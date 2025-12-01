Según se informa, algunos propietarios del Apple Watch Series 10 están recibiendo reemplazos gratuitos debido a un defecto en la pintura

Algunos propietarios del Apple Watch Series 10 están reportando un defecto en el revestimiento.

El problema aparentemente solo afecta al Apple Watch Series 10 en color negro azabache.

Al parecer, las tiendas Apple Store están ofreciendo reemplazos gratuitos a algunos usuarios.

El Apple Watch Series 10 es uno de los mejores relojes de Apple, pero un modelo en particular parece tener un pequeño problema estético. Si tienes uno en color negro azabache, quizá quieras quitártelo y revisar su parte inferior, ya que algunas personas han informado de que el revestimiento se está corroyendo y desprendiendo. La buena noticia es que Apple parece estar tomándose el problema muy en serio.

El usuario de Reddit ashadow_song no estaba contento con el estado de su Apple Watch. Después de solo un año de uso, el revestimiento negro de la parte inferior del dispositivo estaba marcado con pequeños puntos plateados, zonas en las que el revestimiento de color se había desprendido y caído del reloj.

No contento con quedarse de brazos cruzados, ashadow_song acudió a una tienda Apple Store y recibió una buena noticia. Al hablar con un empleado de la tienda, al parecer le dijeron: «Hemos visto esto muchas veces con la versión en negro azabache, es casi seguro que le daremos un reemplazo gratuito». El empleado de Apple se llevó el reloj para inspeccionarlo y, según ashadow_song, al día siguiente recibió un correo electrónico de Apple confirmando el reemplazo.

Como prueba, el autor de la publicación proporcionó una captura de pantalla de un ticket de soporte técnico de Apple (abajo) que decía: «Reemplazaremos su producto», y añadía: «Le enviaremos su producto de reemplazo en breve». Esto sugiere que Apple quiere resolver este asunto lo antes posible, sin arriesgarse a tener clientes insatisfechos.

Nos hemos puesto en contacto con Apple para obtener un comentario oficial sobre este tema y actualizaremos esta noticia si recibimos respuesta.

Haz que lo revisen

Curiosamente, ashadow_song dijo que no reclamaron la sustitución bajo la cobertura ampliada AppleCare+ de Apple, sino bajo la garantía estándar del reloj. Dado que esta tiene una duración de un año, eso implica que el problema se manifiesta en menos de 12 meses de uso. Esto fue respaldado por la usuaria de Reddit PrincessCaramel, quien dijo que estaba experimentando el mismo problema después de aproximadamente un año de uso.

Esto es preocupante si se tiene en cuenta que el Apple Watch está diseñado para llevarse puesto las 24 horas del día, los siete días de la semana, incluso durante los entrenamientos y en todas las condiciones climáticas. Teniendo esto en cuenta, cabría pensar que su revestimiento resistiría mejor el sudor y la humedad, que podrían estar causando esta corrosión.

Por ahora, se trata solo de casos anecdóticos y aún no hay pruebas de que sea un problema generalizado. Sin embargo, hay ejemplos en los foros de soporte de la comunidad de Apple de algunos propietarios de Jet Black Series 10 que experimentan lo mismo.

También cabe destacar la aparente afirmación de un empleado de la Apple Store de haber "visto esto muchas veces" con los modelos Jet Black Apple Watch Series 10. No hemos visto informes de que otros colores o modelos de Apple Watch se vean afectados, por lo que el problema podría limitarse al Jet Black Series 10 y a la composición de su revestimiento.

Sea cual sea el caso, es posible que desees revisar tu Apple Watch para asegurarte de que no sufre la misma degradación del color. Si es así, acude a tu Apple Store más cercana para ver si obtienes una respuesta similar.

