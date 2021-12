Kolmannen sukupolven Qualcomm Snapdragon 8cx on julki ja se haastaa Applen M1-sirun

Kolmannen sukupolven Qualcomm Snapdragon 8cx -järjestelmäpiiri on paljastettu. Kyseistä mobiilipiiriä odotetaan vuoden 2022 ja sitä myöhempiin kannettaviin tietokoneisiin.

Tech Summit 2021 -tapahtumassa esitelty mobiilisuoritin on haastaja AMD:n-, Intelin- ja jopa Applen M1-teknologialle. Qualcommin uutukainen on maailman ensimmäinen viiden nanometrin prosessiin perustuva suoritin, joka on kehitetty Windowsille. Viiden nanometrin prosessi tarkoittaa käytännössä sitä, että Qualcomm on pystynyt pakkaamaan samaan tilaan enemmän suorituskykyä niin, että se on myös aiempaa energiatehokkaampi.

Kolmannen sukupolven Qualcomm Snapdragon 8cx:n kerrotaan tarjoavan suorittimelle jopa 85 % enemmän suorituskykyä verrattuna "kilpailukykyiseen x86-alustaan". Täsmällistä vertailuarvoa ei ole annettu, minkä takia tiedon painavuutta voi epäillä.

Myös uuden näytönohjaimen sanotaan olevan jopa 60 % suorituskykyisempi kuin edellisen sukupolven Snapdragon 8cx, joka julkistettiin vuonna 2020. Piiri tukee 1080p-resoluutiota aina 120 FPS:ään asti. Qualcomm väittää, että uuden teknologian ansiosta laitteen akku voi kestää 50 % pidempään kuin kilpailijoillaan.

Tällä hetkellä uutta järjestelmäpiiriä ei ole vielä testattu, minkä takia väitteet kuulostavat hurjilta. Mikäli ilmoitetut luvut pitävät paikkaansa, voi uusi Snapdragon 8cx olla todellinen haastaja mobiilisuoritinmarkkinoilla.

Qualcomm korostaa järjestelmäpiirin uusia tekoälyominaisuuksia. Niiden ansiosta esimerkiksi Microsoft Teams- tai Zoom-videopalaverit sujuvat entistä jouhevammin.

Järjestelmäpiirin tekoälytoiminnot pystyvät käsittelemään muun muassa kannettavan webbikameran tarkennuksen, valkotasapainon ja valotuksen automaattisesti. Tekoälyn ansiosta piiri voi säätää ominaisuuksia lennosta, jotta käyttäjä voi keskittyä olennaiseen.

Qualcommin esimerkkilaite uudelle Snapdragon 8cx Gen 3 -järjestelmäpiirille (Image credit: Qualcomm)

Yhtiö on parannellut myös sen omaa Qualcomm Voice Suitea. Jatkossa taustahälyn sijaan palaveriin lähetetään yksinomaan ihmisen ääntä. Tekoälyllä voidaan tunnistaa entistä paremmin, mikä on valkoista kohinaa ja mikä tärkeää.

Uusi kolmannen sukupolven Snapdragon 8cx tarjoaa 5G-yhteyttä aina 10 Gt/s asti, mikä on paremmin kuin edeltävän 7,5 Gt/s. Modeemissa on myös Wi-Fi 6/6E -tuki, joka on jo aiemmasta sukupolvesta tuttu standardi.

Tuorein järjestelmäpiiri tukee Microsoftin viimeisintä Windows 11 -käyttöjärjestelmää ja myös uusia tietoturvatyökaluja. Qualcomm on panostanut siihen, ettei kukaan vieras pääse tietokoneeseen käsiksi.

Qualcommin mukaan uusia mobiilipiirejä paljastetaan sen yhteistyökumppaneiden laitteisiin vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Yksikään valmistaja ei ole vielä paljastanut käyttävänsä kyseistä teknologiaa, mutta järjestelmäpiirin uskotaan vakiinnuttavan paikkansa markkinoilla ensi vuoden aikana.

Qualcomm paljasti myös toisen, Snapdragon 7c+, järjestelmäpiirin. Edullisiin laitteisiin tarkoitettu piiri on rakennettu Windows PC:lle, mutta myös Chromebookeille. Uusi rauta tarjoaa prosessorille jopa 60 % nopeampaa suorituskykyä verrattuna aikaisempaan sukupolveen. Qualcommin mukaan myös näytönohjain on aiempaa 70 % tehokkaampi.

Snapdragon 7c+ saapuu niin ikään 5G-teknologialla, jota ei ole nähty ennen edullisissa laitteissa. Tämä voisi tarkoittaa sitä, että ensi vuodesta alkaen nähdään entistä halvempia 5G-laitteita. Kolmannen sukupolven Snapdragon 7c+ odotetaan saapuvan laitteisiin vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla.