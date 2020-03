Paras drone 2020: DJI, Parrot ja muut kopterikameramallit ammattilaisille ja aloittelijoille

Dronet ovat äärimmäisen suosittuja juuri nyt: kopterikameroita lentelee ympäriinsä yhä enemmän. Eikä ihme, kun ottaa huomioon, miten käteviä ne ovat ilmakuvien tallentamiseen ja miten hauskaa niiden ohjaaminen on.

Parhaan kopterikameran löytäminen ei kuitenkaan ole helppoa. Kameran pitäisi tallentaa laadukasta 4K-videota, sen akun kestää riittävän pitkään yhdellä latauksella, olla riittävän kompakti mahtuakseen reppuun ja kaiken lisäksi vieläpä helposti hallittavissa.

Myös ilmatilaan liittyvät säännökset on hyvä pitää mielessä. Joillain alueilla lentämistä on rajoitettu, mikä on huomioitava joka kerta, kun oman dronen lähettää lentoon. Onneksi useimmat huippumallit varoittavat etukäteen sovelluksen kautta kielletyistä lentoalueista.

Olemme testanneet lukuisia kopterikameroita tuntien ajan ja listanneet sen perusteella parhaat vaihtoehdot. Ilmakuvausta hallitsevat tällä hetkellä DJI Mavic 2 Pro ja hieman uudempi ja pienempi DJI Mavi Mini.

Listaltamme löytyy myös paljon muita vaihtoehtoja aloittelijoille, harrastajille ja ammattilaisille. Tutustu listaukseemme jatkamalla lukemista.

[Päivitys 13.10.2019: Oppaaseen on lisätty DJI Mavic Mini.]

Vuoden 2020 parhaat dronet:

DJI Mavic Air DJI Mavic 2 Pro DJI Mavic Mini DJI Phantom 4 Parrot Bebop 2 Parrot Anafi DJI Mavic Pro DJI Inspire 2 DJI Inspire 1 ZeroTech Dobby

(Image credit: Future)

1. DJI Mavic Air

Vuoden halutuin drone

Paino: 430 g | Kauko-ohjain: Kyllä | Resoluutio: 12 MP | Akun koko: 2 375 mAh | Kantama: 10 km

Äärimmäisen helppo siirtää paikasta toiseen

Taltioi 4K-videota 100 Mbps:n nopeudella

Lähes täydellinen esteidentunnistus

Vaatii useamman lisäpariston mukaan

Vaikka DJI Mavic Air tuli markkinoille jo vuosi sitten, on se yhä paras drone, jonka itselleen vuonna 2019 voi hankkia Tämä huippuluokkainen kokoontaitettava drone taltioi 4K-videota 60 ruudun kuvataajuudella ja kulkee pienen kokonsa ansiosta näppärästi repussa tai jopa taskussa.

Näiden ominaisuuksien saavuttaminen ei ole vaatinut kovin suuria uhrauksia, ellei sitten 21 minuutin akunkesto ole jollekin kynnyskysymys. Testimme osoittivat, että lentoaika voi todellisuudessa olla vieläkin lyhyempi – vain 18 minuuttia. Se on kuitenkin enemmistön kuvaustarpeisiin riittävän pitkä aika, ja halutessaan lentoaikaa voi kasvattaa hankkimalla kolme akkua sisältävän Fly More -kopteripaketin. Paketti maksaa itsensä nopeasti takaisin.

Mavic Air on kompaktin kokonsa lisäksi nopea ja taipuu moniin siisteihin temppuihin. Se kykenee seuraamaan liikkuvia kohteita ja kiertämään niitä esiohjelmoidun reitin mukaan sekä kuvaamaan pallomaista panoramavideokuvaa ikään kuin kaatumalla maata kohden – tätä tekniikkaa hyödyntämällä voi napata esimerkiksi huikean selfien itsestään.

Syy siihen, miksi Mavic Air pitää listamme kärkipaikkaa on yksinkertainen. Se on hinta-laatusuhteeltaan paras kokoontaitettava drone, jonka voi tällä hetkellä itselleen hankkia. Mikäli tästä dronesta haluaa saada kaikki tehot irti, suosittelemme investoimaan lentoaikaa pidentävään Fly More -kopteripakettiin.

Lue koko arviomme: DJI Mavic Air

2. DJI Mavic 2 Pro

Kopterikameroiden kuninkaan paluu

Paino: 907 g | Kauko-ohjain: Kyllä | Resoluutio: 20 MP | Akun koko: 3 850 mAh | Kantama: 5 km

Erinomainen taitettava muotoilu

Uudet valokuva- ja videotilat

Huikea kamera

Ei mahdollisuutta tallettaa 4K-videota 60 ruudun kuvataajuudella

DJI:n toinen painos, Mavic 2 Pro, on kuvanlaadultaan kuluttajille suunnattujen kopterikameroiden ykkönen. Se tuottaa markkinoiden terävimmät videot ja valokuvat vakaan gimbaalin ja yksituumaisen CMOS-kennon sisältävän tarkan Hasselblad-kameran ansiosta. Mavic Pro 2:n kuvat ovatkin kirkkaampia, yksityiskohtaisempia ja huomattavasti laadukkaampia kuin edellisen mallin otokset.

DJI on kehittänyt tämän mallin osalta myös ohjelmistopuolta uusilla kuvaustiloilla. Yksi näistä on Hyperlapse-tila, joka takaa tyrmäävät ilmavideot.

Mavic 2 Pron herkut näkyvät toki myös sen hinnassa. Se on huomattavasti kalliimpi vaihtoehto kuin edellä mainittu Mavic Air, mutta silloin tällöin sitä näkee myytävänä tarjouskampanjoissa tuntuvalla alennuksella.

Lue koko arviomme: DJI Mavic 2 Pro

(Image credit: Future)

3. DJI Mavic Mini

DJI:n pienin, kevyin ja edullisin drone on todellinen riemuvoitto.

Paino: 249 g | Kauko-ohjain: Kyllä | Kameran resoluutio: 12 MP | Akku: 2 600 mAh | Kantama: 2 km

Pieni ja kokoontaitettava muotoilu

Äärimmäisen vakaa videokuva

Ei 4K-videotallennusta tai 2,7K-videotallennusta 60 ruudun sekuntinopeudella

Ei kohteenseurantaa

DJI Mavic Mini on täydellisesti ajoitettu mestarituote: kompakti ja huippuluokkainen drone on ottanut huomioon heinäkuussa 2020 Suomessa voimaan astuvan EU:n drone-lain ja kuvanlaatukin on kelvollinen.

Uuden lain mukaan kaikki yli 250 grammaa painavat dronet on rekisteröitävä. Ennen DJI Mavic Minin julkistusta markkinoilla ei juurikaan ollut laadukkaita alle 250 grammaa painavia vaihtoehtoja. DJI on näin ollen onnistunut luomaan itselleen 249 grammaa painavalla DJI Mavic Minillä vahvan markkina-aseman suhteessa kilpailijoihinsa. Vertailun vuoksi: esimerkiksi Parrot Anafi painaa noin 300 grammaa.

DJI Mavic Mini ei ole videoiden osalta paras kopterikamera, sillä siinä ei ole lainkaan 4K-videotallennusta. Kevyt, kompakti runko, vahva lentotaito ja kelpo videokuva nostavat tämän dronen kuitenkin omalle tasolleen.

Lue koko englanninkielinen arviomme: DJI Mavic Mini

4. DJI Phantom 4

Vankka ja monipuolinen kopterikamera

Paino: 1 380 g | Kauko-ohjain: Kyllä | Resoluutio: 12,4 MP | Akun koko: 5 350 mAh | Kantama: 5 km

Hyvä ja vakaa 4K-videokuva

Kalansilmälinssi

Erinomainen älypuhelinsovellus

Hankalat päivitykset

DJI Phantom 3 Professionalin paranneltu jälkeläinen, Phantom 4, tarjoaa entistä kestävämmän rakenteen, päivitetyn esteentunnistusteknologian ja sen valmistajalle tyypillisen erinomaisen kauko-ohjauksen, joka toimii monipuolisen mobiilisovelluksen kautta.

Phantom 4 tukee 4K-videotallennusta, ja gimbaalipidike takaa vakaan kuvaston jopa suurilla nopeuksilla ja suunnanvaihdoista huolimatta. Phantom 4:n suurin miinus liittyy monien muiden kaupallisten kopterikameroiden tapaan akunkestoon. Tämän dronen kohdalla akku tyhjenee 15–20 minuutissa riippuen siitä, kuinka paljon sen tehoja kuluttaa.

Vaikka Phantom 4 ei paini ominaisuuksiensa puolesta samassa sarjassa kuin sen sisarus, Inspire 1, tarjoaa se saman tason suorituskyvyn ja toimivuuden edullisempaan hintaan. Alhaisemmat kustannukset tekevätkin Phantom 4:stä houkuttelevamman vaihtoehdon aloitteleville drone-harrastajille kokeneempien ammattilaisten sijaan.

Lue koko arviomme: DJI Phantom 4

5. Parrot Bebop 2

Tarjoaa uutta perspektiiviä drone-lentämiseen

Paino: 500 g | Kauko-ohjain: Vapaaehtoinen | Resoluutio: 14 MP | Akun koko: 2 700 mAh | Kantama: 300 metriä

Tärähtämätön videotallennus

Erinomaiset lasit ja kauko-ohjain

Joidenkin toimintojen käyttöönotto vaatii lisämaksun

Parrot Bebop 2 on keskitason kopterikamera, joka ei ehkä räjäytä pankkia, mutta tarjoaa hintaansa nähden yllättävän monipuolisen joukon ominaisuuksia. Kamera sisältää esimerkiksi kalansilmälinssin, ja sen mainio vakautusjärjestelmä poistaa gimbaalin tarpeen. Kuvanvakautus ja älykäs kumirakenteinen runko vähentävät tärähtelyä ja tuottavat virkistävän tasaista kuvamateriaalia.

Mikäli kopterikuvaamisen haluaa viedä seuraavalle tasolle, voi dronen kaveriksi hankkia erillisen kauko-ohjaimen ja FPV-lasit. Älypuhelimeen yhdistettävä kauko-ohjain tekee kopterin ohjaamisesta selkeämpää. FPV-lasien sisään sijoitettavan matkapuhelimen näyttöön puolestaan välittyy kopterin kameran näkymä reaaliajassa. Aluksi tällainen lentotapa saattaa tuntua hieman kankealta, mutta kun siihen tottuu, toivoisi vastaavan ominaisuuden sisältyvän joka droneen.

Valitettavasti Parrot on laittanut osan Bebop 2:n kiinnostavimmista ominaisuuksista maksumuurin taakse. Esimerkiksi reittisuunnittelu ja automaattikuvausta helpottava Follow Me -toiminto vaativat erillisen lisämaksun. Myös akunkesto tuottaa pettymyksen, joten ylimääräisiin lisäakkuihin on syytä investoida.

Lue koko arviomme: Parrot Bebop 2

6. Parrot Anafi

Pienikokoinen drone suurella kamera-alalla

Paino: 3 202 g | Kauko-ohjain: Kyllä | Resoluutio: 21 MP | Akun koko: 2 700 mAh

Tallettaa 4K UHD -videota 60 ruudun kuvataajuudella

180-asteinen pystysuora kamera

Ei esteentunnistusta

Tämä kevyt kovakuoriaista muistuttava drone saattaa olla pienikokoinen, mutta kuuluu valokuvausominaisuuksiltaan kopterikameroiden kärkikastiin.

Parrot Anafin kamera kuvaa 180-asteista pystykuvaa, mikä mahdollistaa kuvaamisen suoraan ylöspäin – vastaavaa ominaisuutta ei mikään muu kopterikamera tarjoa. Kamera sisältää lisäksi 2,8-kertaisen digitaalisen zoom-linssin, joka ei heikennä kuvanlaatua.

Parrot Anafi on hyvä valinta erityisesti selfie-kuvien ystäville. Sen Follow Me -tila seuraa käyttäjän liikkumista ja säätää automaattisesti kuvakulmia. SmartDronies-tilat, kuten Orbit, Parabila, Boomerang ja Tornado, puolestaan pyörivät ja kaartavat kuvauskohteen ympärillä tarjoten näin erilaisia kulmia.

Parrot Anafin suurin kompastus on siinä, ettei se kykene väistämään esteitä, mikä tekee kopterikameran käyttämisestä hankalaa varsinkin vasta-alkajille. Valitettavaksi miinukseksi voi lukea myös sen, että osa Anafin lentotiloista vaatii erillisen lisämaksun toimiakseen.

Lue koko arvio: Parrot Anafi

7. DJI Mavic Pro

Yhä yksi parhaista kopterikameroista

Paino: 734 g | Kauko-ohjain: Kyllä | Resoluutio: 12,35 MP | Akun koko: 3 830 mAh | Kantama: 7 km

Helposti siirrettävissä paikasta toiseen

Erillinen kauko-ohjain

Heikko hämäräkuvaus

DJI Mavic Pro on jo korvattu tuoreemmalla DJI Mavic 2 Prolla, mutta se ei tarkoita etteikö sarjan ensimmäinen malli olisi silti mainitsemisen arvoinen ja yksi markkinoiden parhaimmista kuluttajalähtöisistä droneista. Kaiken lisäksi sen voi hankkia nyt itselleen yhä edullisempaan hintaan.

Ennen DJI Sparkin tuloa Mavic Pro oli DJI:n pienin kopterikamera. Pikkuruisen koon ei kuitenkaan pidä antaa hämätä – tämä taskupakkaus on varustettu tehokkaalla suorituskyvyllä, josta yleensä isommat dronet ovat tunnettuja.

Mavic Pron kamera on sijoitettu gimbaaliin, mitä harvemmin näkee tämän kokoluokan droneissa. Se tuottaa valotukseltaan mainioita valokuvia ja videota, vaikkakin pieni kennokoko aiheuttaa hieman hankaluuksia hämäräkuvauksessa. Mavic Pron huippunopeus vastaa lähes 65 kilometrin tuntinopeutta, joten hitaaksi etanaksi sitä ei ainakaan voi kutsua. Akunkestokin riittää kelvolliseen 20–25 minuutin lentoaikaan.

Myös Mavic Pron pakkauksen mukana tulee DJI:n muiden kopterikameroiden tapaan erillinen kauko-ohjain, joka käyttää älypuhelimen näyttöä kopterin kameran näkymien reaaliaikaiseen esittämiseen. Seitsemän kilometrin kantomatka mahdollistaa kuvien ja videoiden huolettoman taltiomisen ilman pelkoa siitä, että yhteys katkeaisi kesken kaiken.

Lue koko ensiarviomme: DJI Mavic Pro

8. DJI Inspire 2

Mahdollisesti tämän hetken paras lippulaiva-drone

Paino: 3 440 g | Kauko-ohjain: Kyllä | Resoluutio: 30 MP | Akun koko: 4 280 mAh | Kantama: 7 km

Ällistyttävän laadukas rakenne

Hyvä akunkesto

Runsaasti ominaisuuksia

Melko hintava

Vaikuttava DJI Inspire 2 ohittaa edeltäjänsä, Inspire 1:n, listallamme. Jo pelkästään tyylikäs metallisekoitteinen runko tekee tästä kopterikamerasta houkuttelevamman vaihtoehdon. Tuoreempaan malliin on lisäksi lisätty esteentunnistus, joten enää ei ole pelkoa siitä, että kaunis runko naarmuuntuisi törmättyään puuhun.

Kahden akun akkutekniikka tarjoaa yli 25 minuuttia lentoaikaa, ja vaihdettavien objektiivien ansiosta ammattivalo- ja -videokuvaajat voivat hallita valokuvien säätöjä yhä tarkemmin ja tallettaa jopa 5K-videota.

Kaikilla herkuilla varustettu älypuhelinsovellus ja kauko-ohjaus tekevät tämän dronen hallinnasta äärimmäisen helppoa. Ei pidä silti unohtaa, että kyseessä on nimenomaan ammattilaisen kopterikamera – vasta-alkajan on parempi tutustua muihin malleihin.

Lue koko arviomme: DJI Inspire 2

9. DJI Inspire 1

Ammattilaisen kopterikameran tunnistaa hintalapusta

Paino: 2 935g | Kauko-ohjain: Kyllä | Resoluutio: 12,76 MP | Akun koko: 5 700 mAh | Kantama: 2 km

Erinomainen laatuvaikutelma

Helppo päivittää

Hintava tavalliselle käyttäjälle

DJI Inspire 1 saattaa muistuttaa ensisilmäyksellä jonkinlaista kaukaisen tulevaisuuden sota- tai taistelurobottia. Kun sen pelottavahkoon ulkoasuun on tottunut, on sen ketteryyteen ja monipuolisuuteen helppo rakastua.

Tämä ilmakuvauskopteri tarjoaa laajan kantomatkan sen mukana tulevan kauko-ohjaimen ansiosta. Ohjaimen näyttönä voi käyttää omaa älypuhelinta tai tablettia. Inspire 1:n gimbaaliin sijoitettava kamera on helposti päivitettävissä, minkä ansiosta oman investoinnin vanhentumista ei tarvitse pelätä heti muutaman kuukauden kuluttua.

Inspire 1 suoriutuu ilmatilassa erinomaisesti – jopa tuulisimmissakin olosuhteissa. Kaiken lisäksi kyseessä on äärimmäisen nopea kopterikamera, jonka hallinta on helppoa tasokkaan ohjaimen ansiosta. Inspire 1:n ainoiksi heikkouksiksi voi lukea sen korkean hinnan ja akunkeston: tämän dronen lentoaika vastaa ilman lisäakkuja 15–20 minuuttia, jonka jälkeen on aika kaivaa laturi esiin.

Lue koko arvio: DJI Inspire 1

10. ZeroTech Dobby

Taskukokoinen drone

Paino: 199 g | Kauko-ohjain: Ei | Resoluutio: 13 MP | Akun koko: *970 mAh | Kantama: 100 m

Helppo kantaa mukana

Monipuolinen mobiilisovellus

Heikko akunkesto

ZeroTech Dobby on listamme viimeinen ja edullisin vaihtoehto. Vaatimattomasta sijoituksesta ja omituisesta nimestään huolimatta Dobby on yllättän tehokas ja monipuolinen kopterikamera. Se on riittävän pieni repussa kannettavaksi, mikä jo itsessään antaa sille etulyöntiaseman suhteessa muihin suurikokoisiin droneihin.

Pieni koko toki asettaa omat haasteensa erityisesti voimakkaan tuulen aikana, mutta hyvällä säällä lennättäessä Dobbyn suorituskykyä voi vain ihailla. Ohjaus tapahtuu mobiilisovelluksen kautta, ja älykkäät lentotilat ja toiminnot, kuten esteen- ja kasvojen tunnistus kuuluvat perusominaisuuksien joukkoon ja ovat helposti omaksuttavissa. Dronen pohjaan sijoitetetut ääni- ja kuvakennot mahdollistavat sisäkäytön ja sen, että sillä voi nousta ja laskeutua ilmasta suoraan kämmenelle.

Näin pienen dronen kohdalla kukaan tuskin yllättyy akkuun liittyvistä heikkouksista. Dobbyn akunkesto vastaa ainoastaan 5–10 vaatimatonta minuuttia. Akunkestoon vaikuttavat merkittävästi muun muassa tuulennopeus ja tallennusmatka. Myös kuvan- ja videonlaatu ovat selkeästi heikompia kuin hintavammissa malleissa.