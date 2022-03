Nothing Phone (1): es oficial, y esta es toda la información que tenemos

(Crédito de imagen: Nothing)

'Este es un momento crucial.'

Así abría el fundador de Nothing, Carl Pei, su primera gran keynote.

Después de meses de filtraciones y especulaciones, y como ninguna fue capaz de revelar nada, ahora tenemos más información oficial sobre el teléfono de Nothing, el Nothing Phone (1), como lo han llamado.

Nothing (la compañía) ha tenido un evento virtual llamado 'La Verdad', donde por fin se han anunciado detalles sobre el dispositivo. Pero no es un anuncio como tal, es más bien un teaser extendido, así que todavía nos queda mucho por averiguar.

Encontrarás todo lo que hemos escuchado hasta ahora sobre el Nothing Phone (1) abajo, con los detalles oficiales primero, y filtraciones y rumores más adelante, aunque iremos actualizando este artículo conforme vayamos enterándonos de más información.

Directos al grano

¿Qué es? El primer teléfono de Nothing

El primer teléfono de Nothing ¿Cuándo saldrá? Probablemente entre junio y septiembre

Probablemente entre junio y septiembre ¿Cuánto costará? No lo sabemos

Nothing Phone (1): fecha de lanzamiento y precio

Sabemos que el Nothing Phone (1) llegará en 'verano de 2022', entre junio y septiembre. Aun así, es lo más específico que ha podido ser Nothing.

Una filtración anterior apuntaba a abril, pero creemos que se refiere al teaser que acabamos de ver en el evento. En cualquier caso, es muy improbable que veamos el mes que viene el teléfono entero, ya que abril no es verano...

No hay noticias (al menos oficiales) sobre lo que costará el Nothing phone (1), y como es el primero de la compañía, tampoco podemos hacer una estimación.

Noticias oficiales

Nothing no ha revelado mucho sobre el Nothing Phone (1) todavía. De hecho, la compañía ni siquiera ha mostrado el teléfono físico, sino el emblema (la imagen de arriba) que encontrarás en la parte trasera del dispositivo.

La compañía también ha desvelado que el Nothing Phone (1) tendrá un diseño transparente que siga el diseño de los Nothing Ear (1), los auriculares de la marca con elementos transparentes.

Además de eso, sabemos que el Nothing Phone (1) tendrá un procesador Snapdragon, pero no sabemos cuál. Nos imaginamos que era un gama alta, así que el Snapdragon 8 Gen 1 (el que tiene el OnePlus 10 Pro, por ejemplo) sería una buena opción.

Nothing también nos ha enseñado el software que usará el teléfono. Se llamará nothingOS, pero es la capa de Android, así que aunque está diseñada para ofrecer una nueva experiencia (con nuevas fuentes y sonidos), tendrás acceso a todas las apps de Android y Google.

Veremos nothingOS en abril en smartphones seleccionados, así que podremos probar el software antes de comprar el hardware.

Filtraciones y rumores

Antes de que se mostrara el Nothing Phone (1), habíamos escuchado un par de cosas 'off the record', y muchas de esas cosas se han hecho oficiales hoy.

Hemos escuchado, por ejemplo, que el teléfono tendría elementos transparentes, y la misma Qualcomm se había implicado afirmando que tendría un procesador suyo (aunque sigamos sin saber cuál). Muchos aspectos del Nothing Phone (1) siguen sin conocerse.