El Juego del Calamar será un reality, y podría ser un momento decisivo para Netflix

Cuando el co-CEO de Netflix, Ted Sarandos, dijo a los reporteros que 'el universo de El Juego del Calamar acaba de empezar' no estaba bromeando.

Días después de que el servicio de streaming confirmara oficialmente que el desarrollo de la segunda temporada de El Juego del Calamar había empezado, Netflix ha anunciado sus planes de lanzar 'el reality más grandes que se ha visto nunca', titulado 'El Juego del Calamar: The Challenge', una serie de 10 episodios donde 456 participantes jugarán para ganar un premio de 4.56 millones de dólares.

'A medida que compiten en una serie de juegos inspirados en la serie original (y unos cuantos más), las estrategias, alianzas y personalidad de los participantes pondrán a prueba a sus rivales hasta ser eliminados', escribió Netflix en una nota anunciando la serie.

El Juego del Calamar: The Challenge ya está buscando participantes, y puedes registrarte (opens in new tab) si crees que tienes el valor necesario. Se espera que la serie se grabe durante 4 semanas a principios de 2023. En base a eso, podría llegar a Netflix la segunda mitad del año que viene.

No nos andemos con rodeos: este anuncio no es ninguna sorpresa. El Juego del Calamar ha sido un fenómeno cultural en Netflix durante el 2021, marcando un número de horas vistas sin precedentes en la serie más vista de la plataforma en toda su historia (ni siquiera la cuarta temporada de Stranger Things ha podido vencer al drama de supervivencia de Hwang Dong-hyuk).

Las próximas temporadas de El Juego del Calamar seguirán la historia de los primeros nueve episodios, y la única premisa del estilo de la serie llevó a muchos a creer que la producción de un reality de Netflix inspirada en El Juego del Calamar también era una realidad.

Pues ha sido así, y a pesar de la inevitable naturaleza del concepto,El Juego del Calamar: The Challenge representa una buena estrategia para la plataforma, que ha visto cómo ha caído de forma estrepitosa su número de suscriptores y quiere recuperar el éxito a largo plazo.

Subiendo el listón del reality

Netflix ha doblado las producciones de realities en los últimos años, y los resultados han sido variados.

Por un lado, series como 'Sexy Beast's o 'Is it Cake?' sugiere que el presupuesto de 14 billones de dólares de la compañía ya no da para producir contenido de calidad que mantenga las suscripciones como lo hacía antaño. Y para más inri, tanta producción ha hecho que Netflix tenga que cancelar proyectos que sí que tenían éxito, como Archivo 81, Sense8 y The OA, víctimas recientes de la cultura de la cancelación).

(Image credit: Netflix)

A pesar de la trivialidad de estos realities, han sido la prueba de que son series con miles de fans (muchas de estas series suelen estar en el top de las más populares de la plataforma). Eso sí, ninguna ha sido tratada con el mismo nivel de marketing ni ha gustado tanto como las series más famosas de Netflix, y la culpa la tienen sus tramas románticas.

El universo de El Juego del Calamar, por otro lado, llama la atención de todo tipo de audiencias. No hay duda de que millones de nuevos suscriptores llegarán solo para ver a los 456 participantes corriendo, saltando, chupando galletas y sometiéndose a todo tipo de pruebas (el youtube MrBeast hizo su propio Juego del Calamar (opens in new tab) el año pasado, después del lanzamiento de la serie).

El Juego del Calamar: The Challenge, podría ser incluso más entretenido que su hermano ficticio. Y lo que es más, a diferencia de la serie en que se basa, esta no estará atada a una narrativa, así que podrá seguir emitiéndose todo el tiempo que los usuarios estén interesados en verlo.

Hay que tener en cuenta la popularidad de series del estilo de La Isla de las Tentaciones, que llegó a Netflix en Reino Unido en 2015 y sigue siendo una de las más vistas siete temporadas más tarde.

El Juego del Calamar: The Challenge, por su naturaleza, podría ofrecer al público más variedad que La Isla de las Tentaciones al ir cambiando cada año las pruebas, pero la historia es que, probablemente, no lo necesite.

(Image credit: Netflix)

Evidentemente, una producción a gran escala tiene sus propios retos para Netflix. No se sabe quiénes de los 456 participantes superarán las pruebas, así que los productores lo tendrán difícil para centrarse en ciertos individuos. El público, por otro lado, podría tener dificultades para sentir apego por algún concursante (¿por qué debería preocuparles el 432 y no el 14?).

Además, teniendo en cuenta que las consecuencias de fallar una prueba no llevan a la muerte, es posible que a Netflix le cueste desarrollar una serie tan peculiar y que merezca ese enorme premio (aunque, para ser honestos, la mayoría de juegos de la tele suelen tener dinero de por medio).

Estos son todos los puentes que debe cruzar Netflix para lograr su objetivo. Por ahora, El Juego del Calamar: The Challenge parece ser un fenómeno de masas, y podría allanar el terreno para otros posibles realities basados en series de Netflix en un futuro.

¿Bridgerton: Primera Cita?, ¿La Casa de Papel: Allanamiento? A juzgar por el número de series inspiradas en eventos históricos y disfraces, los fans podrían estar preparados para meterse de lleno en los mundos de todas sus series.

Cuidado, Telecinco, el líder se acerca.