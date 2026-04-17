Una nueva función llamada "Pixel Glow" podría ser el arma secreta del Google Pixel 11

Se ha encontrado una referencia a una función llamada "Pixel Glow" en una versión beta de Android 17

Al parecer, esta función utilizaría luces de colores en la parte trasera del teléfono para avisarte de las notificaciones

Probablemente requeriría hardware específico, por lo que podría ser una función del Pixel 11

Cada vez es más difícil que los teléfonos se diferencien unos de otros, pero Google podría haber encontrado una forma de ayudar a que la serie Pixel 11 destaque, al menos, frente a la mayor parte de la competencia.

Su arma secreta podría ser algo llamado «Pixel Glow», del que Android Authority ha encontrado menciones mientras investigaba la última versión beta de Android 17. El sitio encontró una pantalla —que puedes ver a continuación— que detalla que Pixel Glow utiliza «luz y color sutiles en la parte posterior de tu dispositivo para informarte de actividades importantes cuando está boca abajo».

Así pues, parece que esta función utilizaría luces de colores específicas para alertarte de las notificaciones y, leyendo entre líneas, podría ser posible que diferentes colores o patrones te notificaran cosas diferentes, de modo que puedas saber qué tipo de notificación ha recibido tu teléfono sin tener que cogerlo.

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(Image credit: Android Authority)

Ya puedes usar la función «Notificaciones con flash» para que el flash de la cámara te avise cuando recibas una notificación, pero parece que Pixel Glow será más avanzada que eso.

Las cadenas de código descubiertas por Android Authority también sugieren que esta función funcionará de alguna manera con Gemini, y señalan que «el dispositivo debe contar con luces de hardware», lo que presumiblemente descarta a los teléfonos Pixel actuales.

¿Un rival para el Nothing Phone?

Pero aún está por verse cuán iluminada estará exactamente la parte trasera de los modelos Pixel 11, o qué prestaciones tendrán estas luces. Dudamos que Google se decante por un diseño al estilo de los teléfonos para juegos y equipare el número de luces RGB que estos incorporan, pero es posible que Pixel Glow tenga algunas similitudes con el sistema de iluminación Glyph que se encuentra en la mayoría de los teléfonos Nothing.

En cualquier caso, sin duda suena diferente a cualquier cosa que se haya visto en los teléfonos de los principales competidores, como Samsung y Apple, y las primeras reacciones a la idea parecen en su mayoría positivas, con usuarios de Reddit comentando cosas como «RIP Nothing Phone» y «Esto es genial».

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Aún está por verse qué tan genial será realmente Pixel Glow, pero sin duda nos deja intrigados.

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