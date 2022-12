Ya hay tráiler de Spider-Man: Cruzando el Multiverso - ¡Hay un montón de Spideys!

El tráiler oficial de Spider-Man: Cruzando el Multiverso ha impactado en Internet y, como buen spider-fan que soy, no podría estar más emocionado por la peli del año que viene.

¿Por qué? Por la cantidad de personajes arácnidos que aparecen en la secuela animada de Sony. Sinceramente, podría sentarme aquí y enumerar a cada uno de ellos, pero estaría aquí todo el día. Y, la verdad, es mejor que los veas por ti mismo.

Sin más dilación, echa un vistazo al tráiler oficial de Spider-Man: Cruzando el Multiverso:

No es la primera vez que los fans de Spidey disfrutan de una película que abarca varios multiversos con un grupo de Spider-gente como núcleo. La predecesora de Cruzando el Multiverso (la galardonada Spider-Man: Un Nuevo Universo del 2018) lo hizo primero. Mientras tanto, Spider-Man: No Way Home, la tercera película en solitario de Spider-Man en el UCM (opens in new tab), contenía un montón de fanservice, con los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield, el Norman Osborn de Willem Dafoe y el Doc Ock de Alfred Molina, todos con un efecto noltálgico muy agradable para el público.

Across the Spider-Verse (así es su título original), sin embargo, parece que superará a esas películas (y a los muchos proyectos multiversales de Marvel) cuando llegue a los cines el año que viene.

No sólo volveremos a ver a los favoritos de los fans, como Spider-Gwen, Peter B. Parker y, por supuesto, Miles Morales, sino que Cruzando el Multiverso vendrá repleta de muchos, muchos, muchos otros trepamuros. Spider-Man 2099, Spider-Punk, Spider-Woman, Spider Cop y el Spider-Man del juego de Insomniac para PlayStation son sólo cinco de los nuevos héroes inspirados en el lanzarredes que aparecen en el último tráiler de la película. Los grandes fans de Spidey se lo pasarán en grande reconociendo a los demás.

Spider-Man: Un Nuevo Universo ganó el Oscar a la mejor película animada (Image credit: Sony Pictures)

Entonces, ¿de qué trata Across the Spider-Verse? En un comunicado de prensa, Sony lo ha explicado todo, o mejor dicho, todo lo que puede adelantar sobre la película antes de su estreno: "Tras reencontrarse con Gwen Stacy, el simpático Spider-man de Brooklyn es catapultado al Multiverso, donde se encuentra con un equipo de Spider-personas encargadas de proteger su existencia."

"Pero cuando los héroes se enfrentan entre sí por la manera de afrontar una nueva amenaza, Miles se encuentra enfrentado a los otros Spiders y debe redefinir lo que significa ser un héroe para poder salvar a la gente que más quiere".

Parece que podríamos tener una adaptación de las series de cómics Spider-Verse y Spider-Geddon de Marvel, que presentaban múltiples facciones de Spider-personas a lo largo de sus series. Teniendo en cuenta la cantidad de héroes y villanos arácnidos que veremos en Cruzando el Multiverso, nos sorprendería que no fuera así.

All those Spider-Mans! pic.twitter.com/fXyDUmESgeDecember 13, 2022 See more

La película está protagonizada por Shameik Moore (Miles Morales), Hailee Steinfeld (Spider-Gwen), Oscar Isaac (Spider-Man 2099), Daniel Kaluuya (Spider-Punk), Jake Johnson (Spider-Man/Peter B. Parker), Issa Rae (Spider-Woman) y Jason Schwartzman (La Mancha/Jonathan Ohnn) entre muchos otros. La Mancha será el villano principal de Cruzando el Multiverso y su secuela - Más allá del Multiverso, del 2024.

Spider-Man: Cruzando el Multiverso ha sido escrita por Phil Lord, Chris Miller y David Callaham. La dirección corre a cargo de Kemp Powers, Justin K. Thompson y Joaquim Dos Santos. Por último, Lord, Miller, Christina Steinberg, Amy Pascal y Avi Arad son los productores ejecutivos de la película de superhéroes, que llegará a los cines el 2 de junio del 2023.

Para más información sobre Spider-Man, descubre cómo ver las películas de Spider-Man en orden (opens in new tab). También puedes echar un vistazo a los rumores sobre Spider-Man 4 en el Universo Cinematográfico Marvel (opens in new tab).