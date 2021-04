The Witcher temporada 2: ¡ha terminado la producción de esta serie de Netflix!

La temporada 2 de The Witcher se ha enfrentado a muchos problemas a lo largo de su producción debido a la pandemia del Covid-19. Ahora, por fin, la grabación de esta serie de Netflix ha terminado.

Jacqueline Rathore, un miembro del equipo de maquillaje y peluquería de la serie, ha revelado en su cuenta personal de Instagram que la producción de la segunda temporada de The Witcher ha terminado. Según publicó en su historia de Instagram, Rathore confirmó que la grabación había terminado el 31 de marzo, aunque anteriormente se había adelantado y había afirmado que la producción había acabado un día antes.

El anuncio de Rathore cierra la producción de la temporada 2 de The Witcher más de un año después de haber comenzado. La grabación de la serie se tuvo que detener en numerosas ocasiones, ya que el actor Kristofer Hivju y otros miembros del equipo dieron positivo por Covid-19. Además, Henry Cavill, quien interpreta a Geralt de Rivia, sufrió una lesión durante la producción, aunque se organizaron y pudieron seguir grabando a pesar de eso.

¿Cuándo se estrenará la segunda temporada de The Witcher en Netflix?

La gran pregunta que se hacen ahora todos los fans es cuánto tardará en estrenarse la segunda temporada de The Witcher ahora que la grabación a terminado.

Como os imaginareis, aún no hay una fecha de estreno fijada. Aunque hayan terminado de grabar, todavía hay bastante trabajo por hacer antes de que podamos ver la serie en Netflix.

Ahora toca la post-producción, esto incluye insertar los personajes generados por ordenador, así como otros efectos visuales. Además, todavía se debe componer, grabar e incluir la banda sonora de la temporada 2. Por otro lado, todas estas cosas dependen del trabajo de edición; hay que decidir qué escenas grabadas formarán parte de la serie, por lo que es esto lo primero que tiene que hacer ahora la creadora de la serie, Lauren Schmidt Hissrich y lo editores Nick Arthurs y Jean-Daniel Fernandez-Qundez.

En un post de Reddit de 2020 en el que los usuarios podían hacer preguntas, la creadora y guionista Lauren S. Hissrich dijo: "todavía no tenemos una fecha de estreno para la temporada 2, más allá de que será en 2021". Teniendo en cuenta los parones que ha habido a lo largo de la grabación, Hissrich y compañía todavía siguen trabajando para saber cuándo podremos disfrutar de la serie.

Es poco probable que veamos la temporada 2 de The Witcher antes de otoño de 2021 (entre septiembre y noviembre), e incluso puede ser que el invierno llegue antes que la serie. Creemos que publicarán un avance en forma de teaser-trailer para agosto, y que tendremos que esperar a octubre para ver el tráiler oficial completo y conocer la fecha de estreno. Pase lo que pase, no dudes que serás de los primeros en enterarte, ya que estaremos muy atentos a cualquier información referente a la segunda temporada de The Witcher y su llegada a Netflix.