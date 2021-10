Sony State of Play octubre 2021: cada tráiler de los 10 mejores juegos que no te puedes perder

El último State of Play que ha celebrado Sony ha estado repleto de tráilers de juegos indie y actualizaciones en títulos que ya llevamos tiempo escuchando, pero pocas noticias sobre los próximos grandes juegos para PS5 que se esperan estas navidades.

Lo más destacable del evento fue un tráiler del primer DLC de Bugsnax, que trae nuevo contenido a la isla y llegará en 2022 de forma completamente gratuita. También anunciaron un nuevo juego Star Ocean (llamado Star Ocean: The Divine Force), que llegará exclusivamente a PS5 (y PS4) en algún momento de 2022.

Po r otro lado, pudimos ver por primera vez el King of Fighters XV, que es el primer juego nuevo de la histórica franquicia en cinco años, y aunque no llegará hasta febrero de 2022, una beta les dará a los jugadores la oportunidad de probarlo durante un fin de semana de noviembre.

Pero lo cierto es que echamos de menos especialmente alguna gran actualización sobre los juegos más esperados, como Call of Duty: Vanguard, Battlefield 2042, Stray, la expansión Final Fantasy 14: Endwalker o tal vez incluso GTA 5 para PS5. Aun así, los tráilers de los próximos juegos indie merecen la pena y te los mostramos a continuación para que no te pierdas nada. Esto incluye títulos como Little Devil Inside y Five Nights at Freddy’s Security Breach, entre otros.

Deathverse: Let it Die

Deathverse: Let It Die es el último "survival battle arena" en los últimos años, y está ambientado en un futuro distópico cientos de años después de los eventos ocurridos en Let It Die del desarrollador Grasshopper Manufacture.

Además del tradicional combate PvPvE , el juego contará con varias opciones de personalización conforme vaya ascendiendo por las tablas de clasificación en varias partidas. Deathverse: Let It Die se lanzará en 2022.

We Are OFK

We Are OFK es un nuevo juego de cinco partes al estilo de una novela gráfica que presenta a cuatro veinteañeros que intentan entrar en la industria de la música en Los Ángeles mientras se enamoran, rompen la relación y, en general, intentan triunfar en el mundo.

Cada parte culminará con la realización de un video musical interactivo para uno de ellos, y aunque no sabemos lo buena que terminará siendo la música, al menos no es otro battle royale que nadie quiere.

Five Nights at Freddy’s Security Breach

Five Nights at Freddy’s volverá para PS4 y PS5 antes de que acabe el año para traernos nuevos y aterradores sustos para los fans de los juegos de terror. En el tráiler que mostraron en el State of Play de Sony pudimos ver un nuevo disfraz que te ayudará a protegerte de los monstruos mecánicas que se avecinan en el complejo, pero solo por un tiempo limitado.

Con cuatro mascotas a la caza en todo momento, sobrevivir toda la noche será todo un desafío, pero uno que los fans estarán ansiosos de enfrentar cuando el juego se lance el 16 de diciembre de 2021.

Bugsnax: The Isle of Bigsnax DLC

Uno de los primeros éxitos destacables de juegos indie, Bugnsax, recibirá nuevo contenido gratuito a través de un DLC a principios de 2022. Se llamará Bugsnax: The Isle of Bigsnax, y abrirá un nuevo lugar en el mundo que estará repleto de Bigsnax. Estos seres, que son Bugsnax enormes, tendrán que ser capturados para observarlos y estos pondrá a prueba a todos los cazadores, incluso los más experimentados. Y por alguna razón, todos llevan... sobreros.

Además de enfrentarse con los Bigsnax, los jugadores también podrán actualizar sus cabañas con nuevas y divertidas opciones de personalización. Lo cierto es que nos parece una buena cantidad de contenido nuevo, y más teniendo en cuenta que es totalmente gratuito.

Death’s Door

Death’s Door es un juego de acción y aventuras del desarrollador Acid Nerve que combina rápidos combates con un estilo artístico como dibujado a mano para darle un toque único a este género. Enfócalo como un juego de la serie Souls combinado con el estilo y la estética de Bitelchus.

El juego debutó en Xbox y PC en julio de este año, y ahora los jugadores de PlayStation también podrán asumir el papel del cuervo protagonista a partir del 23 de noviembre que es cuando se lanzará el juego para las consolas PlayStation.

Kartrider: Drift

Kartrider: Drift es lo último del juego multijugador online gratuito de la franquicia de carreras Kartrider, del que ya han disfrutado más de 300 millones de jugadores poniéndose al volante en este caos de estilo arcade.

Este juego fue lanzado primero para Xbox One y Xbox Series X|S, y ahora este popular título llegará a PlayStation 4 y PlayStation 5 y será multiplataforma, por lo que podrás jugar con tus amigos independientemente de qué equipo gaming usen.

Little Devil Inside

En un principio se esperaba que Little Devil Inside saliera en junio de 2021 para PS4 y PS5, pero fue pospuesto a 2022 y todavía no conocemos una fecha concreta de lanzamiento.

Al menos, nos han mostrado otro avance de este título exclusivo de PlayStation y de su maravilloso (pero mortal) mundo. Cuando los jugadores aceptan trabajos, viajan por tierra en un pintoresco y frondoso mapa que recuerda a la zona campestre de Inglaterra vista desde arriba, pero cuando llegan a su destino, deben luchar contra los monstruos, el clima y más.

The King of Fighters XV

El último juego de la franquicia King of Fighters desde que en 2016 salió King of Fighter XIV, llamado King of Fighters XV, será el primero creado en Unreal Engine 4, y se ve fantástico con un estilo que es menos caricaturesco que Street Fighter V.

Este juego se lanzará el 17 de febrero de 2022, pero los jugadores podrán probarlo gracias a una beta que estará disponible el 19 de noviembre de 2021.

First Class Trouble

Tras el éxito de Among Us, no nos sorprende que veamos otra versión del género de "juego de deducción social". Esta vez, seis jugadores son pasajeros de un crucero espacial de estilo retro, pero dos de ellos son engañosos "personoides" que se enfrentan a los demás, los "residentes", y tratan de sabotear y matar.

Los adornos de la era atómica y los trajes personalizables de los jugadores en un mundo 3D darán a los jugadores otra oportunidad de divertirse con sus amigos, o pelearse, cuando First Class Trouble llegue a PS4 y PS5 el 2 de noviembre de 2021.

Star Ocean: The Divine Force

La famosa franquicia de JRPG Star Ocean llegará por primera vez a PS5 con Star Ocean: The Divine Force, y lo hará en algún momento de 2022. El juego, que también estará disponible en PS4, sigue a la tripulación de una nave estelar derribada mientras luchan con los habitantes alienígenas del planeta. El juego se parece a los de la franquicia Monster Hunter, pero la estética de la era espacial y las opciones de armas los diferencian.

Lo cierto es que la franquicia Star Ocean ha estado en todas las consolas de PlayStation, por lo que nos alegra que sigan esta tendencia en la PS5.