State of Play de Sony: ¿a qué hora tiene lugar el evento de PlayStation y qué podemos esperar ver?

El State of Play de Sony es un evento digital semi-regular que presenta las noticias, actualizaciones, revelaciones y anuncios más recientes y más importantes sobre PlayStation.

Desde que surgió por primera vez en 2019, hemos visto a Sony utilizar el State of Play para revelar la fecha del lanzamiento de The Last of Us 2, imágenes en exclusiva del debut de Ghost of Tsushima e incluso revelar trailers y avances nuevos sobre juegos como Final Fantasy 7 Remake y Returnal. De modo que, teniendo en cuenta este historial, vale la pena no perderse el State of Play de esta tarde para anticiparnos a los próximos grandes anuncios sobre juegos para PS5, PSVR y PS4.

Sony confirmó hace tiempo que el próximo evento State of Play tendría lugar hoy, 27 de mayo, y que se centraría en Horizon Forbidden West. Así que antes de que comience el evento, aquí encontrarás todo lo que necesitas saber para estar preparado.

¿Cuándo y a qué hora es el próximo State of Play de Sony?

(Image credit: Sony)

Para los usuarios de todo el mundo, el State of Play de Sony tiene lugar hoy, jueves 27 de mayo, y en España lo podemos seguir a partir de las 18:00 a través de Twitch o YouTube. Además, Sony ha confirmado que el evento de 20 minutos debutará por primera vez con el juego Horizon Forbidden West.

El último State of Play (capítulo 9) tuvo lugar el pasado 29 de abril de 2021, y el anterior fue el 25 de febrero de 2021. Pero antes de este último, nos remontamos al 6 de agosto de 2020. No obstante, aunque el año pasado el vacío entre estas entregas se llenó con algunos eventos específicos de PS5, normalmente el State of Play tiene lugar cada tres o cuatro meses, y siempre antes de los próximos grandes lanzamientos. Sin embargo, últimamente hemos visto que Sony ha llevado a cabo a un nuevo State of Plays con mucho menos tiempo de diferencia respecto al anterior, y esto se debe probablemente a algún que otro juego importante que anunciar en ese momento.

Lo más seguro es que el próximo State of Play, después de este, tenga lugar en junio, o eso es lo que esperamos. La compañía ya confirmó que no participará en el E3 2021, pero en cambio sí lo hará en el Summer Game Fest. Así que esperamos que Sony lleve a cabo otra a de sus grandes exhibiciones bajo el paraguas del Summer Game Fest, además de anunciar detalles en exclusiva sobre sus próximos grandes títulos durante este evento mundial.

¿Qué podemos esperar ver el nuevo State of Play de Sony?

(Image credit: Sony)

Sony ha confirmado que revelará imágenes del debut del juego Horizon Forbidden West por primera vez durante su State of Play de hoy, 27 de mayo.

Según Sony, el evento de 20 minutos mostrará un total de 14 minutos de "acción exclusiva del juego" con Aloy, en una PS5.

Esperamos que, además de arrojar algo de luz sobre las novedades del Horizon Forbidden West, puesto que Sony se ha mantenido en silencio al respecto durante los últimos 11 meses, el evento también sirva para anunciar la fecha de lanzamiento oficial.

¿Qué se anunció en el último State of Play?

La última transmisión en directo del State of Play de Sony tuvo lugar el pasado 29 de abril y se centró en Ratchet and Clank: Rift Apart. El evento mostró 15 minutos de imágenes en exclusiva de la secuela tan esperada del juego, incluyendo algunos de los nuevos movimientos de Ratchet, como su tablero y sus capacidades de correr por la pared, así como las opciones de juego de Rivet, una Lombax femenina que ahora los jugadores también podrán controlar. Además, los dos personajes comparten un increíble arsenal de armas y artilugios, un equipo nuevo y elementos básicos que regresan a la franquicia.

También se anunciaron dos títulos independientes durante el último State of Play: Subnautica: Below Zero y Among Us. El Subnautica: Below Zero llegó a la PS5 el 14 de mayo de 2021 y tiene como objetivo 60fps en rendimiento, con implementación DualSense. Y aunque sabemos que el Among Us llegará a PS4 y PS5 más adelante en 2021, e incluso que contará con un outfit exclusivo de Ratchet and Clank para la versión de consola de Sony del juego, todavía no se ha confirmado ninguna fecha de lanzamiento exacta ni ningún otro detalle al respecto.