Apex Legends saattaa saada lähitulevaisuudessa uusia pelimuotoja

Datakaivurit ovat jälleen kerran onnistuneet löytämään Apex Legendsin tiedostosta mahdollisia vihjeitä tuotoksen tuleviin lisäyksiin, joihin lukeutuu potentiaalisesti survival- ja recruit-pelitilat, tappokamera sekä pari uutta pelattavaa sankaria.

@RealApexLeaks havaitsi tiedostoissa maininnan survival-pelimuodosta, josta ei kuitenkaan ollut vielä paljoa sen enempää tietoa. Siitä mainittiin kuitenkin, että se sisältäisi tietokoneen ohjastaman hahmon sekä mahdollisesti niin ikään tekoälyllisen katsojan, joka kannustaa ja hurraa pelaajien koitoksia.

LEAK: For the #ApexLegends Survival Mode, we might be seeing a Host NPC. There were 8 options to choose from. They're not the normal Legends, I've cross checked.I'm not exactly sure what the hosts do, but I think it's gonna be cool.#ApexLegendsBattleRoyale pic.twitter.com/O4jVcBO2RSFebruary 14, 2019