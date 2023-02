Alkuperäisen iPhonen arvo nousemassa järisyttäviin lukemiin

Vuonna 2007 julkaistu iPhone on muoveihin käärittynä upouuden auton hintainen.

Applen uusin iPhone 14 -lippulaivamallisto julkaistiin syyskuussa. Vaikka katseet ovat kääntyneet jo uusimpaan sukupolveen sekä odotettuihin iPhone 15 -malleihin, myös ihka ensimmäinen iPhone on yhä otsikoissa. Alkujaan 499 dollarin hintalapulla myyntiin tullut puhelin on nimittäin yksi alkuvuoden puhutuimmista ostokohteista.

Alkuperäinen ja muoveissa yhä oleva iPhone 1 -puhelin on huutokaupattavissa (Avaa uuteen ikkunaan). Aivan pikkurahalla ei vuonna 2007 julkaistua mallia kuitenkaan saa leikkikäyttöön, sillä hintalapun arvellaan nousevan jopa 50 000 dollariin eli yli 45 000 euroon. Ei siis ihan huonosti 16 vuoden odotukselle.

Myyntikuvauksessa tuote kuvataan "yhdeksi aikakautemme tärkeimmäksi ja merkittävimmäksi laitteeksi". Samalla se mainitaan keräilijöiden todelliseksi silmäteräksi.

Kymppitonnien tuote

Huutokaupan hinnoittelua on tietenkin vaikea sanoa varmaksi ennakkoon, mutta kaksi edellistä iPhone 1 -puhelinta ovat kummatkin yltäneet lähelle 40 000 dollarin rajapyykkiä. Uutisen kirjoitushetkellä on jo yli 15 000 dollaria, vaikka huutoaikaa on vielä lähes kahden viikon ajan.

Alkuperäinen iPhone on eittämättä 2000-luvun merkittävimpiä teknologiajulkaisuja. Puhelimena se ei silti olisi kummoinen, sillä 3,5-tuumainen näyttö 480 x 320 resoluutiolla, enintään 16 gigatavun tallennustila sekä kahden megapikselin takakamera eivät olisi nykyaikana kuin mauton vitsi.

Englanninkielinen arvostelumme ensimmäisestä iPhonesta on yhä luettavissa, ja tätä voi pitää melkoisena aikamatkana menneisyyteen. Tykästyimme tuolloin näyttöön sekä käyttöliittymään, mutta erityisesti 3G-tuen puuttuminen oli iso miinus. Tästä on tultu eteenpäin askel jos toinenkin.

Varo heittämästä kevätsiivouksessa tonneja roskiin

Kun näkee Apple iPhone 1 -puhelimen nykyhinnoittelua, herää mieleen väkisinkin ajatus omien varastojen sisällöistä. Lähtökohtaisesti vain harvat ostavat puhelimia itselleen vain keräilykappaleiksi, mutta vanhoilla Nokian luureilla voi hyvinkin olla runsaasti arvoa. Sama pätee tuoreemmista puhelimista erityisesti Googlen ensimmäisiin Pixel-malleihin.

Arvonnousun kannalta keskeisiä tekijöitä ovat valmistaja, laitteen ikä sekä tietenkin merkitys historialle. Erityisesti Applen tuotteet ovat arvossaan, sillä Steve Jobsin ja Steve Wozniakin luoma Apple-1-tietokone kaupattiin vuonna 2021 huimaan 400 000 dollarin hintaan.

Tietysti tuotteen kunnolla on iso merkitys. Jos puhelin on ollut käytössä useamman vuoden ajan, on sen arvo todennäköisesti vain murusia koskemattomasta laitteesta. Mikäli siis hankit elektroniikkaa kaappiin arvonnousua tai keräilyä silmällä pitäen, kannattaa tuote ehdottomasti pitää muoveissa.

Keräilijöiden kannalta on kuitenkin harmillista, että menestystuotteen arvaaminen on perin vaikeaa. Onko esimerkiksi Samsung Galaxy S23 Ultra seuraava menestyskohde?