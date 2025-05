5 cosas que necesita el Google Pixel 10 para superar al iPhone 17 de Apple en 2025

Ya estamos bien entrados en 2025, y dos de los mayores lanzamientos de teléfonos buque insignia están aún por llegar. Me refiero, por supuesto, al Pixel 10 (previsto para agosto) y al iPhone 17 (previsto para septiembre) y, tengo algunas ideas sobre cómo el Pixel puede llevarse el gato al agua este año.

Cuando digo el gato al agua, no me refiero a las cifras de ventas: los iPhone y los Samsung Galaxy van a ganar esa batalla durante unos cuantos años todavía. No. Me refiero a cosas que creo que haría que el Pixel 10 fuera mucho más tentador a mi ojos, y creo que también para muchos otros consumidores.

Verás que en nuestro análisis del Google Pixel 9 le dimos 4 estrellas de 5, mientras que en nuestro análisis del Apple iPhone 16, dimos al iPhone 4,5 estrellas de 5. Eso significa que Apple tiene actualmente una ligera ventaja en lo que respecta a estos buques insignia, así que ¿cómo puede Google ponerse al día este año.

1. Mantener la barra de la cámara

Puede que el Google Pixel 9a sea más fácil de tumbar sobre una superficie plana, pero ¿a qué precio? La eliminación de la icónica barra cámaras de los Pixel en el Pixel 9a de gama media significa que ese móvil se vea mucho más ordinario y… vamos, igual que los demás, lo que hace que se pierda entre una multitud de teléfonos similares.

En nuestro análisis del Google Pixel 9a, ya os dijimos que nos parece super feo, así que espero que el gran módulo de cámaras tan característico regrese triunfante con el Pixel 10. Además, este diseño para el módulo proporciona más espacio para tecnología de cámara adicional.

El iPhone 17, por su parte, parece tener una especie de crisis de identidad, o al menos los modelos Pro, según las filtraciones que hemos visto hasta ahora. Parece que Apple no sabe qué hacer con el diseño, así que Google tendría la oportunidad de ganar en estética.

El Google Pixel 9 Pro (Image credit: Blue Pixl Media)

2. Centrarse en Google Gemini

No es ningún secreto que el despliegue de Apple Intelligence (la IA de la marca) ha sido un desastre hasta ahora, hasta el punto de que Apple ha tenido que declarar públicamente que prometió más de lo que podía dar, y no cumplió lo prometido, lo que sin duda fue muy vergonzoso para una empresa de la talla de Apple.

Google Gemini, por su parte, está mejorando rápidamente, en el último mes hemos visto nuevos modelos de IA más inteligentes que nunca, así como el uso compartido de la pantalla y la cámara de Gemini Live para todos los usuarios, incluso los que utilizan Gemini de forma gratuita.

Aquí ya hay un claro ganador, pero Google no puede dormirse en los laureles. Los ingenieros de Apple estarán ocupados entre bastidores intentando que Siri alcance el nivel de Gemini y ChatGPT, por lo que tiene sentido que el Pixel 10 incorpore más funciones de IA para seguir siendo teniendo la delantera.

3. Mejorar el rendimiento

La ventaja de Apple en términos de rendimiento bruto del procesador es tan clara como sus fallos en IA: si hablamos únicamente de velocidad de la CPU, los chips A18 y A18 Pro de los iPhone 16 superan al chip Tensor G4 que encontrarás en los teléfonos Pixel 9.

Eso no significa que el Pixel 9 sea de ninguna manera lento o que vaya a trompicones, pero es algo que Google necesita abordar si quiere alcanzar completamente a Apple. Cuando se trata de juegos, edición de vídeo o simplemente saltar entre aplicaciones, el rendimiento importa.

Por desgracia para los entusiastas de los móviles, las filtraciones hasta la fecha sugieren que el Tensor G5 no va a suponer un gran salto con respecto al Tensor G4 en términos de rendimiento. Esperamos que a medida que Google mejore en el diseño de sus propios procesadores, veamos una mejora notable en este apartado.

4. Ofrecer una buena relación calidad-precio

Si tienes cierta edad, puede que recuerdes terminales como el Google Nexus 5 y el Google Nexus 6, que consiguieron combinar especificaciones de buque insignia con precios de gama media. En esencia, Google estaba haciendo el truco de OnePlus antes de que OnePlus se pusiera en marcha.

A medida que la serie Nexus ha dado paso a la serie Pixel, ese aspecto de relación calidad-precio ha desaparecido, aunque los modelos de la serie A han tomado parte de la carga.

El Pixel 9 parte de en 899€, mientras que el iPhone 16 comienza en 959€, y si bien hay algo de diferencia ahí, creo que si el Pixel bajara de precio tendría muchas más posibilidades de triunfar. Lo cierto es que en España los móviles de Google todavía no son tan populares (ni de lejos) como lo son en otros países. Aquí, mucha gente todavía ni sabe lo que es un Pixel. Por eso, creo que deberían hacer algo para llamar la atención, y bajar el precio sería un buen comienzo. Apple es Apple, ya tiene una reputación y una fama de sobra como para que la gente sepa que un iPhone les va a costar mucho dinero, y que aun así, se lo quieran gastar.

El iPhone 16 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

5. Mejorar la duración de la batería

Los teléfonos móviles parecen estancados en cuanto a la duración de la batería, ya que la mayoría de los terminales del mercado duran un día completo de uso general, por lo que siempre se requiere una carga nocturna para superar gran parte de un segundo día.

¿Podría Google cambiar esto con el Pixel 10? Depende de las mejoras de eficiencia que consiga con el chip Tensor G5, y también de cualquier función de ahorro de energía que llegue con Android 16 (que debería salir antes que los teléfonos Pixel 10).

Gestionar cómodamente dos días de batería entre cargas diferenciaría al Pixel 10 del iPhone 17 y de casi cualquier otro teléfono disponible ahora mismo. Es una petición difícil, pero es algo que todos los usuarios quieren ver.