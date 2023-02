Tu iPhone 14 favorito es más caro por tu culpa

Cuando eliges tu próximo iPhone, apuesto a que no piensas: "¿Cuál es el más barato?". De hecho, hay pruebas empíricas (opens in new tab) de que te decantas por el mejor que te puedas permitir. Es más, Apple lo sabe. Por eso el gigante tecnológico de Cupertino puede cobrar un sobreprecio por su mejor iPhone 14 y tú lo pagarás sin rechistar.

Durante la última presentación de resultados de Apple (opens in new tab), en la que la compañía informó de que había recaudado 65.000 millones de dólares de los consumidores por su línea de iPhone (en realidad, un descenso con respecto a los resultados del año pasado, aunque no lo creas), el consejero delegado de Apple, Tim Cook, respondió a una pregunta sobre el aumento del precio medio de venta de los dispositivos (un indicador de que la gente suele gastar más para conseguir el iPhone que quiere).

Sí, lo quieres, a pesar del precio. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Un analista se preguntaba si esta tendencia podría mantenerse en tiempos de dificultades económicas. La respuesta de Cook me pareció reveladora a muchos niveles:

"No me gustaría hacer predicciones, pero diría que para nosotros el smartphone, el iPhone, se ha convertido en algo tan integral en la vida de la gente. Contiene sus contactos, su información médica, sus datos bancarios, su domótica, su medio de pago y muchas otras partes de su vida. Así que creo que la gente está dispuesta a estirarse para conseguir lo mejor que pueda permitirse en esa categoría".

Dicho de otro modo, el iPhone puede ser inmune a la macroeconomía porque es tan importante para nuestra vida cotidiana como el agua y el aire que respiramos.

Lo sé, es una simplificación excesiva. Pero Cook no se equivoca. El iPhone, y en realidad cualquier móvil del siglo XXI (sí, el Samsung Galaxy S22 más popular es el Galaxy S22 Ultra, igualmente caro), no es simplemente un accesorio bonito de tener. Mira a alguien a quien se le cae el teléfono y lo que ocurre inmediatamente después. Hay conmoción, miedo, pánico y prisa por detener la caída o evaluar daños. Si el teléfono se cae fuera de tu vista, el susto es aún peor.

Entrando en pánico

Hace poco, estaba en un avión y olvidé que había apoyado mi iPhone 14 Pro en mi regazo. No es algo que haga normalmente, de hecho, soy muy cuidadoso con mi tecnología. La culpa de lo que pasó fue del estrés por pensar en volver al trabajo, seguro. En cualquier caso, me levanté y el teléfono desapareció.

Metí la cabeza debajo de mi asiento y del asiento de detrás, señalando la mochila del pasajero sin decir palabra, mientras éste, sintiendo mi angustia, la apartaba y me ayudaba a buscar. Estuve así dos minutos seguidos mientras imaginaba que el aparato se había deslizado por debajo de todos los asientos hasta que llegaba a la cocina trasera y luego, inexplicablemente, era expulsado al exterior, sin un mini-paracaídas ni nada.

(Image credit: Shutterstock)

Entonces vi el teléfono apoyado en mi asiento entre un amasijo de sudaderas y chaquetas. ¡Qué alivio!

Nuestras vidas están en nuestros teléfonos y, como tales, no basta con que sean hábiles en lo básico o incluso fiables. Nuestros smartphones deben ser excelentes, o tan excelentes como podamos permitirnos. Es un ámbito en el que estiramos el dinero hasta el límite porque queremos el mejor teléfono posible para guardar, gestionar y acceder a todo nuestro material digital.

Y Apple lo sabe perfectamente.

Es el mercado, amigos

Lo que pasa con las reuniones de beneficios es que, a diferencia de los eventos de lanzamiento de productos en los que Apple podría enfatizar cómo están poniendo al consumidor en primer lugar, esto es principalmente acerca de cómo la compañía está priorizando el éxito del negocio, es decir, el tipo de mensaje que los accionistas quieren escuchar desesperadamente. De las declaraciones de Cook se desprende claramente que Apple entiende los deseos de sus consumidores de poseer no sólo un iPhone 14 básico, sino algo que prometa el máximo esfuerzo cuando se trate de sus necesidades.

Mucha gente que escuchaba la reunión supuso que las declaraciones de Cook se referían al inevitable y probablemente aún más caro iPhone 15 Ultra. Parece razonable. No es porque Apple quiera necesariamente fabricar un teléfono Ultra. Quiere ganar más dinero en su categoría iPhone y la mejor manera de hacerlo es fabricar teléfonos cada vez más premium y venderlos a precios premium que pagarás con gusto.

Si alguna vez te has preguntado por qué las empresas emergentes de móviles más asequibles no arrasan con los carísimos iPhones de Apple es porque la mayoría de los consumidores no quieren una ganga, al menos cuando se trata de algo "tan importante para sus vidas". Pagarán más por un dispositivo que promete tecnología punta no sólo en un aspecto, sino en su conjunto. Apple no sólo cobra más por su caché (aunque eso forma parte de él). Construye el mejor teléfono que puede para satisfacer tus necesidades y hacerte sentir seguro sabiendo que no ha escatimado en lo que importa.

Así que cuando te preguntes por qué el iPhone 14 Pro Max cuesta 1.469€, debes saber que, al final, pusimos el precio entre todos. Le demostramos a Apple lo que nos importa y lo que pagaríamos. Probablemente, sea más de lo que podemos permitirnos (sobre todo ahora), pero siempre pensamos: "Seguro que es buenísimo, ¿verdad?".