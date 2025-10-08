Amplía tu mirada fotográfica con las nuevas clases de Leica Akademie en México

¿Alguna vez habías escuchado de las masterclasses de Leica Akademie? Si tu respuesta fue sí, te tenemos noticias increíbles, pues llegan a México con grandes sorpresas y aquí te contamos todos los detalles.

La historia de la fotografía no sólo se cuenta con imágenes, también con los espacios donde se aprende a crearlas. En 1925, cuando Leica revolucionó el mundo con la primera cámara de 35 mm, también sembró otra semilla: una escuela dedicada a enseñar el arte de ver. Así nació la Leica Akademie, que este año celebra 95 años como una de las instituciones de fotografía más prestigiosas del mundo.

De un par de cuartos oscuros y un aula en Wetzlar, Alemania, a una red internacional presente en 18 países con un programa en constante expansión de talleres, masterclasses y charlas con artistas, la Akademie ha formado a miles de fotógrafos y entusiastas que buscaban más que dominar una cámara: perfeccionar su técnica y profundizar en el arte de la fotografía. Su legado no se limita a la técnica; es una tradición que ha acompañado el desarrollo de la fotografía moderna y que hoy se mantiene viva en ciudades como Tokio, Londres, París... y ahora también en la Ciudad de México.

(Image credit: Leica)

Aquí, la Leica Akademie encuentra un terreno fértil: un país con una riqueza visual inagotable, donde las calles, los rostros y los paisajes ofrecen escenarios únicos para explorar. Los talleres en México se nutren de esa energía: desde prácticas en espacios únicos hasta sesiones de iluminación en estudio, cada curso es una invitación a ejercitar la mirada y a descubrir nuevas formas de narrar lo que nos rodea junto con una comunidad de fotógrafos apasionados.

Manolo Márquez, director de Leica Gallery y Akademie en Ciudad de México, explica cómo la institución conecta la formación fotográfica con la escena local e internacional. “En la Akademie buscamos que fotógrafos de todos los niveles puedan experimentar y profundizar en su práctica, desde el uso técnico de cámaras hasta procesos analógicos y la exploración de proyectos contemporáneos. Nuestro enfoque combina la curaduría con la enseñanza, poniendo especial atención en la proyección internacional de la fotografía latinoamericana.”

En un mundo donde todos capturamos imágenes, la Akademie nos recuerda que la fotografía no es solo un acto técnico, sino una práctica que requiere intención, mirada y conciencia del valor de cada imagen. Con esa filosofía, la Leica Akademie México presenta una nueva temporada de cursos para quienes buscan ir más allá del disparo instintivo. Desde la masterclass con Alejandro Cegarra (15 y 16 de noviembre), hasta el Taller Leica Sistema M (29 de noviembre) y el Taller Básico de Fotografía – Fundamentos (13 de diciembre), cada experiencia invita a redescubrir la fotografía desde la práctica y el intercambio. En 2026 abrirá el Taller SL para dueños (17 de enero), además de la Clase Bespoke Online, ideal para quienes buscan una guía personalizada sin importar dónde se encuentren.