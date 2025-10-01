El iPad Pro M5 acaba de filtrarse en YouTube, y nos puede decir mucho sobre el próximo MacBook Air

Al parecer, el iPad Pro M5 se ha filtrado en YouTube.

El video muestra un chasis familiar y un nuevo chip M5.

El chip podría ofrecer un aumento considerable del rendimiento con respecto al chip M4 actual.

¿Eres de los que espera con emoción el iPad M5 de Apple? De ser así, tenemos noticias, pues puede que ya tengamos un primer vistazo del dispositivo ya que el YouTuber ruso que el año pasado reveló el MacBook Pro con chip M4 antes de su anuncio oficial "filtró" algo muy interesante.

Este creador, conocido como Wylsacom, acaba de compartir un video de unboxing en el que muestra con gran detalle el nuevo iPad Pro M5, comentando sobre su diseño y sensación en mano, su configuración interna y algunos resultados de rendimiento.

Entonces, ¿qué podemos esperar? Según Wylsacom, el iPad Pro M5 incorporará, como su nombre indica, el chip Apple M5. El YouTuber lo puso a prueba con la herramienta de benchmarks Geekbench 6, donde obtuvo 4,133 puntos en la prueba de un solo núcleo y 15,437 puntos en la de múltiples núcleos, lo que representa un rendimiento aproximadamente 10% y 16% mayor, respectivamente, frente al iPad Pro M4 probado por el mismo canal.

En cuanto al rendimiento gráfico, el modelo con chip M5 arrasó con una puntuación de 74,568 en Geekbench 6, lo que supone un aumento de aproximadamente 34% en comparación con los 55,702 puntos del iPad Pro M4. Esta diferencia tan notable podría deberse, en parte, a que el chip M5 probado por Wylsacom cuenta con 12 GB de memoria RAM, frente a los 8 GB del modelo anterior.

En el exterior, el iPad Pro mostrado por Wylsacom no parece presentar muchos cambios respecto al modelo con chip M4. Conserva una cámara trasera única, el Smart Connector de Apple y cuatro altavoces. La única diferencia destacable es que las palabras “iPad Pro” no aparecen en la parte trasera de la tableta. Por lo demás, todo indica que se trata principalmente de una actualización de procesador más que de un rediseño completo.

Reading between the lines

(Image credit: Wylsacom)

Por increíble que parezca, no es la única filtración sobre el iPad Pro M5 que hemos visto esta semana. Al mismo tiempo que Wylsacom probaba una unidad aparentemente funcional, la FCC, el organismo regulador de las telecomunicaciones de EE. UU., parece haber filtrado accidentalmente los detalles del dispositivo en su sitio web, según MacRumors.

En concreto, la FCC reveló los números de modelo de unos iPad y MacBook desconocidos, que se deducen que son el iPad Pro de 11 y 13 pulgadas (con y sin conectividad celular) y un MacBook Pro M5, basándose en los números de modelo anteriores. Esto da cierta credibilidad a la filtración de Wylsacom y sugiere que Apple se está acercando a la fecha de lanzamiento de todos estos productos.

Leyendo entre líneas, el iPad Pro M5 también podría darnos algunas pistas sobre el próximo MacBook Air M5. Esto se debe a que se espera que ambos dispositivos utilicen el mismo chip y que ambos funcionen sin ventilador, sino que dependan de la refrigeración pasiva. Teniendo esto en cuenta, hay muchas posibilidades de que el MacBook Air M5 alcance un rendimiento similar al del iPad Pro M5, ya que los chips de ambos dispositivos funcionarán en condiciones térmicas similares.

Por supuesto, no es tan sencillo como eso. Por un lado, el iPad Pro M5 de Wylsacom contaba con una CPU de nueve núcleos, mientras que el M5 del MacBook Air probablemente tendrá 10 núcleos de CPU (al menos si sigue el patrón establecido por el chip M4). Por lo tanto, el rendimiento podría variar un poco, aunque no esperamos que las diferencias sean muy grandes.

Dado que se espera que el iPad Pro M5 llegue antes de finales de año y que se rumorea que el MacBook Pro M5 se lanzará entre finales de 2025 y principios de 2026, no tendremos que esperar mucho para ver cómo funcionan estos dispositivos en pruebas reales, lo que podría darnos aún más información sobre el MacBook Air M5.