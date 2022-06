Creo que el Nothing Phone (1) podría ser el móvil Android más emocionante del año

La verdad es que hasta ahora no he querido prestarle mucha atención a todo el bombo que se le está dando al próximo Nothing Phone (1) (opens in new tab), y mucho menos emocionarme de cara a su lanzamiento. Al fin y al cabo, nada de lo que se ha anunciado oficialmente me ha impresionado demasiado, y lo cierto es que desconfío mucho de los productos cuyo principal punto de venta es la fama de la influyente figura que hay detrás (véase también: todo lo que ha tocado Musk).

Pero una reciente filtración ha encendido una pequeña chispa en mí de interés por este próximo teléfono Android (opens in new tab): al parecer, el móvil se lanzará al mercado por un precio de gama media; concretamente 500€.

Sinceramente, es un precio más bajo de lo que me esperaba, ya que teniendo en cuenta que lo están promocionando a bombo y platillo, creía que sería más bien un móvil de gama alta que rivalizaría con el Samsung Galaxy S22 (opens in new tab) o el iPhone 14 (opens in new tab). Bueno pues, no es que ahora me haya unido a todo el hype que rodea al Nothing Phone (1), pero... ahora sí que ha despertado mi interés.

Me encanta la gama media

El mercado de los teléfonos Android de gama media es uno de los más competitivos y que más rápido se mueven, y son muchas las empresas que compiten para ofrecer dispositivos que combinan precios medios con altas especificaciones.

(Image credit: TechRadar / Nothing)

Es en ese mercado de móviles de gama media donde OnePlus se hizo tan popular, y claro, no hay que olvidar que el cofundador de esa compañía es el que está ahora al frente de Nothing. Por otro lado, fue igualmente gracias a la gama media, que Xiaomi y Oppo consiguieron pasar de ser "florecientes marcas chinas de móviles" a jugar un papel muy importante en el mercado global.

Debido a la gran competencia que hay en el mercado de los teléfonos de gama media, tanto por la gran cantidad de móviles como por las presiones que se sufren tanto por el sector económico como por el premium, para triunfar en la gama media hay que ofrecer dispositivos realmente impresionantes. Las empresas tienen que ser increíblemente competitivas, y deben ofrecer las más altas especificaciones a los precios más bajos, si quieren tener alguna posibilidad de jugar en esta liga.

Los teléfonos de gama media más memorables hacen precisamente eso: el Xiaomi Mi Note 10 (opens in new tab) y el Oppo Reno 10x Zoom (opens in new tab) tenían cámaras increíbles para sus precios, mientras que el Moto G200 y el POCO F4 GT (opens in new tab) ofrecen un rendimiento a la altura de un gama alta a un precio mucho más bajo.

No está de más que el mercado de gama media sea más atractivo para los aficionados a la tecnología. Las personas que no controlan mucho los detalles técnicos, son realmente las más propensas a entrar en una tienda y comprar el primer Galaxy S o iPhone más caro que vean, por miedo a que uno más económico no funcione bien, o tal vez opten por ir a por el más económico y ahorrar lo posible. Básicamente, se centran en el precio a la hora de elegir.

Sin embargo, las personas más conscientes de las distintas especificaciones, características y detalles, probablemente se sientan más atraídas por los matices particulares de los distintos teléfonos de gama media.

Y ese es el mercado del Nothing Phone (1): el dispositivo vendrá con características que atraen a los aficionados a la tecnología. El diseño del dispositivo lo delata más que nada: la parte trasera es transparente, por lo que se puede ver el interior del teléfono.

El mercado que va a menos

(Image credit: TechRadar)

A pesar de la alta competitividad del mercado de móviles de gama media, hace tiempo que no lanzan uno que realmente haya llamado mi atención, y tal vez se deba en parte a que últimamente no se centran en las características que más me gustan (¿a dónde han ido a parar las pantallas con bordes curvados? ¿Por qué no sacan más teléfonos de gama media con cámaras realmente impactantes?)… Pero, también es por otra razón.

Muchos de los fabricantes que se hicieron populares con sus dispositivos de gama media, como OnePlus y Xiaomi (opens in new tab), han dejado un poco de lado su enfoque en esta gama, para poder entrar en el mercado más rentable de los teléfonos premium. Está claro que las compañías están poniendo menos empeño en el mercado de la gama media, a pesar de las grandes ganancias potenciales que conlleva.

Por todo esto, el precio que se ha filtrado para el Nothing Phone (1) ha despertado mi interés: parece que demuestra que Nothing sí que planea seguir ese camino que otros están dejando de lado, y que lanzarán un móvil de gama media que puede ser muy interesante, en vez de tirarse de cabeza al mercado de gama alta con sus precios premium.

Francamente, es mucho más probable que me impresione un teléfono que combina grandes especificaciones a un precio asequible, que uno que cuesta un ojo de la cara y que, sinceramente, tampoco es que ofrezca una experiencia tan superior.

Todos los teléfonos que he analizado para TechRadar, o que he probado en los últimos años a nivel personal, y que se han convertido en mis preferidos, son de gama media, y estoy emocionada ante la posibilidad de que pueda añadir el Nothing Phone (1) a esa lista.

Vaya... me ha acabo de dar cuenta, ¿acabo de usar "emocionada" y "Nothing Phone (1)" en la misma frase? Mejor controlo un poco mis expectativas, y me espero a que anuncien el precio oficial antes de hacerme ilusiones.