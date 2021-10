WarnerMedian HBO Max -suoratoistopalvelu on saapunut Suomeen aikataulun mukaisesti. Palvelu kokoaa viihdettä Warner Brosilta, HBO:lta, DC:ltä ja Cartoon Networkilta, mutta katsottavaksi saapuvat myös Max Originals -yksinoikeussarjat.

HBO Maxin tiedotteen mukaan palvelu maksaa Suomessa 8,99 euroa kuukaudessa. Avajaisten kunniaksi palvelu on kuitenkin 30. marraskuuta saakka alennuksessa. Erikoitarjouksen kuukausihinta on 4,49 euroa kuukaudessa tai 69,99 euroa koko vuodeksi.

Palvelu tuodaan samassa yhteydessä entistä useammalle alustalle. Pelaajat pääsevät nauttimaan viihdesisällöstä PS5- ja Xbox Series X- ja Series S -konsoleilla, joille ei tällä hetkellä saa edes HBO Nordic -sovellusta. Näiden lisäksi sovellus tuodaan iOS- ja Android-laitteille, Android TV:lle, Chromecastille, Samsung TV:lle, LG:lle, Chrome OS:lle ja Windowsille.

HBO Max on satsannut katselukokemukseen ja uusiin ominaisuuksiin. Uusia ominaisuuksia ovat viisi eri käyttäjäprofiilia, kolmella laitteella samanaikainen suoratoistaminen, suoratoistoon käytettyjen laitteiden rajoittamaton määrä, 4K-video- ja 5.1-äänenlaatu sekä Dolby Atmos -teknologia.

Ensi-iltoja ja uunituoretta sisältöä

HBO Max tarjoaa heti julkaisupäivänään Suomessa isoja uutuuselokuvia, kuten Reminiscence, The Conjuring: The Devil Made Me Do it, Godzilla vs. Kong tai Mortal Kombat.

Palvelu tuo jatkossa katsojilleen Warner Brosin uunituoreita teoksia 45 päivää elokuvateatteriensi-illan jälkeen. Esimerkiksi uutisen kirjoitushetkellä elokuvateattereissa esiintyvä Dyyni saapuu palveluun 1. marraskuuta.

Ensi-iltojen lisäksi HBO Max tiedottaa, että palveluun on tulossa useita Max Original -uutuuksia. Gossip Girl -suosikkisarjan uusi versio sekä Sinkkuelämää-elokuvasarjan tuorein jatko-osa saapuvat katalogin jatkoksi ennen joulua. Myös Mindy Kalingin uutuuskomedia The Sex Lives of College Girls sekä Krista Kososen tähdittämä norjalaissarja Beforeignersin toinen tuotantokausi tuodaan katsottavaksi pian.