Este es el Apple de Tim Cook - si no te gusta, ahí tienes la puerta

Aún recuerdo esa caja del tamaño de un edificio, robusta, anclada al mundo exterior hasta que Apple desvelara el que fuera el primer Apple Watch un par de horas más tarde. Ese cubo extravagante no dejaba que le quitaras la vista, era algo que no creía entender en aquel entonces... era el fin de una era.

Un extracto del New York Times del nuevo libro de Tripp Mickle, 'Después de Steve: cómo se convirtió Apple en una empresa de billones de dólares y perdió su alma', describe cómo el que fuera Diseñador Jefe de Apple, Jony Ive (el arquitecto de todos los iPhones que hemos usado desde 2007), luchó por ese icónico lugar para que fuera el recuerdo natural de algo más que el primer wearable de Apple.

Jony Ive consiguió con creces que la prensa no parara de cuestionarse la naturaleza del edificio. Había helicópteros volando a su alrededor, y pensábamos que Apple usaría uno para levantar la estructura entera y revelar lo que asumíamos que era un modelo de Apple Watch gigante o un mar de relojes de tamaño normal.

Al final, la caja no se movió. Unas puertas blancas gigantes se deslizaron para desvelar un espacio con un montón relojes, muchas correas y gente enseñando el Apple Watch en acción (tuvimos que pedirles casi de rodillas el poder llevar en la muñeca en primer accesorio de Apple, aunque solo fuera durante unos minutos).

El principio del fin

El Apple Watch era, como dice el autor del libro, la última categoría de producto que le faltaba vender a Apple y, discutiblemente, el último dispositivo de la compañía sobre el que Jony Ive pondría su granito de arena. Habrá algunos que digan que ese último producto eran los AirPods, pero su diseño inicial parece ir totalmente en contra del pensamiento de Ive.

Jony Ive dejó Apple hace unos años, después de haberse apartado levemente cinco años atrás. Desde entonces, Apple ha ido pasando gradualmente de ser una compañía que ofrecía dispositivos fantásticos y que inspiran a las personas, a una que construye una torre de servicios que puedes usar en esos productos, muy bien integrados, pero que cambian solo un poco cada año. Mientras tanto, y bajo la batuta de su CEO, Tim Cook, Apple se ha convertido en la compañía con más valor bursátil del mundo.

Para los que seguimos a Apple de cerca desde hace ya años, nada de esto nos sorprende. Después de que la compañía desvelara su Mac Studio y más procesadores M1, creemos que se está dejando atrás el diseño y priorizando más la venta del producto. Se puede discutir que el diseño minimalista del Mac Studio todavía deja ver que Apple se preocupa por el diseño, pero yo creo que el Mac Studio es eficiente, no inspirador (y no estoy hablando de su rendimiento).

La idea de que Apple no es la misma compañía que era cuando estaba Steve Jobs ya no es una conjetura, sino un hecho demostrable. Cook es un táctico y un mago de la cadena de suministro; mientras que Jobs era un genio del marketing con un sentido insaciable de lo que los consumidores querían tener y lo que les encantaría. Jony era la persona que daba forma a los deseos de Jobs, sin que este dijera ni supiera lo que era.

La visión

El control que tenía Jony Ive en el diseño era, cuando estaba en Apple, increíble. Nos dio el iMac, el iPod, el iPhone, el MacBook Air, el Apple TV y el iPad. Todos sus diseños llamaban la atención. Los consumidores casi no podían explicar por qué lo querían, pero así era (y sigue siendo). Eso sí, no todos los diseños de Ive eran maravillas: estaban el poco práctico Mac Pro o el Apple Pencil original, el accesorio larguísimo con el método de carga más raro de la historia reciente.

Jony Ive se fue porque estaba saturado y cansado de luchar por un diseño por el que probablemente no tendría que haber luchado si Steve Jobs no hubiera fallecido en 2011. No hay ninguna duda de que Cook valoraba a Ive tanto como lo hacía Jobs, pero para Cook no existe diferencia entre el atractivo de un producto y los negocios. Le gusta un dispositivo bonito tanto como al anterior CEO, pero siempre busca la oportunidad de vender. Puedes comprar un iPhone cada pocos años, pero vas a pagar por los servicios mes a mes. Además, nunca sabremos si el equipo de Jobs y Ive podrían haber sorteado los retos de la escasez de chips de los últimos años de la misma manera que lo ha hecho Cook.

Obviamente, Apple es una compañía diferente bajo el manto de Tim Cook. Pero el mundo también es un lugar distinto al que era cuando se introdujo el primer iMac en 1998, el primer iPod en 2001, el primer iPhone en 2007 y el primer iPad en 2010. Se podría decir que tampoco es el mismo lugar que era en 2014, cuando vimos el primer Apple Watch. La cosa es que esto es Apple en 2022 y más allá: puede que no sea tan espectacular como el de Steve Jobs, pero tiene más éxito y probablemente sobreviva al siglo XXII.

No he llegado a sufrir mucho en mi percepción de la era moderna de Apple, pero preguntamos a Tim Bajarin, un muy reputado consultor tecnológico, que lleva décadas analizando a Apple e incluso trabajando para los de Cupertino. En un correo electrónico, Bajarin nos explicaba las diferencias entre Tim Cook y Steve Jobs:

'El estilo de gestión de Tim Cook es muy diferente al de Steve Jobs. La piedra Rosetta de la visión de Cook sigue anclada a las raíces de la visión de Steve sobre lo que es Apple y debería ser en el futuro', escribió Bajarin. Y sobre ese futuro, Bajarin todavía ve grandes ideas: 'las gafas de realidad aumentada y el coche de Apple son disparos a la luna, y son reflejo del pensamiento de Tim Cook. No me sorprendería que tuvieran otra idea alocada antes de que decida retirarme'.

No os voy a mentir, yo estoy preparado para otra de esas ideas alocadas de Apple.