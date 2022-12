Windows 11 traerá una nueva característica al Bloc de Notas que no gustará a todos

Windows 11 (opens in new tab) podría mejorar el Bloc de notas añadiendo pestañas, al menos si nos guiamos por una filtración de una versión de prueba de la aplicación, aunque no todo el mundo está contento con esta idea.

Windows Central descubrió un tuit de un miembro del personal de Microsoft en el que se mencionaba la llegada de las pestañas al Bloc de notas y se mostraba una captura de pantalla de la versión preliminar de la aplicación con las pestañas en acción.

Esa captura de pantalla venía acompañada de una clara advertencia de no hablar de las nuevas funciones ni hacer capturas de pantalla, así que, como puedes imaginar, cuando Twitter se hizo eco de la filtración, el tuit fue rápidamente eliminado.

No es ninguna sorpresa ver la presencia de pestañas ampliada en Windows 11, teniendo en cuenta que hace poco llegaron al Explorador de archivos. Para aquellos a los que les vendría bien un repaso rápido sobre qué son exactamente las pestañas y cómo funcionan, las pestañas del Explorador de archivos, o incluso del Bloc de notas, son iguales que las del navegador web.

Permiten abrir varias páginas web en la misma ventana del navegador y, del mismo modo, en el Explorador de archivos, permiten abrir varias carpetas en la misma ventana. Con el Bloc de notas, podrás abrir varios documentos en una sola instancia de la aplicación.

¿Van a cargarse el Bloc de notas?

Si bien hemos visto anteriormente que no es una verdadera sorpresa ver pestañas en otro lugar dentro de Windows 11, dada la clara ambición de Microsoft para hacer un mayor uso de ellos fuera del navegador, es cierto que es un poco sorprendente que lleguen al Bloc de notas. No es exactamente la aplicación más potente, después de todo, y de hecho su filosofía principal es mantener las cosas muy simples cuando se trata de anotar y editar texto.

Sin embargo, el Bloc de notas ha recibido bastantes mejoras en Windows 11, como sin duda apreciarán los usuarios de la aplicación. Eso incluye una apariencia más moderna (esquinas redondeadas), cambios en la fuente y un modo oscuro, así que en ese sentido, una mayor renovación no es una sorpresa.

En cuanto a si el Bloc de notas necesita pestañas, depende de con quién hables. Algunos usuarios se alegran de la llegada de esta función (ya está en otros editores de texto similares, argumentan, y debería haber estado en el Bloc de notas), mientras que otros no están tan entusiasmados. Estos últimos temen que Microsoft aumente el tamaño de la aplicación con este cambio, y tal vez haya más en preparación, dado el cariz que están tomando las cosas. Lo que esta gente teme es que el Bloc de notas deje de ser una aplicación rápida de usar y tarde más en cargarse, por ejemplo.

Hay que recordar que este cambio aún está en fase de pruebas. Los más cínicos podrían incluso argumentar que esta filtración se ha producido para medir la reacción al cambio, pero sea como sea, el hecho de que una función esté en fase de pruebas internas no significa que vaya a ver la luz en la versión de lanzamiento de la aplicación. Sin embargo, parece una posibilidad para el futuro.