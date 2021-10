Samsung presenta la nueva versión del Galaxy Z Flip 3, pero no lo podrás comprar (todavía)

El pasado 11 de agosto, durante el evento Unpacked, conocimos los nuevos plegables de Samsung: el Z Fold 3 y el Z Flip 3. Toda una declaración de intenciones de unos dispositivos muy bien diferenciados y para públicos totalmente distintos.

Mientras que el Z Fold 3 va dirigido al usuario más profesional (solo el precio es ya uno de lo más altos de todo el mercado), el Z Flip 3 llegaba para conquistar a todos aquellos que quieren un móvil no solo bueno, bonito y no tan caro, sino que aporte un diseño que se ajuste a su estilo de vida. Así, su formato de apertura y cierre tipo concha y funciones como el Flex Mode para las selfies, además de los colores, lo convierten en un dispositivo en cierto modo único.

Con esa premisa empezaba ayer el Unpacked (parte 2), un evento online de Samsung en el que, además de anunciar la actualización de One UI 4 para Android 12, pudimos ver una colaboración de Kitsuné con el Samsung Galaxy Watch 4 y los Buds 2 y una nueva versión del Samsung Galaxy Z Flip 3: Bespoke Edition.

Con el nuevo 'Bespoke Studio', Samsung permite al usuario adentrarse en el proceso de producción del Z Flip 3 (y el Samsung Galaxy Watch 4) y cambiar al gusto los colores traseros de las partes superior e inferior, además del marco del dispositivo, todo ello manteniendo el mismo precio.

De este modo, y centrándonos en el móvil, hay muchas combinaciones donde elegir (hasta 49 diferentes): cinco colores para cada una de las dos partes (azul, rosa, amarillo, blanco y negro) y dos colores para el marco (plata y negro de aspecto mate). Eso sí, la franja del módulo de cámaras se queda en negro, sea cual sea el color que elijas.

(Image credit: Samsung)

La actual tendencia a plegar el mercado español

A pesar de la expectación que ha creado Samsung con este evento, lo cierto es que estas combinaciones tan coloridas no estarán disponibles por el momento en España, lo que nos deja un sabor agridulce. Solo podrás configurar el smartphone si estás en Reino Unido, Corea, Australia, Canadá, EEUU, Francia o Alemania. No han descartado su llegada a nuestro país, pero desde luego no será esta semana ni este mes.

Hace unos días tuvo lugar la presentación del Google Pixel 6, y la historia se repitió: no los veremos en nuestro país al menos hasta 2022. ¿Por qué ha decidido Google no lanzar su buque insignia al mismo tiempo en España que en el resto de mercados? Suponemos que, como ocurrió en su día con el Pixel 5, simplemente no encuentran su lugar aquí, pero tratándose de tecnológicas tan grandes como Google o Samsung, nos sentimos un poco abandonados.

Si bien habíamos perdido la esperanza de que Samsung anunciara en este evento el Galaxy S21 FE, queríamos ver algo distinto a esta nueva edición del Z Flip 3. A pesar de todo, creemos que este puede ser el empujón que necesitan aquellos que querían probar la experiencia de un plegable pero no les había convencido el diseño exterior del Z Flip 3.