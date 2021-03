The Witcher 3 llegará a PS5 y Xbox Series X a finales de año

Una versión 'next-gen' de The Witcher llegará para PS5 y Xbox Series X en la segunda mitad de 2021, según ha confirmado la desarrolladora, CD Projekt Red.

En la actualización de la hoja de ruta subida a Twitter, se ha revelado que la aventura de RA 'The Witcher Monster Slayer' y una actualización next-gen de The Witcher 3 llegarán en 2021, mientras que el equipo planea también más desarrollo en el juego de cartas Gwent este año.

Siguiendo al tuit, el manager de PR de CD Projekt Red, Radek Grabowski, ha dicho que 'la actualización next-gen del The Witcher 3: Wild Hunt, llegará durante la segunda mitad de 2021.

Mejor que nunca

Ya sabemos que CD Projekt Red estaba trabajando en una versión mejorada del The Witcher 3 para PS5, Xbox Series X|S y PC, ya que la desarrolladora lo reveló en septiembre de 2020.

CD Projekt Red promete que la versión 'next-gen' del juego ofrecerá una 'variedad de mejoras visuales y técnicas' que incluirán 'trazado de rayos y tiempos de carga más rápidos'.

Aunque esa versión saldrá por separado en el caso de PC, Xbox Series X|S y PS5, cualquiera que tenga The Witcher 3: Wild Hunt en PS4 o Xbox One tendrá una copia gratuita de la versión mejorada. CD Projekt Red también ha dejado claro que la actualización estará también disponible para los jugadores de la versión original, no solo para aquellos que compraron la versión GOTY con todos los DLCs.

Además, CD Projekt Red ha compartido la visión de la compañía de un equipo más unificado y flexible que pueda trabajar en dos juegos AAA al mismo tiempo.

Con la actualización del The Witcher 3 preparada para la segunda mitad de 2021, ahora sabemos que la versión mejorada del juego llegará entre julio y diciembre.