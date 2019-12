John McAfee lupasi maksaa 100 000 $, jos joku onnistuu hakkeroimaan hänen virtuaalivaluutoille kehittämänsä Bitfi-lompakon

John McAfee on luvannut 100 000 dollaria (noin 85 000 euroa) kelle tahansa, joka onnistuu hakkeroimaan hänen viimeisimmän yrityshankkeensa luomuksen, Bitfi-lompakon.

"Bitfi-lompakkoni on maailman ensimmäinen laite, jonka hakkeroiminen on mahdotonta", McAfee-virustorjuntaohjelmiston eksentrinen luoja julisti Twitter-julkaisussaan. Hän myös hakkeroinnissa onnistuvalle tuntuvan palkkion.

Bitfi-lompakko on fyysinen laite, jonka tarkoituksena on varmistaa kryptovaluuttojen (kuten Bitcoinin) turvallinen säilytys siten. Laitteella voi käyttää myös virtuaalivaluutalla tehtäviin ostoksiin.

For all you naysayers who claim that “nothing is unhackable” & who don’t believe that my Bitfi wallet is truly the world’s first unhackable device, a $100,000 bounty goes to anyone who can hack it. Money talks, bullshit walks. Details on https://t.co/ATFaxwUzQCJuly 24, 2018