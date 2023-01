iPad mini 7: esto es lo que sabemos hasta ahora - Y las mejoras que debe traer para triunfar

En 2022 no ha habido suerte... ¿veremos un iPad mini en 2023? ¿O tendremos que esperar hasta el 2024 para que Apple lance su próximo iPad de tamaño reducido?

Si bien teníamos la esperanza de que la nueva generación de iPad mini se presentara junto con el iPad 2022 (opens in new tab) y el iPad Pro 2022 (opens in new tab), al final no fue así, y no nos quedó otra que hacernos a la idea de que tampoco llegaría en lo que quedaba de año.

Sea como sea, si finalmente se confirma que hay un iPad mini en camino, podría adoptar varios aspectos del diseño del iPad Air, ya que este llegó con grandes actualizaciones, incluida la conectividad 5G y el chip M1.

El próximo iPad mini será el de 7ª generación, por eso lo hemos llamado iPad mini 7 en el título, aunque cabe señalar que una filtración afirmó que se llamaría iPad mini Pro.

Independientemente del nombre que tenga la próxima tablet pequeña de Apple y cuándo sea su lanzamiento, ya hemos empezado a escuchar cosas sobre ella, y hemos reunido toda la información disponible a continuación.

Además, hemos hecho una lista de las mejoras y los cambios que esperamos ver en el próximo iPad mini para que sea mejor que el modelo predecesor: el iPad mini (2021) (opens in new tab).

Vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? Del próximo iPad de tamaño reducido

Del próximo iPad de tamaño reducido ¿Cuándo sale a la venta? Tal vez a finales de 2023 o en la primera mitad de 2024

Tal vez a finales de 2023 o en la primera mitad de 2024 ¿Cuánto costará? Probablemente algo más de 549€

iPad mini (2022): fecha de lanzamiento y precio

La filtración más reciente respecto a la fecha de lanzamiento del iPad mini de 7ª generación proviene del respetado filtrador Ming-Chi Kuo, que cree que la próxima tablet pequeña que lance la compañía saldrá o bien a finales de 2023 o en la primera mitad de 2024 (aunque no está claro de qué depende).

Dicho esto, ya ha habido otras filtraciones anteriores que se han equivocado. Por ejemplo, en noviembre de 2021 se dijo que Samsung Display ya había comenzado a suministrar las pantallas necesarias a Apple, lo cual sugirió un lanzamiento en 2022, y como ahora ya sabemos, no fue así.

Por otro lado, lo cierto es que Apple no suele renovar los iPad mini cada año, por lo que como el último salió en 2021, sabíamos que existía la posibilidad de que no viéramos el iPad mini 7 en 2022.

Respecto al precio, una fuente afirma que el iPad mini 7 será ligeramente más caro que el iPad mini (2021), que se lanzó por un precio de partida de 549€. Dado que también hemos visto que Apple ha subido mucho el precio de los últimos iPhone 14, no nos extrañaría nada que cuando llegue el iPad mini nuevo también cueste más que su predecesor.

El iPad mini 7 podría ser más caro que el iPad mini (2021)

iPad mini 7: noticias y filtraciones

La filtración más reciente que hemos escuchado es la predicción de Ming-Chi Kuo que hemos comentado antes. En ella, además de hablar de cuándo se lanzará el próximo iPad mini, también ha señalado que el "principal argumento de venta" del iPad mini 7 va a ser un nuevo procesador. Cabe recordar que el modelo actual lleva el chip A15 Bionic que es el que llevan los iPhone 13 (que se lanzaron a la vez que el iPad mini 6).

Más allá de eso, en realidad solo ha habido otra filtración sobre el próximo iPad mini, pero lo cierto es que era de las gordas, ya que detalló muchas de las posibles especificaciones.

Aparentemente, la tablet contará con una pantalla de 8.3 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz, un chip A15 Bionic (el mismo que el iPad mini actual, pero con una velocidad de reloj de 3.23GHz, que es algo mayor), 4GB de RAM, y un almacenamiento mínimo de 128GB (lo cual es más que en el predecesor, que partía de 64GB).

Sin embargo, cabe señalar que esa filtración ya tiene bastante tiempo, ya que es de noviembre de 2021, y la verdad es que no ha habido ningún rumor posterior que haya afirmado lo mismo, y además es una fuente poco conocida. Por eso, no nos queda más que coger con pinzas esta información y no podemos saber si está en lo cierto.

iPad mini 7: mejoras y cambios que queremos ver

El iPad mini (2021) es una tablet que nos gusta, pero creemos que con estos cambios, el próximo iPad mini será todavía mejor.

1. Mejor duración de la batería

Cuando pusimos a prueba el iPad mini (2021) nos dimos cuenta de que la duración de su batería era sólida, pero nada especial o destacable. Aguantaba unas 8 horas con un uso intensivo, y potencialmente incluso menos si decides usar también el Apple Pencil.

Las dimensiones de la tablet puede ser un factor limitante aquí, ya que debido a su tamaño reducido podría no haber espacio suficiente para una batería mucho más grande, pero el hecho es que el iPad Pro de 11 tampoco es mucho más grande y aguanta mucho más tiempo encendido, por lo que nos gustaría que Apple trate de hacer algunas mejoras en este aspecto para el próximo iPad mini.

2. Más potencia

No es que al iPad mini (2021) le falte potencia, al fin y al cabo, equipa el mismo chip que el iPhone 13. Pero solo tiene 4GB de RAM y, aunque su chip es bueno, no es para nada tan potente con el chip M2 de los últimos iPad Pro, ni como el M1 de los iPad Pro anteriores y del iPad Air.

La intención de Apple detrás de esto está clara: encontrar el equilibrio. Si la compañía sobrecarga demasiado el iPad mini, el precio subirá inevitablemente. Dicho esto, imaginamos que debe haber gente que quiere una tablet pequeña, pero que no quiere escatimar en potencia, así que creemos que un iPad mini más potente, aunque sea algo más caro, puede funcionar bien en el mercado. Tal vez, junto con una versión más asequible y menos potente.

3. Un lápiz óptico incluido en la caja

Nos gustaría que el próximo iPad mini viniera con el Apple Pencil incluido

El Apple Pencil es un accesorio importante para el iPad mini, de hecho, el modelo de 2021 incluso tiene un conector y un cargador para el lápiz óptico en el borde derecho de la tablet. Sin embargo, el Apple Pencil en realidad no viene incluido con el dispositivo.

En vez de eso, hay que comprarlo por separado, y a un precio bastante elevado. No es que esto nos sorprenda, ya que lo cierto es que ningún iPad viene con el Apple Pencil incluido, pero el problema es que tener que pagar un alto extra por el lápiz óptico es algo que sube el precio total del iPad mini (2021), lo que lo hace menos atractivo para su compra.

Además, algunas tablets de la competencia, como la Samsung Galaxy Tab S8, sí incluyen un lápiz óptico, así que nos encantaría que Apple hiciera lo mismo con el próximo iPad mini.

4. Face ID

A pesar de tener un diseño razonablemente moderno (que ya no cuenta con el botón home de antes), el iPad mini (2021) sigue limitado al lector de huellas dactilares integrado en el botón de encendido del borde superior.

No es que sea una mala opción, pero nos encantaría que Apple añadiera el Face ID en el iPad mini 7 para poder desbloquear la tablet con la cara. Si puede mantener también el lector de huellas dactilares para que los usuarios tengan opciones, mejor que mejor, pero es poco probable que eso ocurra.

5. Soporte mmWave

En el iPad mini (2021) puedes optar por la versión que cuenta con conectividad 5G, pero esta no cuenta con soporte para 5G tipo mmWave. Este es un 5G de alta frecuencia que ofrece velocidades de descarga mucho mayores.

Si bien es cierto que la infraestructura mmWave todavía no está tan extendida por el mundo, sería útil para las zonas que sí la tienen que el iPad mini ofreciera soporte para esta. Además, ayudaría a preparar la tablet para el futuro, ya que es probable que la cobertura mmWave mejore con el tiempo. Por eso, pedimos que el próximo iPad mini 7 ofrezca esto.