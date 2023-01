Una nueva filtración sobre el casco de RA/RV de Apple habla sobre la fecha de lanzamiento - y es en 2023

Desde hace años se rumorea que Apple está desarrollando un casco (opens in new tab)que combina la realidad aumentada (RA) y la realidad virtual (RV), tecnología que también se conoce como realidad mixta (RM). Pues bien, la última filtración al respecto afirma que por fin conoceremos el dispositivo este mismo año.

El veterano analista del sector Ming-Chi Kuo, que suele saber de lo que habla cuando se trata de Apple, ha tuiteado (9to5Mac lo ha compartido) que el casco RA/RV de Apple va con retraso debido a ciertas pruebas de hardware y a la disponibilidad de herramientas de desarrollo de software.

Según dice Kuo, eso significa que la ventana de lanzamiento podría pasar del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre, es decir, julio, agosto o septiembre. Las filtraciones anteriores, incluida una de Kuo, apuntaban a que el dispositivo llegaría en la primera mitad de este año.

El momento es lo más importante

Sin embargo, aún existe la posibilidad de que Apple anuncie el dispositivo antes de tiempo, mucho antes de que salga a la venta. Según Kuo, "basándonos en el actual proceso de desarrollo", podría presentarse en un evento en marzo o en la conferencia WWDC que Apple celebra cada año en junio.

Conseguir que los desarrolladores de aplicaciones se muestren interesados en el nuevo hardware va a ser crucial: no habrá mucha gente que quiera comprar este casco de realidad aumentada y realidad virtual, que promete ser carísimo, si no hay nada interesante para lo que realmente se pueda utilizar.

Según filtraciones anteriores, parece que Apple podría llamar al sistema operativo del nuevo dispositivo realityOS, aunque no es seguro. Después de tantos años de rumores y especulaciones, será fascinante ver lo que Apple ha conseguido crear cuando el casco por fin sea presentado.

Una expansión muy importante para Apple

Puede ser fácil dar por sentado el enorme trabajo de fabricación que Apple lleva a cabo: produce millones de iPhones, iPads, Macs y otras piezas de hardware cada mes, y (en general) se las arregla para hacerlo todo sin ningún problema grave.

Cuando se trata de entrar en una categoría de producto nueva, como un casco RA/RV (o un coche), el reto es un poco mayor. Las piezas y los procesos son nuevos, y luego está la incertidumbre por saber si alguien comprará esos nuevos productos o no.

El Apple Watch fue la última vez que Apple presentó algo completamente nuevo, en lugar de una actualización de un producto ya existente. Tras un comienzo algo accidentado, los consumidores acabaron aceptando el smartwatch, y ahora es un fijo en la gama de hardware de Apple.

Al igual que con el smartwatch, el casco RA/RV va a ser una apuesta para Apple. No se trata de una categoría de gadgets en la que existan muchos dispositivos, por lo que Apple tiene más posibilidades de marcar las pautas de nuestro futuro de realidad mixta.