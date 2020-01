Parhaat pelikuulokkeet 2020: markkinoiden 15 parasta kuuloketta pelikäyttöön

Oman pelitietokoneen kaveriksi kannattaa hommata kunnolliset pelikuulokkeet, sillä yhä useammassa pelissä on nykyään entistä immersiivisempi äänimaailma. Parhaan pelikokemuksen takaamiseksi ei riitäkään vain näyttävät grafiikat ja uusi säteenseuranta, vaan kokonaisvaltaista elämystä varten on hyvä panostaa myös erinomaiseen äänenlaatuun.

Edes parhaimmissa pelimonitoreissa ei ole aina sisäänrakennettuja kaiuttimia, ja ollessaankin ne ovat laadullisesti usein hieman heikot. Jos siis kaipaat upean äänielämyksen pelatessasi parhaita PC-pelejä, tarvitset joko erinomaiset kaiuttimet tai vaihtoehtoisesti pelikuulokkeet, joilla voit vastaanottaa pelien immersiiviset äänimaailmat, tehosteet ja dialogit.

Parhaimmat pelikuulokkeet tarjoavatkin samat hienoudet kuin laadullisesti parhaimmat tietokonekaiuttmet, mutta niissä on yksi iso etu pönttöihin nähden: ne ovat suljetut. Joten jos et halua pitää avopuolisoasi tai kämppäkaveriasi hereillä läpi yön, kannattaa tutustua näihin vuoden 2020 parhaimpiin pelikuulokkeisiin.

Pelikuulokkeet ovat lisäksi vakiokamaa marraskuun lopulla vietettävässä Black Friday - ja Cyber Monday -alennusten tarjouksissa, joten nyt on paras aika silmäillä itselleen uusia kuulokkeita.

Parhaat pelikuulokkeet lyhyesti

HyperX Cloud Revolver S SteelSeries Arctis Pro Astro A50 Beyerdynamic Custom Game Corsair HS50 SteelSeries Arctis Pro Wireless Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition Turtle Beach Elite Atlas Aero Razer Nari Ultimate Astro A20 Asus ROG Strix Fusion 700 HyperX Cloud Flight Corsair HS70 Wireless Gaming Headset Corsair Void Pro RGB Turtle Beach Elite Pro Tournament

HyperX Cloud Revolver S

1. HyperX Cloud Revolver S

Priimalaatua ja tuntua priimahintaan

Liitäntä: Langallinen (USB) | Ominaisuudet: 7.1-kanavainen tilaääni, 50 mm kaiutinelementti, Dolby DSP, 3,5 mm liitin

Erinomainen ääni

Mukava käyttää pitkiäkin aikoja

Vaatelias mikin sijainti

Kaapeli voi olla turhan pitkä

Kun arvostelimme HyperX Cloud Revolver S:n ensimmäisen kerran, olimme hieman jakaantuneita mietteidemme kanssa. Toisaalta siinä on fantastisen upea 7.1-kanavainen tilaääni, joka pusketaan ulos Dolbyn digitaalisen signaaliprosessin läpi. Toisaalta se on myös äärimmäisen kallis, jos sitä vertaa muihin vastaaviin kuulokkeisiin. Onneksi kyseessä on Kingstonin ehkä vakuuttavimmat kuulokkeet, jotka ovat mukavat käyttää ja joissa on ensiluokkainen ääni, vaikka mikki on sijoitettu hieman outoon paikkaan.

Lue koko arvostelu: HyperX Cloud Revolver S

SteelSeries Arctis Pro

2. SteelSeries Arctis Pro

PC-pelaamisen parhaiten ylläpidetty salaisuus

Liitäntä: Langallinen (USB) | Ominaisuudet: 40 mm kaiutinelementti, sisääntyönnettävä mikki, DTS Headphone:X v2.0, RGB-valaistus ja DAC

Sisäänrakennettu DAC

Audiofiilejäkin miellyttävä soundi

Tilaäänet eivät ole mitkään parhaimmat

Jos SteelSeriesilta voi luottaa johonkin, niin se on puhtaaseen ääneen. Ja SteelSeries Arctis Pro on täydellinen todiste tästä. Kuulokkeet eivät ainoastaan takaa sitä, että saat peleistäsi kaiken irti, vaan sen sisäänrakennettu DAC-konversio pitää huolen myös siitä, että Arctis Prot toimivat erinomaisesti musiikin kuunteluun. Kuulokkeet ovat tosin hieman hinnakkaat, mutta ottaen huomioon kuinka mukavat ja laadukkaat ne ovat, niin emme epäile lainkaan, miksi niitä pidetään nykypäivän parhaimpina kuulokkeina.

Lue koko arvostelu: SteelSeries Arctis Pro

Astro A50 Wireless

3. Astro A50 Wireless

Paras yleiskäyttöön tarkoitetut pelikuulokkeet paranivat juuri

Liitäntä: Langallinen (USB) | Ominaisuudet: Dolby Digital 7.1 -tilaääni, toimii useiden alustojen kanssa, Astro Audio, 5,8 Ghz langaton teknologia MicAmpin kera, yksisuuntainen vastamelumikki, USB-lataustelakka

Todellinen Dolby 7.1 -tilaääni

Äärimmäisen mukavat käyttää

Heiveröinen lataustelakka

Kun Astro A50 julkaistiin aikanaan, kutsuimme sitä alan mullistaviksi ja pelikokemuksen parantaviksi pelikuulokkeiksi, ja onneksi sen langallinen versio jatkaa samoissa jalanjäljissä. Kestävät ja monipuoliset kuulokkeet toimivat niin nykyisten kuin vanhojen konsoleiden, PC:n sekä mobiililaitteiden kanssa, joten yhtä laitetta näille kaikille kaipaavien ei kannata katsoa muualle.

Lue arvostelu: Astro A50 Wireless

Beyerdynamic Custom Game

4. Beyerdynamic Custom Game

Pelaaminen ei ole koskaan kuulostanut näin hyvältä

Liitäntä: Langallinen (3,5 mm) | Ominaisuudet: Äänisäädin, pehmeät kupit, vaihdettavat ulkokuoret, irroitettava kaapeli

Äärimmäisen mukavat

Vakuuttava äänentoisto

Melko hintavat

Vaikka Beyerdynamic CUSTOM Game on haluamaamme kalliimpi, se on samalla pitkästä aikaa eräät parhaimmat pelikuulokkeet, joita olemme testanneet. Siinä ei ole tilaääniä tai langattomuutta, mutta se loistaa kahdessa muussa tärkeässä osa-alueessa: äänentoistossa ja mukavuudessa. Jos pääset testaamaan näitä kuulokkeita jossain, niin varoitamme sinua: näiden jälkeen et halua enää palata halvempian kannujen pariin.

Lue koko arvostelu: Beyerdynamic Custom Game

Corsair HS50 Stereo Gaming Headset

5. Corsair HS50 Stereo Gaming Headset

Budjettikuningas

Liitäntä: Langallinen (analoginen) | Ominaisuudet: 50 mm kaiutinelementti, kätevä äänenvoimakkuus- ja hiljennyssäädin, tukee useita alustoja

Vahva stereo-soundi

Erinomainen hinta-laatu-suhde

Mikki katoaa helposti

Yleisesti ottaen laatu maksaa, mutta Corsair onnistuu kääntämään tämänkin väitteen päälaelleen. Corsair HS50 on säästävän pelaajan valinta ja hintaansa nähden parhaat pelikuulokkeet. Reilun 60 euron hintaluokassa HS50:n äänentoisto ja mikki vastaavat tuplasti kalliimpia kilpailijoitaan, ja jopa materiaalit vaikuttavat laadukkailta. Jos siis kaipaat hyviä ja edullisia kuulokkeita, etkä tarvitse 7.1-tilaääniä tai bluetoothia, nappaise itsellesi Corsair HS50:tä.

Lue koko arvostelu: Corsair HS50 Stereo Gaming Headset

SteelSeries Arctis Pro Wireless

6. SteelSeries Arctis Pro Wireless

Langaton ääni langattomana

Liitäntä: Langaton (Bluetooth) | Ominaisuudet: Ladattavat tupla-akut, Bluetooth, 40 mm kaiutinelementit

Häiriötön ääni

Kätevät tupla-akut

Kallis

Kompromissit kuuluvat meidän arkeemme, mutta kukaan ei niitä silti oikein halua tehdä. Onneksi SteelSeries Arctis Pro Wireless ei tyydy kompromisseihin, vaan tarjoaa laadukasta häiriötöntä ääntä langattomissa kuulokkeissa. Ja kun mukaan lisätään superkäytännöllinen tupla-akkujärjestelmä, jonka avulla kuulokkeita voi käyttää käytännössä ikuisuuden sammumatta, käsissäsi on yksi parhaimmista pelikuulokkeista tällä hetkellä. Jos siis lompakossasi on riittävästi rahaa ja haluat ehdottomasti markkinoiden parhaimmat langattomat kuulokkeet, et voi mennä tämän suhteen pieleen.

Lue koko arvostelu: SteelSeries Arctis Pro Wireless

Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition

7. Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition

Täydellisen kaavan parannus

Liitäntä: Langallinen (USB ja analoginen) | Ominaisuudet: 50 mm kaiutinelementit, vahvistettu teräs- ja alumiinirakenne, irrotettava ja taittuva mikki

Äärimmäisen mukavat

Selkeä ja tarkka äänentoisto

Keski- ja yläpaat ovat hieman tasapainottomat

Creative on tehnyt nimeä viime aikoina tuodessaan markkinoille ilmiömäisiä audiotuotteita, joiden jatkoksi Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition mukavasti saapuu. Pienten parannusten sijaan Creative päätti muokata kokonaan uusiksi Sound BlasterX H7:n, mikä on johtanut näyttävään ja hyvältä kuulostavaan kokonaisuuteen. Jos kaipaat mukavia, kestäviä ja äänentoistoltaan muhkeita pelikuulokkeita, kannattaa napata markkinoiden parhaimpiin pelikuulokkeisiin lukeutuva Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition kantoon.

Lue koko arvostelu: Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition

Turtle Beach Elite Atlas Aerossa on erinomainen äänentoisto ja ProSpecs Glasses Relief -ominaisuus. (Image credit: Turtle Beach)

8. Turtle Beach Elite Atlas Aero

Eräänlainen eliitti

Käyttöliittymä: Langaton | Ominaisuudet: Metallinen panta, tehokas ohjelmisto, tukee Wave NX 3D Audiota, ProSpecs Glasses Relief -ominaisuus

ProSpecs Glasses Relief -ominaisuus

Paljon ominaisuuksia

Kyseenalainen muotoilu

Turtle Beach Elite Atlas Aerossa on muutamia asioita, jotka tiputtavat sen listasijoitusta. Näihin lukeutuvat tyylitön muotoilu ja vähän turhan tiukka puristus, mutta sen sijaan kuulokkeiden äänentoistosta ei voi valittaa. Loistavan äänenlaadun lisäksi kuulokkeissa on ProSpecs Glasses Relief -ominaisuus, joka tekee niistä mukavakäyttöiset silmälasien kanssa, liuta muita toimintoja sekä äärimmäisen tehokas ohjelmisto, jotka tekevät kuulokkeista todella laadukkaat sen hinnasta huolimatta.

Lue arvostelu: Turtle Beach Elite Atlas Aero

9. Razer Nari Ultimate

Feel the game

Liitäntä: Langaton | Ominaisuudet: 8 tunnin akkukesto, HyperSense-haptinen palaute, yhteensopiva usean laitteen kanssa, 50 mm kaiutinelementit

Erinomainen ääni

Liitettävyys

Haptinen palaute jakaa tunteita

Kuka tahansa pystyy kuuntelemaan peliääniä, mutta entä jos sanoisimme, että voit myös tuntea ne? Razer Nari Ultimate tekee kokemuksesta todellisuutta, sillä näissä pelikuulokkeissa on sisäänrakennetut haptiset moottorit, jotka värisevät peliääniä mukaillen. Jo pelkästään tämä ominaisuus tekisi kuulokkeista varteenotettavan vaihtoehdon, mutta kun yhtälöön lisätään vielä pitkä akkukesto, erinomainen äänenlaatu ja käyttömukavuus, on kyseessä kevyesti yhdet parhaimmat pelikuulokkeet tällä hetkellä. Tosin suosittelemme ottamaan haptisen palautteen pois musiikkia kuunnellessa.

Lue koko arvostelu: Razer Nari Ultimate

Astro A20

10. Astro A20

Molemmat maailman parhaat piirteet

Liitäntä: Langaton | Ominaisuudet: Pitkä akkukesto, Astro Command Center -sovellus, konsoliyhteensopiva

Korkealaatuinen äänentoista

Kestävä ja mukava muotoilu

Kallis luokassaan

Jos kaipaat itsellesi markkinoiden parhaimpia pelikuulokkeita, mutta hintaluokan kalleimmat 300 euron tuntumassa olevat mallit hirvittävät, kannattaa miettiä Astro A20:tä. Se lupaa vakuuttavan stereo-toiston langattomasti, minkä lisäksi sen 15 tunnin akkukesto on enemmän kuin riittävä hintaansa nähden. Toki siitä uupuu tilaäänet, mutta sen se korvaa akulla ja edullisuudella.

Lue koko arvostelu: Astro A20

11. Asus ROG Strix Fusion 700

Shiny

Liitäntä: Langaton (Bluetooth) | Ominaisuudet: 7.1-kanavainen ääni, 50 mm Neodymium-kaiutinelementit, Bluetooth ja sisäänrakennettu DAC

Upea ääni

Miellyttävän näköiset

Kallis

Asuksen Republic of Gamers -brändi tuottaa kuluttajien vaatimukset täyttäviä pelitarvikkeita, joista viimeisin on Asus ROG Strix Fuxion 700. 50 mm Neodymium-elementeillä ja Bluetoothilla varustetut kuulokkeet tarjoavat upean äänen langattomasti. Se tukee myös useita pelialustoja, joten se toimii kätevästi pelihuoneen yleiskuulokkeina. Valitettavasti kyseessä on myös aavistuksen hintavat kuulokkeet, mutta toisaalta tästä laadusta kannattaa maksaa.

Lue arvostelu: Asus ROG Strix Fusion 700

HyperX Cloud Flight

12. HyperX Cloud Flight

Pitkäikäisimmät langattomat kuulokkeet

Liitäntä: Langaton | Ominaisuudet: Pitkäikäinen akkukesto, kestävä ja säädettävä metallisäädin, PC- ja PS4-yhteensopiva, irroitettava vastamelumikki

30 tunnin akkukesto

Erinomainen äänentoisto

Aavistuksen kalliimpi kuin kilpailijansa

HyperX Cloud Flightin suhteen ei tarvitse pelätä löpön loppumisesta kesken, sillä nämä pelikuulokkeet kestävät jopa 30 tuntisia pelisessioita yhteen menoon. Toisin sanoen voit pelata halutessassi lähes kaksi kokonaista päivää ongelmitta. Valitettavasti kuulokkeet eivät toista kuin stereo-ääniä, joten tilaäänistä on luovuttava akkukeston tieltä. Onneksi ongelmaa voi jossain määrin ohittaa Dolby Access -sovelluksen avulla, ja vakioääniasetus on laadullisesti hyvässä tasapainossa jo valmiiksi.

Lue koko arvostelu: HyperX Cloud Flight

13. Corsair HS70 Wireless Gaming Headset

Loistavat langattomat pelikuulokkeet

Liitäntä: Langaton | Ominaisuudet: Corsair CUE, virtuaalinen 7.1-tilaääni, yksisuuntainen mikki

Loistava äänentoisto pelikäyttöön

Mikki tukee duckingia

Mikki on aina tiellä

Corsair julkaisi yhden parhaimmista pelikuulokkeista viime vuonna Corsair HS50 -mallillaan. Nyt siitä on tehty entistä parempi muuttamalla se langattomasti ja pistämällä kylkeen virtuaaliset tilaäänet. Ominaisuudet olisivat jo itsessään ostamisen arvoisia, mutta kun yhtälöön lisätään vielä erinomainen Corsair CUE -softa, pakkaus on varteenotettava lisäys kenen tahansa pelikokoelmaan.

Lue koko arvostelu: Corsair HS70 Wireless Gaming Headset

Corsair Void Pro RGB Wireless

14. Corsair Void Pro RGB Wireless

Corsair tekee sen taas

Liitäntä: Langaton | Ominaisuudet: 50 mm kaiutinelementit, vastamelumikki, RGB-valaisu, Dolby Headphone 7.1 -ääni

Mahtava äänentoisto

Upea muotoilu

Vain logo hyödyntää RGB:tä

Siitä ei ole kauaakaan, kun Corsair tunnettiin lähinnä PC-komponenteista, mutta hiljalleen yhtiö on tullut tunnetuksi paremmin pelikäyttöön suunnitelluista oheislaitteista. Corsair Void RGB Wirelessin suhteen muutosta ei tarvitse edes ihmetellä. Hinta saattaa nostattaa monilla kulmakarvoja, mutta sen tueksi saa kestävät, äänentoistoltaan ilmiömäiset ja ennen kaikkea RGB-valaistuksen. Ja jos huushollista löytyy jo entuudestaan Corsair-tarvikkeita, voi Void Pro RGB Wirelessin synkata suoraan näiden kanssa.

Lue koko arvostelu: Corsair Void RGB Wireless

Turtle Beach XO Three

15. Turtle Beach Elite Pro Tournament

Loud and clear

Liitäntä: Langallinen (USB ja 3,5 mm) | Ominaisuudet: Prospecs-silmälasihelpotus, tukee useaa alustaa, 50 mm kaiutinelementit

Mukavat

Todella hyvä äänentoisto

Melko kalliit

Jos olet sellainen pelaaja, joka ei pelkää näyttää omaa harrastustaan muille, niin sitten Turtle Beach Elite Pro Tournament -kuulokkeet ovat parhaat kuulokkeet juuri sinulle. Ne eivät ole ainoastaan todella mukavat käyttää, mutta niiden 50 mm kaiutinelementit tarkoittavat myös todella muhevaa äänentoistoa, joskin alapää voisi olla vähän ärhäkämpi. Muoviset materiaalit ja oranssit väriviivat saattavat tosin karkoittaa osan käyttäjistä. Jos ulkonäkö tai hinta eivät ole kuitenkaan ongelma, niin Turtle Beach Elite Pro Tournamentissa on paljon tarjottavaa.

Lue koko arvostelu: Turtle Beach Elite Pro Tournament