Arvostelussa DJI Mavic 3

DJI Mavic 3 on iso harppaus taitettavien dronejen osalta ja tuo mukanaan erinomaisen kuvanlaadun sekä turvaominaisuudet. Monilta osin se on dronefanin toiveiden täyttymys, jossa on ilmiömäinen Four Thirds -kamera, säädettävä aukko, paranneltu akkukesto sekä törmäyksenesto pakattuna entistä kevyempään pakettiin. Uusien firmware-päivitysten myötä siinä on nyt myös kaikki ominaisuudet, mutta sen hinta hirvittää edelleen kaikkia muita kuin ammattilaisia.

Four Thirds -kamera on loistava

Pika-arvio

DJI Mavic 3 on yksi tehokkaimmista taitettavista droneista, jonka yhtiö on tähän mennessä tehnyt. Ja suorituskyvyn osalta se on ylipäätään markkinoiden parhaimpia. Parannuksilla on silti hintansa, minkä vuoksi tätä mallia ei voi suositella kuin ammattilaisille. Muille pienempi ja edullisempi DJI Air 2S on parempi vaihtoehto.

DJI Mavic 3:n valtti on eittämättä laitteen kaksoiskamerajärjestelmä, jossa molemmilla on oma kenno ja linssi. Pääkamerassa on vakuuttava 20 megapikselin Four Thirds CMOS -kenno, joka tukee säädettävää aukkoa ja tarjoaa luokkansa parasta kuvanlaatua. Laitteen toissijainen telelinssi on rajoitetumpi, eikä siinä ole manuaaliohjausta tai Raw-kuvausta. Se on silti hyödyllinen, kun käyttäjä haluaa kuvata kauempana olevia kohteita.

Mallia on saatavilla kahtena eri versiona: Standard ja Cine. Näiden suurin ero on hinnan lisäksi siinä, että Cine-mallissa on sisäänrakennettuna yhden teratavun SSD-muisti 8 gigatavun sijaan ja se tukee Apple ProRes 422 HQ -videota. Arvostelussa ollut malli on Cine Premium Combo, jossa on kuitenkin Apple ProResia lukuun ottamatta samat ominaisuudet kuin perusversiossa.

Parannellut video-ominaisuudet tekevät Mavic 3:sta merkittävästi paremman dronen kuin Mavic 2 -sarjalaiset, minkä myötä sen kohderyhmä on tiukemmin suunnattu ammattikuvaajille. Sillä voi kuvata 5,1K-videota jopa 50 ruudun kuvataajuudella, C4K-videota 120 ruudun kuvataajuudella, FHD:tä 120 ruudun kuvataajuudella Apple ProResilla tai 200 ruudun kuvataajuudella H264/H.265-koodekia ja D-Logia (Raw) käyttäen.

Lisäksi Mavic 3:a on paranneltu myös muilta osin. Sen reagoivuutta lentäessä ja akkukestoa on paranneltu, joskin todellisuudessa lentoaika on likempänä 30 minuuttia kuin luvattua 46 minuuttia. Useista parannuksista huolimatta Mavic 3 sopii muotoilultaan edelleen reppuun, eikä laite paina yli 900 grammaa kummankaan version osalta. Siten malli lukeutuu Euroopassa avoimen kategorian A2-painoluokkaan dronejen osalta ja vaatii rekisteröinnin sekä Traficomin verkkokokeen suorittamisen. 1. tammikuuta 2023 muuttuvan droneasetuksen myötä tilanne voi tosin poiketa nykyisestä.

Julkaisussa Mavic 3:ssa ei myöskään ollut saatavilla kaikkia ominaisuuksia, mutta nämä on viimein lisätty joulukuussa 2021 ja tammikuussa 2022 saapuneilla firmware-päivityksillä. Nämä toivat myös muita parannuksia ja korjauksia laitteeseen. Tärkeimmät lisäykset ovat kuitenkin ActiveTrack 5.0 -kohteenseuranta, MasterShots- ja QuickShots-automatisoidut lentotilat, panoraamakuvaus ja sarjakuvaus.

DJI Mavic 3 on siten viimein se luvattu täyteläinen drone, jonka se olisi pitänyt olla jo julkaisussa. Julkaisussa saatu malli soveltui jo sellaisenaan manuaaliasetuksilla dronea käyttäville ammattilaisille, mutta uusien ominaisuuksien myötä Mavic 3:sta on tullut aloittelijaystävällisempi. Kyseessä onkin harrastavalle kuluttajalle paras drone, josta riittää käyttöä vuosiksi eteenpäin kiitos loistavan kuvanlaadun ja ominaisuuksien.

Hinta ja saatavuus

DJI Mavic 3 on saatavilla kolmena eri vaihtoehtona. Standard on kolmikon perusmalli, kun taas Fly More Combo sisältää sen lisäksi liudan käteviä lisävarusteita, kuten toisen akun, aavistuksen edullisempaan hintaan kuin nämä erikseen ostettuna.

Parasta kaipaaville tarjolla on puolestaan Cine Premium Combo, jossa dronen tallennustila on nostettu yhteen teratavuun ja se saapuu Fly More Combossa olevien lisävarusteiden, uuden DJI RC Pro -ohjaimen ja kahden ND-suodattimen kera.

Mavic 3:n perusversio maksaa 2 169 €, johon lukeutuu Mavic 3 -drone, yksi Intelligent Flight Battery -akku, RC-N1-ohjain, puhelinkaapelit, akkulaturi, suojakotelo ja kolme kolme paria propelleja.

DJI Mavic 3 Fly More Combo maksaa 2 899 € ja sisältää kaiken yllä mainitun lisäksi kaksi ylimääräistä Intelligent Flight Battery -akkua, kolme ylimääräistä paria propelleja, akkulataustelakan, ND-suodatinsetin (ND4/8/6/32) sekä kantolaukun.

DJI Mavic 3 Cine Premium Combo maksaa puolestaan hulppeat 4 959 €. Siinä on kaikki Fly More Bundle -pakettiin lukeutuva, minkä lisäksi dronessa itsessään on yhden teratavun SSD-asema 8 gigatavun tallennustilan sijaan ja laite tukee Apple ProRes 422 HQ -videota. Lisätarvikkeina siinä on puolestaan 5,5 tuuman näytöllä varustettu DJI RC Pro -ohjain, ylimääräisä ND-suodattimia (ND64/128/256/512) ja DJI 10 Gb/s Lightspeed -datakaapeli.

Kohonneet hinnat viittaisivat Mavic 3:n kohdeyleisön olevan nimenomaan ammattilaiskuvaajat, kun taas DJI Air 2S on korvannut aiemman Mavic 2 Pro -mallin kuluttajien osalta.

Muotoilu ja ohjain

Mavic 3 on muotoilultaan hyvin samanlainen kuin yhtiön aiemmat dronet. Sen propellivarret taittuvat sisäänpäin, jolloin laitteen saa paljon tiiviimpään ja helpommin kannettavaan muotoon esimerkiksi reppuun. Laite on silti nopea ja vaivaton taittaa toimintakuntoon.

Tummemmasta värityksestä huolimatta Mavic 3 säilyttää myös Mavic-mallien ikonisen ilmeen ja kestävyyden.

Taitettuna Mavic 3 on kooltaan 212 x 96,3 x 90,3 mm, ja lentovalmiudessa 377,5 x 283 x 107,7 mm. Kokonsa puolesta se on suunnilleen samankokoinen kuin Mavic 2 Pro, kun taas valmiustilassa uusi malli on aavistuksen isompi.

Lentoon lähtiessä Mavic 3 painaa 895 grammaa perusversion osalta ja 899 grammaa Cine-version osalta, mikä on kevyempi kuin 907 grammaa painava Mavic 2 Pro. Tämä on lopulta melko vakuuttava suoritus, kun ottaa huomioon uudessa mallissa olevan isomman 5 000 mAh akun. Akkua ei myöskään kiinnitetä enää dronen päälle, vaan sen takaosaan.

Vaikka uudistettu akku on Mavic 3:n parantuneen lentoajan tärkein tekijä, tehokkaammat moottorit ja propellit auttavat pidentämään kokemusta sekä tarjoavat 21 m/s maksiminopeuden Sport-lentotilassa.

Muotoilua on lisäksi suoraviivaistettu dronen, kameran ja propellivarsien osalta vähentääkseen ilmanvastusta. DJI väittää tämän parantuneen Mavic 2 -sarjaan verrattuna jopa 35 prosenttia. Tätä on kuitenkin mahdoton testata, mutta lentoaika on selkeästi parantunut viime sukupolven malleista.

Uusi DJI RC Pro -ohjain saapuu vain Cine Premium Combo -paketin mukana, kun taas perus- ja Fly More -paketit sisältävät DJI RC-N1 -ohjaimen. (Image credit: Future)

Halvempien mallien mukana saapuva perusohjain on vastaava kuin DJI Mavic Air 2:n ja DJI Air 2S:n mukana saapuneet.

Mutta toisin kuin Mavic 2:n ohjaimissa, siinä on kiinteä teleskooppipidike puhelimelle ohjaimen päällä. Tatit voi puolestaan jemmata suojaan pohjalle, kun ohjainta ei käytä. Siinä ei myöskään ole lentodataa kertovaa LCD-näyttöä niin kuin Mavic 2:n ohjaimessa, mikä on pienoinen sääli ottaen huomioon Mavic 3:n hinnan. Samat tiedot saa onneksi esille DJI Fly -sovelluksen kautta.

Ohjain on lisäksi aavistuksen isompi kuin vanhemmat taitettavat Mavic 2 -ohjaimet, mutta sen akku kestää siten jopa kuusi tuntia. Cine-version mukana tulevassa RC Pro -ohjaimessa on 5,5 tuuman kosketusnäyttö sekä muutama muu kehittyneempi ominaisuus perusversioon nähden.

Suurin ero perus- ja Cine-mallien välillä on kuitenkin dronen sisäisessä tallennustilassa, joka on perusmallissa 8 gigatavua ja Cine-mallissa yhden teratavun SSD-asema sekä tuki Apple ProRes 422 HQ -videolle.

Ominaisuudet ja lento

Mavic 3 on droneksi ketterä ja reagoi ohjaukseen paremmin kuin Mavic 2 -sarjan edeltäjänsä. Monilta osin tuntuma on likempänä DJI Phantom 4 Pro V2.0:aa. Ohjaustuntuma on paljon herkempi sekä Normal- ja Sport-tilassa lentäessä, kun taas Cine-tila pudottaa herkkyyttä ja nopeutta tuottaakseen sulavamman lentoradan ja siten kuvamateriaalin.

Lennättäminen onkin juuri niin ketterää tai rajoitettua kuin käyttäjä haluaa. Vaikka Mavic 3 on ominaisuuksien ja hinnan osalta suunnattu varta vasten kokeneille käyttäjille ja ammattikuvaajille, sen kehittyneet turvaominaisuudet sekä suosittu Quickshots-lentotila tekevät siitä erinomaisen vaihtoehdon myös ensikertalaisille.

DJI tunnetaan ennen kaikkea turvallisista ja helppokäyttöisistä droneista, eikä Mavic 3 ole sen suhteen poikkeus. Kyseessä on tietenkin ominaisuuksiltaan ja kuvanlaadultaan huippulaadukas laite, mutta sen parissa on yhtäältä helppo opetella dronelennättämisen alkeet. Kalliimpi alkuinvestointi voi tosin olla säästävämpi ratkaisu, sillä Mavic 3:a ei ole välttämätön päivittää hetkeen. Silti useammalle DJI Mini 2 ja Air 2S tarjoavat todennäköisesti paremman vaihtoehdon hinta-laatusuhteen osalta.

Turvatoimintojen osalta Mavic 3:ssa on useita törmäyksenestokennoja, jotka tunnistavat lähestyvät esteet joka puolelta. Ominaisuus on aktiivinen jopa 200 metrin etäisyydellä, kun takaisinpaluulento-ominaisuus (RTH, Return to Home) on päällä. Advanced Pilot Assistance System 5.0 (APAS) tehostaa törmäyksenestoa entisestään, jolloin laite hyödyntää kuutta kalansilmäkennoa ja kahta laajakulmakennoa vältelläkseen ympärillä olevia esteitä. Kun toiminto on päällä, käyttäjä voi joko laittaa dronen lentämään automaattisesti esteiden ympäri lentoradan säilyttämiseksi tai käskeä laitetta pysähtymään.

Toiminto toimii erityisen hyvin perinteisissä ympäristöissä ja esimerkiksi kiertäessä puuta, jolloin sulava lentorata saadaan säilytettyä. Tämä takaa samalla sulavan videokuvan ilman pelkoa laitteen törmäämisestä puuhun. Harmillisesti tätä monipuolisemmassa ympäristössä, kuten metsässä, APAS saattaa ylikuormittua ympärillä olevista esteistä ja lentää hieman epämääräisesti.

Joulukuussa julkaistu firmware-päivitys paransi Mavic 3:n törmäyksenestoa, mutta se ei kuitenkaan poikennut meidän alkuperäisistä lopputuloksista vaativissa ympäristöissä. Metsän keskellä drone lentää epävakaasti ja saattaa törmätä oksiin, jos sitä ei ole asetettu pysähtymään. Tosin myönnämme, että kyseinen testialue oli äärimmäisen haastava.

Kun APAS-järjestelmän otti pois päältä, drone lentää paljon sulavammin. Tämä toki lisää myös törmäyksen riskiä. Mavic 3:n sisällä oleva teknologia on kuitenkin jo niin vakuuttava, että odotamme innolla mahdollisia lisäparannuksia laitteen törmäyksenestoon tulevissa firmware-päivityksissä.

Toinen näppärä turvaominaisuus on Mavic 3:n uusi asemointialgoritmi, jonka väitetään parantavan paikallaan leijumista ja vähentävän liikettä. Teknologia luottaa GPS-, GLONASS- ja BeiDou-satelliittipaikannukseen. Vaikka se itsessään on tervetullut lisä, sen eroja vanhempiin malleihin on käytännössä mahdoton sanoa.

DJI väittää Mavic 3:n uuden 5 000 mAh akun tarjoavan 46 minuutin tai 30 kilometrin edestä lentoaikaa, kun alueella ei ole lainkaan tuulta. Käytännössä lukemaan ei kuitenkaan pääse koskaan, sillä niin tuuli, lämpötila kuin muut sääolosuhteet vaikuttavat akun kestoon. Lisäksi asetuksissa säädettävä takaisinlento (Return to Home) ottaa ohjakset tietyn prosentin kohdalla, mikä syö akkukestoa entisestään.

Omissa testeissämme akku kesti kuitenkin hyvin niin kylmän kuin tuuliset olosuhteet, mutta lentoaika oli tällöin likempänä 30 minuuttia ennen kuin laite suositteli aktivoimaan RTH:n. Suomen talvisään nollakeleillä käyttöaika vastasi pitkälti samaa.

Lennon ja turvallisuuden lisäksi Mavic 3 hyödyntää suuntauksetonta törmäyksenestojärjestelmää myös parantaakseen kohteenseurantaa tammikuussa 2022 saadun ActiveTrack 5.0:n avulla. Suorituskyvyn osalta drone pystyy tällöin seuraamaan kohdettaan hyvin liikkuivat ne sitten hitaasti tai nopeasti. Mavic 3 onnistui jopa seuraamaan kohdetta, kun kohteen ja kameran välillä oli tasaisesti näköyhteyden peittäneitä esteitä. Nopeampien kohteiden, kuten autojen, kohdalla fokus pysyi tarkasti kohteessa, kunhan se ei liikkunut nopeammin kuin dronen maksiminopeus Sport-tilassa, eli 21 m/s.

QuickShots sisältää liudan automatisoituja lentoratoja, joiden avulla voi luoda ammattimaista kuvamateriaalia mahdollisimman helposti. Lentoratoihin lukeutuvat Rocket, Circle, Dronie, Helix, Boomerang ja Asteroid. Drone tukee myös hyperlapse-tilaa intervallikuvausta varten, minkä lisäksi laitteessa on asetukset panoraamakuvaukselle, yksittäiselle otokselle, automaattiselle valotukselle ja ajastetuille valokuville. Kuvauksen voi niin ikään joko automatisoida, asettaa fokus sulkimelle tai aukolle, tai kuvata täysin manuaalisesti.

Muihin ominaisuuksiin lukeutuvat Trimmed Download -ominaisuus, jonka avulla kuvatun videon voi leikata jo dronen sisällä pienempään kokoon ennen kuin sen tuo editoitavaksi. QuickTransfer mahdollistaa puolestaan nopean siirron älypuhelimeen WiFi 6:n välityksellä.

Kuvanlaatu

Mavic 3:n kruunujalokivi on dronen kaksi Hasselblad-kameraa, joista pääkamerana toimii 20 megapikselin Four Thirds CMOS -kennolla varustettu 24 mm kiinteää linssiä vastaava optiikka.

Mavic 2 Pron lailla se tarjoaa f/2,8-f/11 aukon joko automaattisella tai manuaalisella tarkennuksella yhdestä metristä äärettömään. Toisena kamerana nähdään 1,2 tuuman CMOS-kennolla varustettu 162 mm vastaavaa linssiä varustettu kamera, jossa on kiinteä f/4,4 aukko ja 28-kertainen hybriditarkennus.

Pääkameran kuvanlaatu valokuvien ja videon osalta on kauttaaltaan erinomainen, ja terävyys katoaa ainoastaan aavistuksen kuva-alojen reunoilta. Silti ero on käytännössä minimaalinen, eikä sitä huomaa kuin varta vasten katsoessa. Se on lisäksi selkeästi parempi kuin DJI Air 2S:n kuvanlaadun näkyvä heikentyminen kuva-alan reunoilla.

Edes korkeakontrastisissa kohtauksissa ei ole havaittavissa väriaberraatiota kohteiden reunoilla, ja korkean ISO-herkkyyden toisto on niin ikään upea. Kuvamateriaali on käytännössä käytettävissä kaikille herkkyyksillä, joskin kevyttä rakeisuutta alkaa ilmestyä ISO 800:sta alkaen.

Mavic 3:n säädettävä aukko on hyödyllisempi nimenomaan valotuksen kuin syväterävyyden määrittelemiseen, sillä Four Thirds -kenno jää silti pieneksi täyskennoisiin kameroihin verrattaessa. Silti aukon säätäminen on mahtava lisä videokuvaa tallentaessa, koska valotusta voi muuttaa suoraan lennosta suljinajan pysyessä muuttumattomana.

Mallin toinen linssi on pääkameraa huomattavasti rajoittuneempi ja pystyy tallentamaan kuvia ainoastaan JPEG:nä tai 4K/30fps-videona. Tässä hybridikamerassa on lisäksi vain kaikkein perustavanlaatuiset ominaisuudet ja automaattiasetukset, joiden avulla kaukaisia kohteita voi katsoa helpommin.

Rajoituksista huolimatta telelinssillä on omat hyötynsä kuvatessa. Fly More- sekä Cine Premium -mallien mukana tulevat ND-suodattimet sopivat kumpaankin linssiin, joten niiden avulla voi säätää jossain määrin suljinnopeutta. Varsinainen kuvanlaatu heikkenee tosin nopeasti, kun telelinssillä alkaa tarkentamaan kauaksi, joten korkealaatuista kuvamateriaalia zoomatuista kohteista ei kannata odottaa.

Kannattaako DJI Mavic 3 ostaa?

Osta jos...

Haluat erinomaisen ammattitason kuvan

Mavic 3 on eittämättä luokkansa paras yksilö, kiitos Four Thirds -kennon kuvanlaadun. Myös kohinanvaimennus isoilla ISO-herkkyyksillä on erinomaista, mikä tekee tästä mallista loistavan vaihtoehdon mainoskuvaajille.



Olet ammattikuvaaja

Cine-malli on äärimmäisen kallis, mutta ei oikeastaan ammattilaisille. DJI Inspire 2:een verrattuna Mavic 3 on edelleen hinta-laatusuhteeltaan parempi ja tukee Apple ProRes-videota sekä sisältää 1 Tt SSD-tallennustilan.

Omistat DJI Mavic 2 Pron

Mavic 2 Pro on ollut markkinoilla jo muutaman vuoden, mutta Mavic 3 on merkittävästi parempi kuin se. Parannukset ja parempi kuvanlaatu tekevät yksistään päivityksestä kannattavan.

Älä osta, jos...

Etsit edullisempaa kompaktia mallia

Uudet ominaisuudet sekä kaksi kameraa ovat nostaneet Mavic 3:n hintaa merkittävästi Mavic 2 -sarjalaisista. Jos etsit edullisempaa ja kevyempää mallia, suosittelemme nappaamaan DJI Air 2S:n.

Olet hiljattain ostanut DJI Air 2S:n

Jos olet hiljattain ostanut DJI Air 2S:n, sinulla on jo käsissäsi loistava drone. Vaikka se ei ole niin hyvä kuin Mavic 3, se on huomattavasti kevyempi ja siten kannettavampi. Mutta jos sen kuvanlaatu jättää parantamisen varaa, kannattaa Mavic 3:a silmäillä tarjouksista.

Omistat Mavic 2 Zoomin

Vaikka Mavic 3:n telelinssi tarjoaa 24-kertaisen hybriditarkennuksen, sen kuvanlaatu ja rajoitettu ohjaus ei pärjää Mavic 2 Zoomille. Tulevat firmware-päivitykset saattavat korjata puutteen, mutta toistaiseksi Mavic 2 Zoom pitää pintansa.