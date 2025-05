Samsung Galaxy Z Fold 7 fecha de lanzamiento: ¿cuándo esperamos que se anuncie y se ponga a la venta este tope de gama plegable?

Hay muchas posibilidades de que el Samsung Galaxy Z Fold 7 sea el mejor teléfono plegable del año, ya que las filtraciones sugieren que el sucesor del Samsung Galaxy Z Fold 6 será una gran actualización.

Así que, si realmente buscas un buen plegable (y tienes un buen fajo de billetes para gastar en uno), quizá quieras considerar este modelo. Aún no ha salido a la venta, pero podría llegar pronto, y tenemos una buena idea de cuándo.

A continuación encontrarás nuestras predicciones sobre la fecha de lanzamiento y anuncio del Samsung Galaxy Z Fold 7, la fecha en la que comenzarán las reservas, y la fecha de puesta en venta. Estas predicciones se basan en una mezcla de filtraciones, rumores y el calendario de lanzamientos que suele seguir Samsung.

Samsung Galaxy Z Fold 7: fecha de anuncio

El Samsung Galaxy Z Fold 6 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Nuestra mejor suposición sobre cuándo se anunciará el Samsung Galaxy Z Fold 7 es el 2 o el 9 de julio.

¿Por qué esos días? Pues porque los dos últimos modelos del plegable se anunciaron en julio, así que ese es el mes más probable. Además, la web surcoreana The JoongAng ha dicho que se espera el teléfono a principios de julio, lo que probablemente significa en el primer par de semanas.

Si a eso le añadimos que Samsung suele presentar los nuevos modelos Z Fold un miércoles, eso nos deja con el 2 o el 9 de julio.

Por supuesto, The JoongAng podría estar equivocado, pero el Samsung Galaxy Z Fold 6 se presentó el 10 de julio del año pasado, y Samsung ha ido adelantando ligeramente las fechas de anuncio en los últimos años, así que si esa tendencia continúa, todo apunta de nuevo a primeros de julio.

Todavía no podemos descartar por completo una fecha posterior en el mes, o un lanzamiento en un día distinto a un miércoles, pero todas las señales apuntan en esta dirección hasta el momento, y como mínimo, con múltiples fuentes afirmando que el Samsung Galaxy Z Fold 7 entró en producción en masa en mayo, debería estar listo en julio o alrededores.

Samsung Galaxy Z Fold 7: cuándo se podrá reservar

Samsung Galaxy Z Fold 6 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

También podemos hacer una buena estimación de cuándo se podrá reservar el Samsung Galaxy Z Fold 7, siendo nuestra mejor estimación por ahora, una vez más, el 2 o el 9 de julio.

La razón es simplemente que Samsung suele habilitar las reservas el mismo día que anuncia nuevos dispositivos. Así lo hizo, por ejemplo, con el Samsung Galaxy Z Fold 6, el Samsung Galaxy Z Flip 6 y el Samsung Galaxy S25.

Así que, aunque es posible que Samsung rompa aquí con sus patrones habituales, lo dudamos. Si nos equivocamos con las fechas de reserva, será más probablemente porque nos equivocamos sobre cuándo se anunciará el teléfono, ya que sea cuando sea que se anuncie, estamos casi seguros de que podrás reservarlo ese mismo día.

Samsung Galaxy Z Fold 7: fecha de puesta en venta

Samsung Galaxy Z Fold 6 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Las fechas de puesta en venta y envío son de lo que estamos menos seguros, ya que no sólo dependen de si hemos acertado en nuestras predicciones de la fecha del anuncio, si no que también hay que añadir que Samsung no es tan consistente con las fechas de envío como con las fechas de reserva.

Sin embargo, sigue existiendo un patrón aproximado, ya que los últimos modelos del Samsung Galaxy Z Fold y muchos otros teléfonos Samsung se envían aproximadamente dos semanas después de su anuncio. Sin embargo, la diferencia exacta varía, y suele oscilar entre 12 y 16 días.

Por tanto, si el Samsung Galaxy Z Fold 7 se anuncia el 2 de julio, dos semanas después sería el 16 de julio, por lo que podríamos verlo a la venta en esa fecha, o uno o dos días después. Si se presenta el 9 de julio, podría ser que lo puedas recibir en torno al 23 de julio.