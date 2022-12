Marvel's Spider-Man 2 podría ser inminente

Se ha descubierto una página de Marvel's Spider-Man 2 en la PlayStation Store, lo que sugiere que pronto se darán a conocer más detalles sobre la próxima aventura del trepamuros de Insomniac Games.

Según ha informado el usuario de Twitter Wario64, en la PlayStation Store del Reino Unido ya existía una página dedicada a Marvel's Spider-Man 2, que permitía a los jugadores reservar el próximo exclusivo para PS5. Desde el tuit de Wario64, la página parece haber sido eliminada, y el enlace lleva ahora a una página de error. Sin embargo, la página sigue apareciendo en Google (opens in new tab). No está claro si la página se publicó accidentalmente o no.

Para echar más leña al fuego, el director de la comunidad de Insomniac Games, James Stevenson (opens in new tab), tuiteó recientemente un críptico gif extraído del tráiler oficial del juego (opens in new tab), en el que aparecen los dos hombres araña, Peter Parker y Miles Morales, uno al lado del otro.

La combinación de la imagen del gif y el descubrimiento de la página de la lista de deseos ha llevado a muchos fans a especular con la posibilidad de que se trate de una forma del equipo creativo de anunciar novedades. Podríamos esperar detalles inminentes sobre el esperado regreso del cruzado de la telaraña, aunque aún no se ha confirmado oficialmente.

El sentido arácnido está en alerta

Saltando de rascacielos en rascacielos, atacando a los malos y corriendo por el exterior de los edificios para llegar a casa a la hora de cenar: todo en un día de trabajo para Spider-Man. La primera entrega del título de acción del justiciero causó sensación en el 2018, y si el tráiler quiere decir algo, es que podemos esperar que su secuela tenga un impacto similar.

Pero, ¿por qué hay motivos para creer que podría surgir nueva información ahora? Es solo un gif y un enlace roto de Google, así que ¿para qué hacernos ilusiones? Bueno, parte de la respuesta es que Nadji Jeter, el actor de doblaje de Miles Morales tanto en las películas como en los videojuegos de Spider-Man, ha estado muy activo en su Twitter personal.

El 8 de diciembre, Jeter retuiteó (opens in new tab) un tuit de septiembre del 2021 de la cuenta oficial de SpiderMan, lo cual es todo un puntazo para compartir un tráiler de hace un año. No es lo único que Jeter ha estado promocionando entre sus 28.600 seguidores. El día anterior, el 7 de diciembre, retuiteó la respuesta (opens in new tab) de Insomniac Games a un fan que estaba volviendo a jugar al primer juego, en la que el desarrollador decía que era el "momento perfecto para lanzarse de nuevo".

Si combinamos estos crípticos retuits con la página de PlayStation Store y el gif de James Stevenson, parece que Insomniac Games está insinuando alguna noticia inminente, aunque podría tratarse simplemente de una teoría.

La historia hasta ahora

Han pasado más de cuatro años desde el lanzamiento de Marvel's Spider-Man y, con la excepción de un tráiler publicado en el 2021 y varios pedacitos de información dejados caer por el desarrollador, no hemos oído muchos detalles sobre Marvel's Spider-Man 2.

En una entrevista en un podcast en el 2021, el vicepresidente creativo de Marvel, Bill Rosemann, se insinuó que la secuela sería más oscura y descarnada, comparándola estilísticamente con El Imperio Contraataca. A partir del tráiler revelado en el PlayStation Showcase de ese mismo año, hemos deducido que Venom será un antagonista clave en esta secuela, dando caza a Peter Parker y Miles Morales a través del arrollador paisaje urbano de Nueva York. Sabemos que Venom será interpretado por el icono del terror Tony Todd, que puso voz al Candyman original en la película de terror de 1992, respaldando la insinuación de Rosemann de que la secuela de Spider-Man tomará un camino más oscuro.

También sabemos que Marvel's Spider-Man 2 será una exclusiva de PS5, y que aún no hay planes para lanzar el título en consolas de generaciones anteriores ni en PC (aunque es probable que esto último ocurra en algún momento). A falta de información concreta, lo único que queda por hacer es obvio: actualizar obsesivamente la página filtrada de PS Store (opens in new tab) y cruzar los dedos.