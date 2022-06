Stranger Things 4 le ha dado a Netflix una alegría muy grande, y muy necesaria

Netflix ha recibido por fin una buena noticia gracias a la temporada 4 de Stanger Things, que se ha convertido en la favorita de los fans.

La cuarta temporada de la serie de terror, bueno, su primera parte, ha conseguido batir el récord gracias a que ha sumado 286,79 millones de horas de visualización en su primer fin de semana tras su estreno, según los sistemas de medición internos de Netflix.

Puede que en un futuro cercano toda esa gente acabe cancelando su suscripción a Netflix, pero lo que está claro, es que siguieron allí para poder ver el gran regreso de Once (Millie Bobby Brown), Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Will Byers (Noah Schnapp), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo), Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin) y el resto de la pandilla de Hawkins, y verlos enfrentarse a un nuevo tipo de amenaza. Y por supuesto, todos esos espectadores aguantarán hasta poder ver la esperada segunda parte, que se estrenará el 1 de julio.

Netflix afirmó el martes que se trataba del "mayor fin de semana de estreno de una serie en inglés en Netflix".

Si bien el éxito de Stanger Things 4 ha alcanzado unas nuevas cifras sorprendentes, esta serie ha sido un éxito constante para Netflix. La temporada 3 atrajo a más de 40 millones de espectadores en los tres primeros días de su lanzamiento en 2019, mientras que la temporada 2 de Stranger Things logró 15 millones de espectadores en tres días. Como veis, la unidad de medida que usa ahora Netflix ha cambiado, pero para que os podáis hacer una idea de lo que significan esas 286,79 de horas de la temporada 4; Netflix dijo en un comunicado que la temporada 1 de Stranger Things contabilizó 38,05 millones de horas de visualización.

Está claro que el éxito de Stranger Things 4 es extraordinario.

¿A qué puede deberse este aumento masivo de visualizaciones? Puede que hayan sido las primeras opiniones de la crítica, las cuales fueron muy positivas (opens in new tab). Nuestro compañero Tom Power de TechRadar del Reino Unido calificó la parte 1 de Stranger Things como "una temporada absorbente, llena de acción y terror que está repleta de revelaciones".

Pero con esto no se solucionan todos los problemas

SI bien los extraordinarios números de la parte 1 de Stranger Things son una gran noticia para el gigante del streaming, que está pasando por momentos difíciles (opens in new tab), es probable que esto no cambie todos los planes que Netflix tiene planeados para la segunda mitad de este año, varios de los cuales no gustan a los suscriptores.

La compañía sigue haciendo pruebas en Chile, Perú y Costa Rica de su plan de cobrar un recargo económico por compartir la contraseña (opens in new tab), aunque recientes informaciones indican que, al menos en Perú, los planes podrían no estar yendo del todo bien.

Otra cosa que también está considerando Netflix es lanzar un nuevo plan de suscripción que incluirá anuncios, (opens in new tab) con la intención de poder basarse en ellos para poder bajar el precio.

Sin embargo, nuestra sensación es que Netflix, se conformará con alegrarse por el éxito de Stranger Things 4, y dejará aparcados sus planes de cambiar sus planes o de cobrar por el uso de cuentas compartidas, al menos hasta que termine el verano (opens in new tab)...