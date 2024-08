Por qué prefiero comprarme un Samsung Galaxy Z Flip 6 antes que un iPhone

Los móviles plegables han dejado de ser ciencia ficción; ya están en las tiendas y cada vez se compran más. Casi todas las marcas de teléfonos inteligentes tienen al menos un teléfono inteligente plegable en su gama en estos días, aunque no siempre aquí. La única gran marca que aún no ha hecho nada con la tecnología plegable es Apple, y eso tampoco es ninguna sorpresa si tenemos en cuenta lo que tardan a veces en introducir funciones que Android ya tiene desde hace tiempo.

En los España, la oferta de smartphones plegables sigue limitada a pocas marcas, siendo las más extendidas Samsung, Motorola, OnePlus y Google. De hecho, ya se ha confirmado que el Google Pixel 9 Pro Fold se venderá en los España. Honor, Oppo y Xiaomi, por su parte, tienen plegables, pero no se venderán aquí (todavía).

Además, los smartphones plegables ya no son tan caros en comparación con algunos smartphones tradicionales. Por ejemplo, el iPhone 15 Pro costaba la friolera de 1.250€ en su lanzamiento y por él se obtienen 128GB de almacenamiento. El Samsung Galaxy Z Flip 6 comienza en 1.099€ para la versión con 256GB de almacenamiento, mientras que el Motorola Razr 50 Ultra tiene el mismo precio de venta recomendado y comienza en 512GB de almacenamiento. Los precios de algunos smartphones plegables también están bajando con bastante rapidez. Por ejemplo, apenas un mes después de su lanzamiento, puedes encontrar el Galaxy Z Flip 6 por 800€

Los tiempos en los que podías tachar un smartphone plegable de tu lista porque costaba más que el último iPhone han pasado definitivamente a la historia. Después de haber probado varios smartphones plegables de diferentes marcas, tengo un favorito personal y es el Samsung Galaxy Z Flip 6. De hecho, me gustó tanto que me atrevo a decir con convicción que preferiría comprar este smartphone antes que un iPhone.

Je gebruikt je smartphone op een andere manier

(Image credit: Philip Berne / Future)

Irónicamente, la pantalla plegable no es la parte más útil del Samsung Galaxy Z Flip 6. La pantalla exterior, que llamamos la pantalla de cubierta, añadió el mayor valor para mí. A saber, me hizo usar el teléfono de una manera diferente, más deliberada.

Aquí las notificaciones se ven primero en la pantalla cruzada. Una notificación inútil de la newsletter de bol.com sobre un descuento en gel de ducha me hizo alejarme rápidamente sin ninguna tentación de desplazarme rápidamente en TikTok de todos modos. También puedes enviar respuestas desde la pantalla de portada. Puedes usar las respuestas sugeridas o sólo el teclado. Aunque es bastante cómodo escribir en la pantalla con una mano, no me verás escribiendo un correo electrónico entero aquí.

El Samsung Galaxy Z Flip 6 me animó a usarlo menos. Sólo lo abría cuando era realmente necesario. Normalmente era para hacer fotos, jugar o navegar por las redes sociales. Los correos electrónicos y los mensajes de WhatsApp los leía en la pantalla de portada y, si sabía que no iba a seguir toda la conversación, pero necesitaba una respuesta breve, también la enviaba sin desplegar el teléfono.

No es sólo por la calidad de la cámara

(Image credit: Future)

Las cámaras del Samsung Galaxy Z Flip 5 no eran lo más destacado del teléfono y, francamente, eran la parte que menos me gustaba. Por este dinero, simplemente no eran lo suficientemente buenas en mi opinión. Así que cuando vi que el Samsung Galaxy Z Flip 6 tenía una nueva cámara principal de 50MP, me emocioné de inmediato. Samsung prometió, entre otras cosas, que se podría hacer zoom digital 2x sin perder calidad, lo que no ocurría con la cámara de 12MP del Galaxy Z Flip 5.

La calidad de la cámara mejoró, tal y como Samsung había prometido. Las fotos con zoom 2x se veían nítidas, el modo de 50MP consiguió sorprenderme, por no hablar de la edición de fotos AI. Aunque la cámara gran angular seguía siendo la misma, esas fotos también eran mejores gracias a algunas actualizaciones de software. Sin embargo, la calidad pura de la cámara no es el objetivo de los smartphones plegables. En ese frente, el iPhone 15 Pro gana fácilmente, eso también lo admito abiertamente.

Por ejemplo, lo que no puedes hacer con un iPhone es tomarte un selfie con un grupo grande de amigos y tener ya una idea de cómo saldrán todos en la foto. Para ello, tienes que darle la vuelta al iPhone para poder hacer fotos con el ultrawide y luego esperar que haya una buena foto entre todos. Gracias a la pantalla de cobertura del Samsung Galaxy Z Flip 6, ya puedes ver si todos salen en la foto, así que no hay sorpresas.

El entusiasmo no hace más que aumentar cuando muestro a mis amigos que se puede desplegar en un ángulo de 90 grados para que quede sobre una mesa. Puedes ponerlo delante de ti, prepararte para la foto perfecta y luego activar un temporizador levantando la mano. Esto también es útil para los creadores de contenidos que utilizan sus smartphones para filmar, por ejemplo. Así ya no dependes de la menor calidad de la cámara selfie.

Espejito, espejito, ¿cuál es el smartphone más bonito?

(Image credit: Philip Berne / Future)

De media, cada mes hay un nuevo teléfono en mi mesa que puedo probar durante unas dos semanas. Eso ahora incluye varios teléfonos inteligentes plegables cada año, y de todos estos teléfonos, el Samsung Galaxy Z Flip 6 es mi favorito personal. Sí, el Galaxy Z Fold 6 tiene mejores especificaciones, pero siempre he disfrutado más de los teléfonos plegables. El Galaxy Z Fold 6 es un smartphone que puedes desplegar para convertirlo en una tablet, y en este caso no ayuda que no sea un gran amante de las tablets.

La pequeña pantalla en el exterior del Galaxy Z Flip 6 añade entonces una capa extra de personalización y es como un mini smartphone para mí. Puedo realizar todo lo esencial desde la pantalla de la cubierta, lo que me hace desplazarme por las redes sociales menos sin rumbo. Una vez que utilices el Galaxy Z Flip 6, te sorprenderá todo lo que puedes hacer con la pantalla. Incluso puedes utilizar Galaxy AI desde este año para crear fondos adaptados a la pantalla de portada y añadir todo tipo de efectos divertidos. Todos estos son extras que hacen del Galaxy Z Flip 6 un smartphone divertido de usar.

Incluso si tienes un iPhone antiguo y te actualizas al último iPhone 15 Pro Max, sólo tienes otro ladrillo aburrido que es más rápido, tiene mejor pantalla y hace mejores fotos. Cambiar a un teléfono plegable como el Galaxy Z Flip 6 puede hacer que te des cuenta de que puede ser divertido usar un teléfono. Además, no hay nada como la nostálgica sensación de abrir el teléfono para responder a una llamada y volver a cerrarlo para colgar.

El maravilloso mundo de la IA

(Image credit: Philip Berne / Future)

En términos de software, las cosas se están poniendo realmente interesantes para el Samsung Galaxy Z Flip 6. El teléfono recibirá hasta siete años de actualizaciones de software, y entre ellas se encuentran las actualizaciones para Galaxy AI. Samsung acaba de empezar toda su aventura con la IA y ya ha mostrado en poco tiempo impresionantes funciones de IA, que también están disponibles en sus smartphones más antiguos.

En primer lugar, Apple es la última en subirse al tren de la IA y la Inteligencia de Apple no funcionará en iPhones antiguos. Sólo el iPhone 15 Pro (Max) del año pasado tiene el hardware necesario para hacer funcionar la Inteligencia de Apple. Samsung, por su parte, introdujo ciertas funciones de IA Galaxy en la serie Galaxy S22 lanzada hace más de dos años. Esto último indica que el Galaxy Z Flip 6 recibirá todo tipo de nuevas herramientas de IA a través de actualizaciones de software gratuitas en los próximos años.

Por último, Samsung ha demostrado que puede desarrollar funciones de IA específicas para plegables. Por ejemplo, puedes utilizar la función Live Translate, en la que la traducción de tu interlocutor aparece en la pantalla interior y la traducción de tus palabras en la pantalla de portada. De este modo, ambos podéis leer lo que dice la otra persona sin estar incómodamente pendientes de la misma pantalla. Dado que este es solo el primer año que Samsung desarrolla funciones de IA para sus plegables, ya estoy impaciente por ver qué novedades vendrán después.