös käyttäjän muilla tileillä, tilanne on paljon vaarallisempi ja saattaa johtaa muiden tilien varastamiseen."

ESET on tutkinut asiaa tuoreessa raportissaan, jossa paljastui että yli neljännes Netflixin omistajista oli jakanut salasanansa vapaaehtoisesti. Moore huomauttaa, että salasanan jakamisen ilmeinen vaara on se, että kyseinen henkilö saattaa sitten jakaa sen taas eteenpäin.

Moore kuitenkin toteaa, että ongelmaan on helppo ratkaisu, jos luulet tilisi joutuneen vääriin käsiin.

"On kuitenkin epätodennäköistä, että ihmiset lopettavat tilien jakamisen kokonaan, joten minun neuvoni on se, että salasana vaihdetaan säännöllisesti, jolloin väärinkäytöiltä estytään. Myös monimutkaisten salasanojen luominen ja salasanamanagereiden käyttö pienentää riskiä salasanojen väärinkäytölle."