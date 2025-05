Samsung Galaxy Z Flip 7 SM-F766U with Exynos 2500 runs on Geekbench.Specifications🔳 Exynos 25001 Core @ 3.30 GHz2 Cores @ 2.75 GHz5 Cores @ 2.36 GHz2 Cores @ 1.80 GHz🎮 Samsung Xclipse 950 GPU🍭 Android 16- 12GB RAMScoresSingle-core: 2012Multi-core: 7563… pic.twitter.com/SpOu7Fl7N4May 26, 2025