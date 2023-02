El iPhone 15 no necesita 200MP para superar al Galaxy S23, sólo necesita enfocar mejor

Siempre estoy buscando el teléfono con la mejor cámara (opens in new tab), pero ¿qué queda por mejorar? Nuestro análisis del Galaxy S23 Ultra (opens in new tab) ha despertado mi interés, aunque soy escéptico sobre ese sensor de 200MP. Aunque funcione como afirma Samsung, no solucionará mi mayor problema fotográfico. Cuando se lance el próximo iPhone 15 Pro de Apple a finales de este año, en lugar de megapíxeles, quiero ver un mejor enfoque. Reducir las partes borrosas en mis fotos sería una ayuda mayor que cualquier otra cosa.

Puede parecer que Samsung se ha adelantado drásticamente a Apple en cuanto al tamaño del sensor. Con 200 millones de píxeles a su disposición, el sensor de Samsung seguramente hace fotografías mucho mejores (¿más grandes?) que el mejor iPhone 14 Pro de Apple, que solo utiliza una cámara principal de 48MP.

Cámaras en el Galaxy S23 Ultra (Image credit: Peter Hoffmann)

De hecho, si miras las especificaciones en una web como GSMArena (opens in new tab), verás que los sensores de las cámaras tienen casi el mismo tamaño. Los fabricantes utilizan sistemas de medición arcaicos basados en las antiguas relaciones de aspecto de las películas fotográficas, por lo que encontrarás sensores que miden 1/1,3" o 1/1,28". Haz cuentas con esa fracción y encontrarás el tamaño real.

Recogiendo fotones como agua de lluvia

El sensor de una cámara no es como un cubo en el suelo recogiendo agua de lluvia, a menos que llueva durante un terremoto.

Los smartphones utilizan una técnica llamada pixel-binning (o combinación de píxeles) que agrupa la información para crear la mejor media general. Un sensor de 48MP utiliza información de cuatro píxeles del sensor para dibujar un píxel en su imagen final de 12MP. El gran sensor de 200MP de Samsung utiliza hasta 16 píxeles para cada píxel final.

El tamaño del sensor sigue siendo el mismo. Si imaginas unos cubos recogiendo agua de lluvia y el sensor es tu jardín, Samsung está utilizando 200 millones de cubos diminutos, mientras que Apple utiliza 48 millones de cubos algo más grandes. Ambos cubren todo el césped: el césped es más pequeño que un sello de correos.

El problema es que el sensor de una cámara no es como un cubo en el suelo recogiendo agua de lluvia, a menos que llueva durante un terremoto. Los teléfonos no se quedan quietos como los cubos. Nuestros modelos no se alinean con nuestros teléfonos, como la lluvia que cae sobre la tierra. Todo se mueve y tiembla, y la cámara hace todo lo posible por seguir el ritmo.

La imagen de una cámara sucede en una centésima de segundo. Basta con permanecer inmóvil durante una centésima de segundo para que la imagen sea perfectamente nítida. Pero, de alguna manera, sigo siendo malísimo en esto. Mi mayor problema con las fotos es que salen borrosas, probablemente porque me tiembla la mano en ese momento.

Más MPs no significa mejor

Ya compres un iPhone 14 Pro, un Galaxy S23 Ultra o incluso un Google Pixel 7 Pro, tu teléfono recoge la luz en un sensor que mide alrededor de 0,76 pulgadas en diagonal. Ese sensor de 200MP del nuevo Galaxy S23 Ultra tiene más megapíxeles, así que debe ser más grande, ¿no? No. De hecho, el sensor de Apple tiene el tamaño fraccionalmente mayor de 1/1,28" que aparece arriba, que es más grande que el de Samsung, la medida anterior de 1/1,3".

El sensor del Pixel 7 Pro es del mismo tamaño que el del S23 Ultra (Image credit: Peter Hoffmann)

La diferencia es que Apple corta su sensor en 48 millones de píxeles de 1,22 micrómetros (µm). Cada uno de los 200 millones de píxeles del sensor de Samsung mide 0,6µm. El tamaño total del sensor sigue siendo aproximadamente el mismo.

Además, ni la cámara de Samsung ofrece una imagen de 200 megapíxeles ni la del iPhone de 48 megapíxeles. La imagen final será probablemente de unos 12MP por defecto. Puedes aumentar la resolución modificando los ajustes, pero si no te metes a trastear, tendrás 12MP.

Los fabricantes de teléfonos han decidido que 12MP es un buen tamaño para las fotos normales. Con 12 megapíxeles, la foto ocupa menos de 10MB, un tamaño lo bastante pequeño como para compartirla adjuntándola a un mensaje de texto o subirla rápidamente a tu red social favorita. Una foto de 12 megapíxeles se imprime perfectamente en un tamaño de 28 x 36cm.

Lo que realmente quiero es un objetivo más amplio

No necesito más detalles ni colores más precisos. Este es el problema que necesito solucionar: necesito que mis fotos sean claras. Necesito que a lo que hago la foto esté enfocado.

Una cámara puede hacer que las fotos sean más nítidas de muchas maneras, pero los smartphones sólo tienen unas pocas opciones. Un sensor más grande podría captar más luz, pero los fabricantes de teléfonos no utilizarán un sensor mucho más grande.

Un objetivo de mayor apertura también podría recoger más luz. Huawei utiliza una lente f/1,4 muy amplia en su dispositivo Mate 50 Pro, y la firma de pruebas de cámaras DxO afirma que ese teléfono es el número 1 en cámaras que se puede comprar.

La cámara del iPhone 15 debe ser más rápida, especialmente el autoenfoque

Si no puedo tener un sensor mucho más grande o un objetivo mucho más amplio en mi teléfono con cámara, ¿cómo puedo hacer fotos más nítidas? ¿Cómo puede Apple darme un iPhone 15 Pro que haga fotos más nítidas que el Galaxy S23 UItra de tropecientos megapíxeles? Hay un par de otras mejoras que podrían hacer fotos más nítidas.

Una de ellas es un disparo más rápido en todos los sentidos. Una apertura de cámara más rápida, un enfoque más rápido y un obturador más rápido. Esto solía ser una especificación importante para Samsung, que pretendía hacer una foto en menos de un segundo tras pulsar el acceso directo a la cámara. Hoy en día, la mayoría de los teléfonos utilizan el mismo atajo del botón de encendido para activar la cámara, pero no Apple.

Pulsando dos veces Power en la mayoría de los Android se abre la cámara (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

En lugar de mejorar otras especificaciones, me encantaría que Apple mejorara la velocidad de su cámara. Que nos diera una cámara más rápida de abrir, con un autoenfoque más rápido que cualquier otra. Una de las principales razones por las que mis fotos salen tan borrosas es porque no me da tiempo a capturar el momento.

La próxima vez que esté en un semáforo y una familia de patitos se cruce en mi camino, quiero un teléfono que pueda hacer la foto antes de que el semáforo se ponga en verde.

¿Alguna solución para las manos temblorosas?

Después del autoenfoque, quiero ver cómo Apple se adelanta en estabilización óptica de imagen (OIS). Apple ya utiliza una solución OIS que es única entre los fabricantes de smartphones, pero aun así me encantaría ver cómo mejora esta tecnología antes de que el iPhone tenga unas especificaciones más lujosas en su cámara.

La función OIS de su cámara utiliza un diminuto motor emparejado con un sensor de movimiento. Mediante una combinación de sensores magnéticos de proximidad y giroscópicos, detecta la forma en que se mueve el teléfono y ajusta la cámara con contra-movimientos increíblemente rápidos. La diferencia entre los fabricantes está en la ubicación del motor.

Samsung y otros fabricantes utilizan el OIS en la lente de la cámara. Se dice que puede moverse hasta 1.000 veces por segundo. Los objetivos DSLR profesionales también incorporan OIS directamente en el objetivo, así que es una buena solución.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple, por su parte, utiliza el OIS en el lado del sensor, en lugar de en la propia lente. Supuestamente, la solución de Apple puede moverse hasta 5.000 veces por segundo. En teoría, podría ser una solución superior, ya que acerca el motor al centro del movimiento. Es un sensor que se desplaza más rápido pero necesita recorrer una distancia menor, por lo que debería ser superior.

En la práctica, la solución de Apple puede ser mejor que la de la competencia, pero no lo suficiente como para convertirla en una característica destacada del iPhone 14 Pro. Me gustaría que eso cambiara en el iPhone 15 Pro y en todos los modelos de iPhone 15. Me encantaría ver que la estabilización de imagen se convierte en un punto de venta clave para los teléfonos con cámara de Apple.

Si las cámaras son tan buenas, arregladme a mí

Todos sabemos que nuestros teléfonos son capaces de hacer fotos increíbles. Cada dos años, algún fabricante de teléfonos saca a un fotógrafo del National Geographic o del Vogue italiano para demostrar lo increíbles que pueden llegar a ser las fotos... si eres un fotógrafo profesional.

No necesito un sensor de imagen mejor. Si el sensor de imagen es lo bastante bueno para fotografiar vallas publicitarias y portadas de revistas, también lo es para mi comida casera y mi perrita. Necesito que ese sensor funcione para mí en cada foto de la misma forma que funciona para los profesionales.

If you can make a billboard with these cameras... (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Ni soy lo suficientemente bueno con la cámara, ni tengo el suficiente equilibrio estable para el estabilizador, ni tengo el pulso lo suficientemente templado para el enfoque automático. No le llego ni a la suela del zapato a un profesional. Así que, en lugar de darme una cámara que haga aún más por los profesionales, dadme una cámara que me ayude a corregir lo que me impide sacar buenos resultados.

El primer paso es arreglar el desenfoque, y creo que la mejor manera de hacerlo será centrarse en un mejor enfoque automático y una mejor estabilización de la imagen. Echadme una mano para hacer fotos más rápidas y estables, y estoy seguro de que saldrán genial.