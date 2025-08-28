5 formas en las que el iPhone 17 Pro puede (y debe) superar al iPhone 16 Pro

El iPhone 17 Pro está a punto de llegar, ya que Apple ha enviado invitaciones para un evento el 9 de septiembre en el que seguro que lo veremos.

Pero, como es habitual, ya tenemos una idea bastante clara de lo que podemos esperar, ya que en los últimos meses han surgido docenas de supuestos rumores y filtraciones.

Estos rumores apuntan a un teléfono que debería suponer una mejora importante con respecto al iPhone 16 Pro, por lo que a continuación detallamos cinco aspectos en los que es probable que el iPhone 17 Pro supere a su predecesor.

1. Cámaras mejoradas

iPhone 16 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Parece que las cámaras podrían ser un gran foco de atención para Apple este año, ya que múltiples rumores sugieren que el iPhone 17 Pro podría tener una cámara teleobjetivo de 48 megapíxeles.

Eso supondría un gran salto con respecto a la cámara con teleobjetivo de 12 MP del modelo actual, y significaría que las tres cámaras traseras tendrían 48 MP (ya que, según se informa, las cámaras principal y ultra gran angular de 48 MP del iPhone 16 Pro no cambiarán).

Varias fuentes también han apuntado a una cámara frontal de 24 MP, lo que supondría un aumento con respecto a los 12 MP actuales. Así que es posible que no se echen en falta lentes para los megapíxeles del iPhone 17 Pro.

Además, también existe la posibilidad de que el iPhone 17 Pro cuente con una apertura mecánica, lo que permitiría ajustar la apertura y la profundidad de campo, así como la compatibilidad con la grabación de vídeo 8K (frente a los 4K del modelo actual).

No estamos tan seguros de que estas dos características vayan a estar presentes, ya que no han sido mencionadas por tantas fuentes, pero incluso si solo conseguimos los megapíxeles adicionales, eso podría suponer una mejora notable.

2. Más potencia todavía

Cada nuevo modelo Pro de iPhone viene con un chip nuevo y más potente que el anterior, y es poco probable que el iPhone 17 Pro sea una excepción, ya que numerosas filtraciones apuntan a un chip A19 Pro.

Eso supondría una mejora con respecto al chip A18 Pro del iPhone 16 Pro y, aunque no sabemos cuánto mejor será el nuevo chip, sin duda ofrecerá un rendimiento aún más fluido y rápido, lo cual es impresionante teniendo en cuenta que el iPhone 16 Pro sigue siendo uno de los teléfonos más potentes que se pueden comprar.

El iPhone 17 Pro también podría tener 12 GB de RAM, lo que le daría 4 GB más que el iPhone 16 Pro y debería mejorar aún más su rendimiento.

3. Un nuevo diseño

La mejora más evidente, o al menos el cambio más notable, del iPhone 17 Pro podría ser su diseño, ya que la opinión generalizada entre los filtradores es que este teléfono tendrá un aspecto totalmente nuevo.

La mayoría de los cambios probablemente se producirán en la parte trasera del teléfono, que, según se informa, tendrá un gran bloque de cámaras que lo recorrerá horizontalmente, con un diseño que podría recordar en cierto modo al del Google Pixel 10, aunque probablemente el bloque de cámaras sea aún más grande.

Imaginamos que no a todo el mundo le gustará este aspecto, pero sin duda refrescará un teléfono que, de otro modo, correría el riesgo de parecer un poco anticuado.

4. Cárga inalámbrica inversa

No está claro si el iPhone 17 Pro tendrá una batería más grande que el iPhone 16 Pro, pero en cualquier caso podría incorporar una nueva función de carga, ya que varias fuentes afirman que Apple está probando el teléfono con carga inalámbrica inversa.

Esto permitiría utilizar el teléfono como una base de carga inalámbrica, de modo que se podrían colocar, por ejemplo, los AirPods o el Apple Watch en la parte trasera y cargarlos, mientras se consume parte de la batería (mucho más grande) del teléfono.

Dicho esto, el hecho de que Apple haya probado aparentemente una función no significa que vaya a lanzarla, por lo que no estamos seguros de si la carga inalámbrica inversa se incluirá realmente o no.

5. Una cámara de vapor

Por último, el iPhone 17 Pro también podría incorporar una cámara de vapor, lo que ayudaría a mantener el teléfono refrigerado cuando realiza tareas exigentes, como ejecutar juegos móviles de alta gama.

Al mantenerlo más fresco, el teléfono también podría mantener su máximo rendimiento durante más tiempo, lo que además podría aumentar la duración de la batería, incluso si el iPhone 17 Pro no tiene una batería más grande que el iPhone 16 Pro.

En combinación con un nuevo chip y más RAM, una cámara de vapor podría hacer que este teléfono se sintiera sustancialmente más rápido que el ya veloz iPhone 16 Pro.