Samsung ha confirmado que enviará sus próximos teléfonos plegables con Android 16

Eso probablemente los convertirá en uno de los primeros terminales en ejecutar Android 16 fuera de la caja

Las personalizaciones de Samsung se centran en la IA, la seguridad y la comodidad

Normalmente, los nuevos teléfonos plegables de Samsung se lanzan con la versión de Android del año anterior, ya que en el pasado Google había estado lanzando nuevas versiones de Android más tarde en el año que los teléfonos de Samsung. Pero eso está cambiando este año.

Ya sabemos que Android 16 se lanzará pronto, probablemente en junio, mientras que el Samsung Galaxy Z Fold 7 y el Samsung Galaxy Z Flip 7 se lanzarán probablemente en julio. Así que eso hace viable que se lancen con Android 16 desde el primer momento, pero hasta hoy no estábamos seguros de que eso fuera a ocurrir, ya que Samsung todavía necesita tiempo para hacer sus propias modificaciones de software.

Sin embargo, la compañía ha confirmado ahora que estos teléfonos saldrán con Android 16, lo que probablemente los convierta en los primeros terminales en ejecutar Android 16 de fábrica.

Android 16 (Image credit: Samsung)

Más rápido de lo habitual

Esto es un poco sorprendente, ya que Samsung a menudo puede ser lento para actualizar sus teléfonos, pero la compañía afirma que esto se logró a través de la «comunicación abierta» y «retroalimentación en tiempo real» con Google.

En concreto, los Samsung Galaxy Z Fold 7 y Galaxy Z Flip 7 recibirán One UI 8. Se trata de una versión personalizada de Android 16 por parte de Samsung. Esta es la versión personalizada de Samsung de Android 16 y, como habrás adivinado, se centra mucho en la IA.

Dicho esto, Samsung también destaca la seguridad y las «herramientas cómodas e intuitivas», como permitirte conectarte a dispositivos de audio Bluetooth sin esfuerzo escaneando un código QR.

Por supuesto, no tendrás que comprar uno de los próximos plegables de Samsung para obtener Android 16 y One UI 8 - la compañía ya ha lanzado una beta de One UI 8 en la serie Samsung Galaxy S25, por lo que esos dispositivos probablemente también tendrán acceso a la versión final de este software poco después de que esté disponible.

