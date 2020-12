Disney+ kasvaa Star-palvelulla helmikuussa – saapuu myös Suomeen

Disney+ kasvaa alkuvuodesta 2021 uudella elokuva- ja sarjasisällöllä, kun palveluun lisätään Star-brändin tuotantoa. Suomi on mukana ensimmäisten joukossa, kun Star julkaistaan 23. helmikuuta 2021.

Jättiyhtiö paljasti asian Investor Day -tapahtumassa, ja Suomen lanseerauksen vahvisti paikallinen Disney-edustaja.

Star ei ole kuitenkaan erillinen tilaus, vaan oma sisältökategoriansa nykyisen Disney+-palvelun sisällä. Se saapuu siis omaksi kuvakkeeksi Marvelin, Pixarin, Disneyn, Star Warsin ja National Geographyn rinnalle.

Starin sisältöön lukeutuu muun muassa Disney Television Studiosin, FX:n, 20th Century Studiosin, 20th Televisionin ja monien muiden tuotantoyhtiöiden elokuvia ja sarjoja.

Ennen kaikkea sen myötä palveluun tuodaan myös aikuisille suunnattua tuotantoa, jota Disney kutsuu "yleiseksi viihteeksi". Alun perin Disney+ lanseerattiin perheystävällisenä palveluna, jonka vuoksi sen sisältö on rajattu kaikenikäisille.

Tulevan lisäyksen myötä palveluun lisätään omat perhe- ja ikäraja-asetukset. Käyttäjät voivatkin lukita aikuisille suunnatun sisällön joko PIN-koodin taakse tai estää niiden näkymisen kokonaan perheen alaikäisille käyttäjille.

Tarkemmasta valikoimasta luvataan kerrottavan lisää lähiviikkoina. Esimerkkinä mahdollisesta sisällöstä ovat kuitenkin X-Men-elokuva Logan sekä muun muassa Kingsman, Family Guy, Planet of the Apes, Bob's Burgers, Terminator, Alien, Die Hard, Atlanta, The Americans, Modern Family ja Borat. Mitään näistä ei ole kuitenkaan vielä vahvistettu.

Star-sisällön myötä Disney+-palvelun hinta kasvaa Suomessa 23. helmikuuta 2021 alkaen. Uusi hinta on 8,99 € / kk tai 89,99 € / vuosi. Nykyinen hinnoittelu pysyy tosin palvelun jo tilanneiden kohdalla voimassa seuraavat kuusi kuukautta.

In select international markets, Star will add a huge collection to @DisneyPlus, including hit series from Disney Television Studios and FX, blockbuster films and library content from the Disney and @21CF libraries, and exclusive local original content.December 10, 2020