His Dark Materialsin 3. tuotantokausi ilmestyy joulukuussa

His Dark Materialsin kolmas tuotantokausi palauttaa ruudulle yllättäviäkin paluumuuttajia.

Teksti sisältää juonipaljastuksia His Dark Materials -televisiosarjasta sekä Universumin tomu -kirjoista.

His Dark Materials -sarjan kolmannen kauden ensimmäinen traileri on julkaistu – ja sen myötä varmistui samalla Lin Manuel Mirandan paluu Lee Scoresbyn rooliin.

HBO Maxin fantasiasarja nähtiin viimeksi ruudulla joulukuussa 2020. Nyt julkaistun trailerin lisäksi varmistui virallinen julkaisupäivä, joka on maanantai 5. joulukuuta. New Yorkin Comic-Con 2022 -tapahtumassa kerrottiin, että kolmas tuotantokausi saa tuolloin kahden jakson ensiesityksen HBO Maxille Yhdysvalloissa. Se, milloin jaksot ja kausi nähdään Suomessa sekä muualla maailmassa, on vielä hämärän peitossa.

Vaikka onkin miellyttävää saada vihdoin tietää aikataulu His Dark Materials -sarjan kolmannelle kaudelle, sarjan fanien silmissä päivämäärä jäi sivuosaan. Mirandan näyttelijän Lee Scoresbyn paluu on nimittäin merkittävä ja valtava yllätys niille, jotka eivät ole lukeneet kirjasarjaa.

The final rebellion.Season 3 of #HisDarkMaterials premieres December 5

Lehdistötiedotteessa HBO paljasti kolmannen kauden virallisen juonialustuksen:

”Tämän eeppisen fantasiasarjan viimeisessä luvussa Lyran (Dafne Keen), ennustetun lapsen, ja Willin (Amir Wilson), on matkattava pimeään paikkaan, josta kukaan ei ole koskaan palannut. Kun Lyran isän suuri sota auktoriteettia vastaan lähestyy, he oppivat maailmojen pelastamisella olevan kauhea hinta.”

Kuten Philip Pullmanin ikonisen fantasiaromaanisarjan – ja TV-sovituksen – fanit muistavat, Scoresby kuoli pidellessään Magisteriumin joukkoja toisella kaudella. Sarjan toinen kausi oli Pullmanin The Subtle Knife -teoksen elokuvasovitus. Tämä ei tietenkään ole Scoresbyn tarinan loppu kirjoissa. Hän esiintyy kuolleiden maassa Amber Spyglass -kirjassa, jossa Lyra ja Will vierailevat löytääkseen Rogerin.

Siitä huolimatta Mirandan paluu Scoresbynä on varmasti odottamaton käänne niille, jotka ovat seuranneet vain His Dark Materials -televisiosarjaa. Olisiko hänen paluunsa ollut koskettavampi, jos HBO Max ei olisi paljastanut sitä täällä tavalla? Mahdollisesti, mutta suoratoistopalvelu haluaa lisätä kiinnostusta sarjan paluuta varten. Viime kaudesta on kulunut kuitenkin jo kaksi vuotta, joten jotain tällaista tarvittiin herättämään yleisön kiinnostus uudelleen.

His Dark Materialsin kolmannen kauden traileri näyttää sopivan pahaenteiseltä ja synkältä. Saimme ensimmäisen live-action-katsauksen ohjelman enkeleihin HBO:n sosiaalisessa mediassa 27. syyskuuta julkaisemista kuvista (Avaa uuteen ikkunaan).

The last chapter begins.#HisDarkMaterials premieres December 5

Kun huomioidaan The Amber Spyglass -kirjan tapahtumat, odotamme näkevämme kolmannella kaudella James McAvoyn Lord Asrielin entistä suuremmassa roolissa. Uusi traileri antaa tästä esimakua, sillä siinä nähdään kuinka Asriel kutsuu noidat, Lyran äidin ja hänen aikaisemman rakastettunsa Marisa Coulterin sekä muita liittolaisia taisteluun auktoriteettia vastaan.

Se ei kuitenkaan tarkoita, ettemmekö näkisi Lyraa, Pania tai Williä kolmannella kaudella. Kolmikolla on vähintään yhtä suuri rooli – ellei jopa suurempi – viimeisessä kirjassa ja täten tulevalla kaudella.

Valitettavasti traileri ei näytä vilaustakaan nimellisestä Amber Spyglassista tai minkäänlaista viittausta maailmaan, johon tohtori Mary Malone matkustaa toisen kauden viimeisessä jaksossa. Pullmanin romaanien fanit tietävät näistä tapahtumista, mutta pidättäydymme paljastamasta niitä tässä.

Edeltäjänsä tavoin His Dark Materialsin kolmas kausi koostuu kahdeksasta jaksosta. Jaksot ilmestyvät Yhdysvalloissa HBO Maxille joka viikko kahden jakson erissä 5. joulukuuta alkaen. Koko sarjan kaksi viimeistä jaksoa ilmestyvät 26. joulukuuta.