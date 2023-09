El iPad mini 7 todavía podría llegar este 2023, según los informes

Este mismo mes, concretamente el 12 de septiembre, vimos el lanzamiento de los cuatro modelos del iPhone 15, el Apple Watch 9 y el Apple Watch Ultra 2, pero parece que Apple podría no haber terminado con los nuevos productos este año, y el iPad mini 7 podría hacer su aparición antes de que acabe 2023.

La información procede del medio taiwanés DigiTimes (compartido por MacRumors), que tiene estrechas conexiones con fuentes internas de los socios de la cadena de suministro de Apple. Su historial de predicciones sobre los productos de Apple es mejor que la media, aunque no perfecto.

En un artículo sobre la demanda de tablets en el mercado, DigiTimes menciona un "nuevo iPad de tamaño pequeño" que se lanzará en el cuarto trimestre del año, lo que nos suena mucho a sucesor del iPad mini 6 que se lanzó en 2021.

Este informe concreto de DigiTimes no nos da ninguna otra información real sobre qué esperar del iPad mini 7, pero tenemos nuestras propias ideas al respecto, las cuales, junto con todas las filtraciones anteriores, hemos reunido en otro artículo al que puedes acceder pinchando aquí.

Lo que está claro es que será más rápido que su predecesor, aunque quizá no mucho más.

Más por venir en 2024

(Image credit: Apple)

Esto no es completamente inesperado. Ya se había rumoreado anteriormente que el iPad mini 7 saldría en 2023, y un filtrador había sugerido que la tablet más pequeña de Apple se lanzaría con el iPhone 15. Eso no ocurrió, pero puede que no tengamos que esperar mucho más.

Además, el respetado analista del sector Ming-Chi Kuo ha afirmado que el iPad mini 7 podría llegar a finales de 2023 o principios de 2024. Tal vez Apple quiera poner a la venta la tablet a tiempo para las navidades.

El anuncio podría producirse en cualquier momento del cuarto trimestre del 2023 (octubre, noviembre o diciembre), pero creemos que Apple no celebrará un evento dedicado a la tablet, sino que se limitará a emitir un comunicado de prensa para anunciarla.

Y eso podría ser todo para Apple en este año: los próximos iPad Pro, con pantallas OLED y chips M3, no se esperan hasta 2024. También parece que las actualizaciones del Mac M3 no están planeadas hasta el 2024.