Netflix testaa uutta edullisempaa mobiilihinnoittelua Intiassa

Netflix on julkaissut palvelulleen edullisimman ja ainoastaan mobiilikäyttäjille suunnatun tilausmahdollisuuden houkutellakseen uusia kävijöitä Stranger Things -, Orange is the New Black - ja tulevan The Witcher -sarjojen pariin.

Yhtiö ilmoitti hiljattain uudesta mobiililaitteille suunnatusta tilausmaksusta, joka julkaistaisiin kuluvan vuoden kolmannen neljänneksen aikana, eikä yhtiö ole suotta hidastellut kokeilun aloittamisen kanssa. Netflix on tuonut Intiassa oleville käyttäjilleen mahdollisuuden tilata uutta palvelua 199 Intian rupia maksavalla sopimuksella, eli noin 2,6 euron kuukausihinnalla.

Uusi tilausmahdollisuus on nykyisiä sopimuksia yli tuplasti edullisempi, joten se tietäisi etenkin mobiililaitteilla palvelua käyttäville isoja alennuksia kuukausikuluissa.

Mobiilitilaus kattaa kaikki samat elokuvat ja sarjat kuin muissakin tilausmahdollisuuksissa, mutta niiden katsominen on rajattu ainoastaan mobiililaitteille. Muutoin mobiilitilaus muistuttaa hyvin paljon nykyistä perustilausta, sillä se ei tue HD- tai 4K-laatuja tai useampia samanaikaisia laitteita.

Netflixin omassa tiedotteessa mainitaan myös FICCI-EY:n raportti, jonka mukaan 30 % intialaisista käyttää puhelimia viihdyttääkseen itseään ja 70 % heidän datakäytöstään. Suoratoistopalvelujätin uudelle tilausmahdollisuudelle on siis selkeästi kysyntää.

Netflixin innovaatiovastaava Ajay Arora jatkaa tiedotteessaan: "Käyttäjämme Intiassa katsoo ohjelmiamme mobiililaitteille enemmän kuin ketkään muut maailmassa."

Saammeko sen Suomeen?

Intiassa asuvat voivat kokeilla uutta sopimusta välittömästi. Sen voi valita joko palveluun ensimmäistä kertaa rekisteröityessä tai vaihtamalla Netflixin Tili-sivun kautta.

Emme ihmettelisi lainkaan, jos uusi mobiilitilaus saapuisi myöhemmin myös muualle maailmaan, mutta tästä ei ole toistaiseksi kerrottu ainakaan mitään virallista.

Netflix on mediayhtiö, joka on onnistunut kehittymään menestyksekkäästi viimeisten vuosien aikana. DVD-vuokraajana aloittanut yhtiö on sittemmin noussut valtavaksi suoratoistopalveluksi, joka tuottaa kokonaan omaa sisältöä palveluunsa.

Yhtiön viime kuukausina hidastunut tilaajamäärien kasvu on johtanut yhtiötä harkitsemaan uusia joustavampia tilausvaihtoehtoja eri alustoille, mikä saattaa johtaa tulevaisuudessa johonkin suurempaan muutokseen.