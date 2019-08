Call of Duty: Modern Warfare saattaa saada ilmaisen battle royale -pelin vuonna 2020

Call of Duty: Modern Warfare saattaa sittenkin saada battle royale -pelimuodon, joskin tällöin se julkaistaisiin emopelistä irrallisena ja ilmaisena versiona joskus alkuvuoden 2020 aikana.

Kyseessä on tosin huhu, mutta sen vuotaja on luotettavana vuotajana tunnettu YouTube-käyttäjä LongSensation. Hän paljasti aiemmin muun muassa seuraavan Call of Duty -jakson ennen kuin se julkistettiin virallisesti.

So apparently Battle Royale in #ModernWarfare will be a free mode to release in early 2020. It will be downloadable as a separate game, but also will still be connected to the core game. If this is true then it's a very good move by Activision.August 7, 2019