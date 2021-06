Kymmenen pahinta mokaa uutta peli- tai työkannettavaa ostaessa

Puolijohdepulan aiheuttaman kaaoksen alkaessa hiljalleen hälventyä uuden kannettavan osto vanhan tilalle tai syksyn opiskeluihin valmistautuessa alkaa käydä taas ajankohtaiseksi.

TechRadarin toimitus on arvostellut satoja eri kannettavia vuosien aikana niin tunnetuimmilta nimiltä kuin hieman harvemmin markkinoille saapuvilta yrittäjiltä. Tiedämmekin kokemuksesta, mitä kaikkea loistavat kannettavat vaatii ja ennen kaikkea, mitä ilman kannettavilla ei pärjää nykymaailmassa.

Olemmekin koonneet alle muutamia ominaisuuksia, jotka kannattaa muistaa välttääksesi pahimmat sudenkuopat uutta kannettavaa ostaessasi. Kannattaa myös huomioida, että keskitymme alla enimmäkseen Windows-kannettaviin Chrome OS -läppäreiden sijaan.

1. 4 Gt RAM-muisti

Entä Celeron? Intelin halveksittu edullinen suoritin on saanut paljon pahaa mainetta, mutta mielestämme sillä on paikkansa markkinoilla alhaisen hinnan vuoksi. Uusimmat Celeronit kuten J6513 tai N5100 ovat yllättävän nopeita ja lähes yhtä hyviä joidenkin benchmark-testien mukaan kuin Core i3-10110U tai Ryzen 3 3200U.

Nyt on jo vuosi 2021 ja valtavirta Android-älypuhelimista saapuu jo 8 Gt muistilla varustettuna, mutta silti kolme suurinta kannettavien valmistajaa, HP, Dell ja Lenovo, jättävät läppärinsä muistin 4 gigatavuun.

Tämä ei edes aina koske yhtiöiden edullisinta malleja, sillä Dell toi markkinoille yrityskannettavaksi tarkoitetun Latitude 5511:n, jossa on 4 Gt RAM-muistia ja reilu 1 300 € hintalappu. Kyseisessä mallissa on lisäksi Intelin yksi tehokkaimmista mobiilisuorittimista, 6-ytiminen Core i7-10850H, joka tekee muistivalinnasta entistä päättömämmän. Kannattaa nimittäin muistaa, että osa tuosta 4 gigatavusta menee näytönohjaimelle, usein noin puolesta gigasta gigaan, joten koneen toimintaan on allokoitu tätäkin vähemmän muistia.

2. Juotettu RAM-muisti

Latitudessa on sentään vaihdettavissa olevat muistit, joten lisägigoja saa koneeseen melko helposti lisämaksusta. Kaikkien kannettavien kohdalla muistin vaihtaminen ei ole kuitenkaan näin helppoa, jos RAM-muisti on juotettu kiinni. Tällöin muistia ei voi laajentaa lainkaan. Toisinaan juotetuissakin malleissa on yksi vapaa muistipaikka, joka on edes vähän parempi vaihtoehto.

(Image credit: Future)

3. Yksipaikkainen muisti

Mistä pääsemmekin muistipaikkojen määrään; suosittelemme valitsemaan aina kaksi muistipaikkaa, jos vain mahdollista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kannettavassa on kaksi pienempää muistipaikkaa yhden ison sijaan (esimerkiksi 2 x 8 Gt vrt. 1 x 16 Gt). Kaksipaikkainen muisti tuplaa muistiväylän tätä tukevissa laitteissa, mikä tarkoittaa myös parempaa suorituskykyä. Yksi tällaisen vaihtoehdon tarjoava valmistaja on Lenovo.

4. HD-näyttö

Toinen antiikkinen teknologia tällä vuosikymmenellä on vuosituhannen aikainen HD-teknologia. 1 366 x 768 -resoluutiolla pikselitiheys (100 ppi:tä 15,6 tuuman näytöllä) näyttää millä tahansa kannettavan näytöllä suorastaan karmealta. Ikonit ja fontit ovat sahateräisiä, eikä ruudulle sovi paljoakaan sisältöä, mikä tekee kannettavan käytöstä hankalaa.

5. Kovalevyillä varustetut kannettavat

Tallennustilan osalta vanhat kovalevyt eivät nykypäivänä ole enää järkevä ratkaisu. SSD on nykyään jo niin edullista ja tilavaa, joten sen hintapiste sekä parempi suorituskyky näkyy merkittävillä tavoilla. Ne ovat lisäksi paljon kestävämpiä, tehokkaampia ja saatavilla M.2-formaatissa tai pienempänä.

6. Ei alle 128 Gt kiintolevytilaa

On suorastaan hämmentävää, että joitain Windows-kannettavia saa edelleen vain 64 Gt tallennustilalla varustettuna. Ensinnäkin Windows-käyttöjärjestelmä vie siitä jo valtavan osan itselleen, joten omaan käyttöön jää pahimmillaan vain puolet siitä. Toisekseen Windowsin pakolliset päivitykset syövät gigatavuja entisestään ajan saatossa. Valmistajat eivät myöskään kerro sitä, että SSD-asemien suorituskyky heikkenee sitä mukaa, kun vapaana oleva tila vähenee.

7. eMMC-tallennustila

Hinnan ja tilan säästämiseksi monet edulliset mallit sisältävät eMMC-tallennusteknologiaa, jota käyttävät muun muassa älypuhelimet ja muistikortit. eMMC-sirut on juotettu suoraan emolevyyn ja niissä on korkeimmillaan 64 Gt tilaa. Kyseinen tallennustila on kaiken lisäksi äärimmäisen hidasta, minkä lisäksi alhainen kapasiteetti vaikuttaa myös heikkenevästi niiden suorituskykyyn. Sata SSD:hen verrattuna eMMC-siru on kirjoittaessa jopa 75 % ja lukiessa jopa 50 % hitaampi.

(Image credit: Future)

8. Ei webkameraa

Kannettavissa on alkanut viime aikoina nousta trendi, joka jättää laitteiden ominaisuuslistalta pois webkameran. Xiaomi ja Asus ovat tunnettuja valmistajia, jotka ovat luopuneet webkameroiden käytöstä. Varsinkin nykypäivänä päätöstä ei voi ymmärtää, sillä kaikki viettävät aikaansa videopalavereissa tai Twitch-suoratoistopalvelussa.

(Image credit: HP)

9. Huonot takuuehdot

Suosittelemme aina tarkastamaan tuotteen takuuehdot. Osa yhtiöistä saattaa säästää niissä tarjotessaan lyhyempiä takuita tai veloittaessa enemmän joidenkin osien tai esimerkiksi postituksen suhteen. Ole siis tarkkana!

10. Windows 10S

Viimeisenä, vaan ei suinkaan vähäisenä vinkkinä on käyttöjärjestelmä. Microsoft on jostain syystä ryhtynyt tuomaan omaa Chrome OS -käyttöjärjestelmäänsä, eli Windows 10S:ää joihinkin kannettaviinsa. Googlen hakutulokset paljastavat, että suosituin hakutermi Windows 10S:lle on: "Mikä on Windows 10S" sekä "mitä eroa on Windows 10:llä ja 10S:llä". Voit lisäksi vaihtaa käyttöjärjestelmän ilmaiseksi Windows 10 Homeen, mikä tekee 10S:stä hyvin turhan ja tarpeettoman vaihtoehdon.

(Image credit: M_Agency / Shutterstock)

Oikean kannettavan valinta

Tiivistettynä: tutustu aina kannettavan ominaisuuksiin ja pidä huolta, että niissä on riittävästi muistia ja tallennustilaa sekä hyvä näyttö.