El Pixel Watch 4 se ha coronado como el rey de los relojes inteligentes en un aspecto clave, superando incluso al Apple Watch

El Pixel Watch 4 ha sido nombrado el mejor reloj inteligente en cuanto a reparabilidad, por delante del Apple Watch.

iFixit realizó un análisis del Pixel Watch 4, elogiándolo por sus tornillos visibles y el fácil acceso al mecanismo del reloj.

El medio también se refirió a la batería del reloj, calificándola como una "batería de reloj inteligente verdaderamente reemplazable".

¿Cuál fue tu característica favorita del nuevo Pixel Watch 4? Sin duda, hay mucho de dónde elegir, desde la mejora en la duración de la batería, hasta su nueva y elegante pantalla, pero tal vez hay algo mejor: sus piezas reemplazables, algo que se suele pasar por alto en muchos dispositivos tecnológicos portátiles.

La opción de poder reparar tus propios dispositivos es una petición bastante común entre los consumidores, y lo ha sido durante bastante tiempo.

Aunque la mayoría de los mejores teléfonos se han modificado para satisfacer esta petición, los dispositivos portátiles siguen siendo ignorados en lo que respecta a la reparabilidad, pero Google está cambiando eso con el Pixel Watch 4, un dispositivo que iFixit ha coronado como el reloj inteligente más reparable del mercado, superando incluso al Apple Watch.

¿Qué ha cambiado?

En su análisis del Pixel Watch 4, iFixit, una empresa que publica análisis de reparación de dispositivos y vende kits de herramientas para hacerlo, llamó la atención sobre una serie de nuevos elementos de diseño que facilitan a los consumidores la reparación de sus propios dispositivos. Esto eleva la puntuación del Pixel Watch 4 a un 9/10 en cuanto a reparabilidad.

Esto es significativo en comparación con las bajas puntuaciones de 3 y 4 que ha otorgado a dispositivos similares en el pasado, ya que la mayoría de los relojes inteligentes vienen sellados y requieren servicios especializados como AppleCare.

En primer lugar, el medio resume de forma sencilla el último reloj inteligente de Google: "Se acabó el pegamento, la frustración y la decepción. En su lugar: tornillos, juntas y puro placer de diseño".

Lo que llama inmediatamente la atención de iFixit es la visibilidad de los tornillos del Pixel Watch 4, lo que considera «una buena señal», pero Google va aún más allá al dotar a cada tornillo de su propia junta tórica, lo que mantiene intacta su resistencia al agua IP68, pero sigue permitiendo un fácil acceso al interior del reloj.

Según iFixit, logró abrir el reloj en cuestión de minutos utilizando solo tres puntas Torx Plus (1IP, 2IP y 5IP), una espátula y unas pinzas. Esto permite acceder al interior del reloj a través de la parte trasera.

Desde allí, incluso se puede retirar la pantalla principal, ya que no hay pegamento que la mantenga en su sitio, lo que iFixit describe como un «replanteamiento completo del diseño de los relojes inteligentes». Luego está la cuestión de la batería.

Una vez que domines lo anterior, podrás acceder a la batería del Pixel Watch, que iFixit logró extraer y cambiar quitando sus dos tornillos y el conector: una «batería de reloj inteligente verdaderamente reemplazable».

